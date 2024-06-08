1 чел.
По популярности
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
8 июля в 04:00
67€54 за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия на яхте по бухтам Адрасана из Белека
Идеальный день на Средиземном море: яхта, купание в гротах, обед на борту и живописные виды. Забудьте о заботах и наслаждайтесь приключением
Начало: От вашего отеля в Белеке
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:15
Завтра в 06:15
9 июля в 06:15
€50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Путешествие из Белека в историческую Анталью - живая история
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Храм Св. Николая и Кекова: уникальная экскурсия из Белека
Погрузитесь в историю с экскурсией по Храму Св. Николая и затонувшему городу Кекова, начиная день с традиционного турецкого завтрака
Начало: В вашем отеле
Завтра в 05:30
7 июля в 05:30
€550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 июня 2024Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Султану! Очень интересно рассказывает, много узнали из истории страны и Каппадокии. Султан отличный экскурсовод.
- ИИрина19 апреля 2024Добрый день! Одним из лучших наших решений было заказать экскурсию у Исмета. Он забрал нас в оговоренное время в отеле, по
- ДДарья26 февраля 2024Путешествие с Исметом понравилось. Узнали много нового из уст человека, который здесь вырос, влюблен в свою страну и родные места.
- ССветлана20 февраля 2024Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора. Вопросов не осталось. Забрали
- ААндрей18 октября 2023Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили рассвет и провели закат)
- ООксана9 мая 2023Прекрасный экскурсовод Исмет, человек, который любит свой город, свою историю и передаёт эту любовь гостям. Его рассказ влюбляет в это
- ААлена16 сентября 2022Поездка очень понравилась! Заезжали в 4 бухты и везде была разная вода, от бирюзовой до темно-синей, очень красиво!!! Времени на
- ЮЮлия5 сентября 2022Все отлично, вкусная еда, огромная порция, красивые места, весёлая команда!!!
- ККсения27 июля 2022Путешествие на весь день! Кормили только обедом, имейте ввиду брать с собой еду! Выехали мы в 6:30 позавтракать не успели,
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «На выходные»
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