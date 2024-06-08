Экскурсии выходного дня в Белеке

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Белеке, цены от €50, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
14 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
8 июля в 04:00
6754 за человека
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана из Белека
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
5 отзывов
Групповая экскурсия на яхте по бухтам Адрасана из Белека
Идеальный день на Средиземном море: яхта, купание в гротах, обед на борту и живописные виды. Забудьте о заботах и наслаждайтесь приключением
Начало: От вашего отеля в Белеке
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:15
Завтра в 06:15
9 июля в 06:15
50 за человека
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Путешествие из Белека в историческую Анталью - живая история
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
250 за всё до 4 чел.
Храм Св. Николая и затонувший город Кекова: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Храм Св. Николая и Кекова: уникальная экскурсия из Белека
Погрузитесь в историю с экскурсией по Храму Св. Николая и затонувшему городу Кекова, начиная день с традиционного турецкого завтрака
Начало: В вашем отеле
Завтра в 05:30
7 июля в 05:30
550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Султану! Очень интересно рассказывает, много узнали из истории страны и Каппадокии. Султан отличный экскурсовод.
  • И
    Ирина
    19 апреля 2024
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Добрый день! Одним из лучших наших решений было заказать экскурсию у Исмета. Он забрал нас в оговоренное время в отеле, по
    читать дальше

    пути к локации развлекал интересной беседой о возникновении территории, истории. По просьбе завез на допточку, порекомендовал попробовать отличнейший кофе. Сама экскурсия построена логично, с элементами отдыха и перекуса на видовых точках. На каждый вопрос был дан ответ. Детям 7 и 11 лет было оч интересно. Советую брать данную экскурсию, ну а мы в следующий раз поедем с Исметом в горы!

  • Д
    Дарья
    26 февраля 2024
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Путешествие с Исметом понравилось. Узнали много нового из уст человека, который здесь вырос, влюблен в свою страну и родные места.
    читать дальше

    Было много как исторических деталей, так и бытовых рассказов про жизнь в Турции. С Исметом оказалось легко, интересно и комфортно общаться. Спасибо!) Обязательно сохраним его номер телефона для будущих поездок.

  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора. Вопросов не осталось. Забрали
    читать дальше

    вовремя из отеля. Тур организован как по нотам. Ехали до Каппадокии около 8 часов. Совсем не тяжело. Каждые 1,5 часа остановки. На перевале поиграли в снежки, в горах чудные виды. С туалетом проблем нет, везде бесплатные. Приехали в Каппадокию с сразу экскурсии, одна за одной. Парк, видовые площадки, все входит в стоимость. Гид Сердар великолепно все рассказывал. Ко всем туристам был очень внимателен. Вечером приехали в отель на ночевку, поужинали. Все без задержек и проволочек. Утром поехали кататься на шарах, Сердар все заранее забронировал и организовал. Шары были за дополнительную плату, но это того стоит. После шаров двинулись домой и уже вечером были в своем отеле. Всем рекомендую этот тур.

    Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатораПоездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатораПоездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора
  • А
    Андрей
    18 октября 2023
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили рассвет и провели закат)
    читать дальше

    На шаре не полетали, т. к. цена начала шкалить от 270 до 370 евро за полет, но за 15 долларов в долине любви с квадрокоптера сняли бомбические видео на фоне шаров. Очень повезло нам с гидом. Гид Султан - профи своего дела! Он решал все задачи просто, профессионально и с юмором) Одним словом - рекомендасьен. Для двух дней очень насыщенно!

    Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили
  • О
    Оксана
    9 мая 2023
    Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
    Прекрасный экскурсовод Исмет, человек, который любит свой город, свою историю и передаёт эту любовь гостям. Его рассказ влюбляет в это
    читать дальше

    сказочное место, в эту старину! Каждый камень- это целая вековая история! Старый город- прекрасное, аутентичное место, который частично похож на улочки Италии, Греции, Кипра. Не хотелось уезжать из этого райского местечка. Мы с дочкой в полном восторге!

  • А
    Алена
    16 сентября 2022
    Прогулка на яхте по бухтам Адрасана из Белека
    Поездка очень понравилась! Заезжали в 4 бухты и везде была разная вода, от бирюзовой до темно-синей, очень красиво!!! Времени на
    читать дальше

    плавание и фото более чем достаточно! Обед простой но вкусный, спагетти, салат, на выбор курица или рыба! На перекус арбузом и дыней угощали! Голодными не остались) Прекрасно провели время, очень довольны, Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    5 сентября 2022
    Прогулка на яхте по бухтам Адрасана из Белека
    Все отлично, вкусная еда, огромная порция, красивые места, весёлая команда!!!
    Все отлично, вкусная еда, огромная порция, красивые места, весёлая команда!!!Все отлично, вкусная еда, огромная порция, красивые места, весёлая команда!!!Все отлично, вкусная еда, огромная порция, красивые места, весёлая команда!!!Все отлично, вкусная еда, огромная порция, красивые места, весёлая команда!!!Все отлично, вкусная еда, огромная порция, красивые места, весёлая команда!!!
  • К
    Ксения
    27 июля 2022
    Прогулка на яхте по бухтам Адрасана из Белека
    Путешествие на весь день! Кормили только обедом, имейте ввиду брать с собой еду! Выехали мы в 6:30 позавтракать не успели,
    читать дальше

    так как завтрак с 7:30, но заехали по пути попили чай с лепешкой, ехали долго, пока всех собрали, места отличные, очень красивые, увидели даже черепаху! Мы проживаем в Green max Белек, приехали в 10 часов вечера обратно, соответственно не успели на ужин. Вообщем одна загвоздка в питании. Так как мы задержались в море, потому что были волны, понадобилось больше времени. Все такие какой то перекус ещё должен быть.

    Путешествие на весь день! Кормили только обедом, имейте ввиду брать с собой еду! Выехали мы вПутешествие на весь день! Кормили только обедом, имейте ввиду брать с собой еду! Выехали мы в

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
  2. Прогулка на яхте по бухтам Адрасана из Белека
  3. Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
  4. Храм Св. Николая и затонувший город Кекова: экскурсия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале
  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июле 2024
Сейчас в Белеке в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 550 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2024 год на выходные, 22 ⭐ отзыва, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам