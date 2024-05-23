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🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Храм Св. Николая и Кекова: уникальная экскурсия из Белека Погрузитесь в историю с экскурсией по Храму Св. Николая и затонувшему городу Кекова, начиная день с традиционного турецкого завтрака Начало: В вашем отеле € 550 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Из Белека на гору Янарташ: античный Олимпос и красоты Турции Приглашаем вас на увлекательное путешествие из Белека, где история и природа Турции раскрываются во всей красе € 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Из Белека - в Памуккале Увидеть «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по древнему городу € 500 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Античный город Перге и следы Александра Македонского: экскурсия из Белека Погрузитесь в историю античного Перге, узнайте о его римском наследии и вкладе Александра Македонского в развитие города Начало: В вашем отеле в Белеке/Анталье € 350 за всё до 3 чел.