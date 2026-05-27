Эта поездка для тех, кто ценит свободу, комфорт и гибкость: вы сами планируете свой день, выбираете локации и наслаждаетесь Антальей без спешки. В назначенное время водитель встретит вас у отеля в Белеке.
В Анталье вы прогуляетесь, осмотрите достопримечательности или отправитесь за покупками, а после насыщенного дня вернётесь в отель.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Наш водитель отвезёт вас:
- в Старый город Калеичи. Уютные улочки с атмосферой старой Турции, османская архитектура, живописные дворики, сувенирные лавки и виды на море
- к водопадам Антальи. Вы можете посетить один из знаменитых водопадов региона и сделать эффектные фото на фоне мощных потоков воды
- на обед. По желанию остановитесь в одном из ресторанов и насладитесь турецкой кухней
- или шопинг. У вас будет время посетить один из популярных торговых центров: Deepo Outlet Center или TerraCity. Или отправиться в тематический парк The Land of Legends
Организационные детали
- Поедем на просторном и современном 6-местном автомобиле. В машине предусмотрено всё для вашего удобства: кондиционер, мягкие сиденья и просторный салон. Одно детское кресло предоставляется бесплатно по запросу (за дополнительное — €10)
- Для гостей из отдалённых районов Белека (например, Boğazkent) предусмотрена доплата за трансфер — €10
- Личные расходы (обед, покупки и т. д.) вы оплачиваете самостоятельно
- С вами будет профессиональный водитель из нашей команды, который знает все дороги и достопримечательности и подскажет лучшие точки для фото
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 966 туристов
С 2017 года я живу в ОАЭ и работаю в туристической компании, которая с 2000 года организовывает экскурсии по всем Эмиратам и Турции. Мы — команда людей, влюблённых в туризм
