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Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Белека)

Добраться до парка из Белека, впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Когда над парком Land of Legends садится солнце, амфитеатр оживает ослепительными красками и музыкой.

Сюда стоит приехать, чтобы увидеть спектакль, сочетающий элементы световых эффектов, динамичной музыки и головокружительной акробатики.

Чтобы ваш вечер прошёл на высоте, мы заранее привезём вас в парк — поход на шоу можно совместить с шопингом — и отвезём обратно в отель.
5
2 отзыва
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Белека)
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Белека)
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Белека)

Описание трансфер

19:30 — наш водитель заберёт вас по месту проживания (отель в пределах Белека)

21:00 — трансфер доставит вас ко входу в парк, где у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по магазинам или поужинать в одном из уютных кафе до начала шоу

22:00 — начало вечерней программы Land of Legends, одного из самых популярных представлений в курортной Турции. Оно включает лазерное шоу, парад лодок, выступления акробатов, талантливых певцов, танцоров и музыкантов

23:30 — после окончания шоу трансфер отвезёт вас обратно в отель

Организационные детали

  • Обратите внимание, что входной билет в парк The Land of Legends бесплатный. Мы предоставляем только трансфер из отеля и обратно
  • Продолжительность пути до тематического парка зависит от трафика и вашего местонахождения
  • Вас будет сопровождать опытный водитель из нашего агентства

во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Дети до 3 летБесплатно
Стандартный билет€15
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1859 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Лена
все организовано классно, привезли- отвезли как и обещано
все организовано классно, привезли- отвезли как и обещано
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О
Микроавтобус был небольшой, народа немного. Приехали даже чуть раньше заявленного времени. Доехали быстро, как в одну сторону, так и обратно. За конфеты от водителя отдельное спасибо!)
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