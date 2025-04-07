BREEZES T. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия в Памуккале из Белека

BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Белека
Поездка в Памуккале — наслаждение для глаз, оздоровление и культурное развитие в одном флаконе.

Не удивляйтесь, если сперва примете белые склоны заповедника за снежные.

Ступив на поверхность, обнаружите, что они твёрдые, шершавые и… горячие.

Вы прогуляетесь 👣 вдоль террас с термальными источниками, полюбуетесь волшебной панорамой и поплаваете в «бассейне Клеопатры».

Также вас ждут руины античного Гиераполя, основанного во II веке до н.

э., интересный рассказ о городе, о Памуккале и истории 📖 Турции.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $75 за экскурсию

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Экскурсия в Памуккале из Белека
Памуккале - уникальные белоснежные террасы с термальной водой, чудо природы в Турции, поражающее своей необычностью и красотой.
Неподалеку от этой природной аномалии вас также ждкд развалины античного города Хиераполис, основанного царем Эвменом II еще во втором веке до н. э.
Во время экскурсии 🧭 вы сможете искупаться в бассейне Клеопатры.
Что входит
  • обед и ужин
Что не входит
  • купание в бассейне Клеопатры
  • напитки
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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