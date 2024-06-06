Экскурсии проходящие только летом в Белеке

Найдено 26 экскурсий в категории «Летние» в Белеке, цены от €35, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
277250 за всё до 4 чел.
Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
11 отзывов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4036 за человека
Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Историческое путешествие из Белека: Перге, Аспендос, Куршунлу
Познайте тайны древних городов Перге и Аспендос и насладитесь красотой национального парка Куршунлу
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
12 отзывов
Памуккале и турецкие Мальдивы: незабываемое приключение из Белека
Откройте для себя чудеса Памуккале и озера Салда на экскурсии, полной истории, красоты и уникальных моментов
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
4036 за человека
2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Белек: Путешествие к храму Святого Николая и древнему Мира
Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
400 за всё до 4 чел.
Из Белека - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Из Белека в Сиде: История, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь водопадом Манавгат и посетите уникальную мечеть Кулийе
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Путешествие из Белека в историческую Анталью - живая история
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
250 за всё до 4 чел.
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана из Белека
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
5 отзывов
Групповая экскурсия на яхте по бухтам Адрасана из Белека
Идеальный день на Средиземном море: яхта, купание в гротах, обед на борту и живописные виды. Забудьте о заботах и наслаждайтесь приключением
Начало: От вашего отеля в Белеке
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:15
11 июня в 06:15
13 июня в 06:15
50 за человека
Из Белека к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Белека к озеру Салда: побег от жары в турецкие Мальдивы
Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
13 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
6754 за человека
Ваш идеальный день в Анталье (из Белека)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Идеальный день в Анталье: от Белека до величия древности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи: от древних руин до величественных природных чудес
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
282 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту
Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
550495 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
355320 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
444400 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Сиде и водопад Манавгат: путешествие из Белека с культурным и природным наследием
Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Озеро Салда и Сагалассос: путешествие в историю и природу из Белека
Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
516465 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Анталью
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
7 отзывов
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
289 за всё до 6 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Храм Св. Николая и затонувший город Кекова: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Храм Св. Николая и Кекова: уникальная экскурсия из Белека
Погрузитесь в историю с экскурсией по Храму Св. Николая и затонувшему городу Кекова, начиная день с традиционного турецкого завтрака
Начало: В вашем отеле
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
550 за всё до 4 чел.
Из Белека - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Белека на гору Янарташ: античный Олимпос и красоты Турции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие из Белека, где история и природа Турции раскрываются во всей красе
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Памуккале
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Белека - в Памуккале
Увидеть «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по древнему городу
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
500 за всё до 4 чел.
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
35 за человека
Античный город Перге и следы Александра Македонского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Античный город Перге и следы Александра Македонского: экскурсия из Белека
Погрузитесь в историю античного Перге, узнайте о его римском наследии и вкладе Александра Македонского в развитие города
Начало: В вашем отеле в Белеке/Анталье
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Из Белека - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Из Белека - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: У вашего отеля
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
50 за человека
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
    Прекрасная поездка в сопровождении замечательной команды! Экскурсию вели на трёх языках, максимально учитывали пожелания участников поездки. Дорога была мягкой, спасибо
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    водителю. Везде нас сопровождали, когда группа разделялась, отвечали на все вопросы. Благодаря этому моё путешествие прошло замечательно! Исполнили мою мечту, спасибо вам огромное! Отличное воспоминание на всю жизнь!

    Прекрасная поездка в сопровождении замечательной команды! Экскурсию вели на трёх языках, максимально учитывали пожелания участников поездки
  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
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    часы. Была прогулка,во время который нам рассказывали о Турции. Мы получили то,что хотели-открыть для себя Турцию! не туристическую Мекку,а именно страну с большой историей!

  • М
    Мария
    19 мая 2024
    Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Спонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рождения. Турция богатая и разнообразная страна, это наша первая экскурсия
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    по историческим местам в Турции и мы очень довольны! Это восторг! Атмосфера древних городов, которые превосходно сохранились, незабываема. Понравился заповедник, парк с водопадами. Фатма-наш великолепный гид! Приятно провели время и узнали много нового. Отличное знание истории и хорошая подача информации. Когда вернемся в Турцию, хотим, обязательно, съездить с Фатмой ещё куда-нибудь 🌸

    Спонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рожденияСпонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рожденияСпонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рождения
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻 Организована хорошо, удобно и от Белека находится недалеко. Каньоны просто завораживающие ❤️
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    Турция всегда поражает своей природой, такие красивые места всегда хочется посещать еще и еще раз 🥰 Спасибо за прекрасно проведенный отпуск 🫶🏻🫶🏻

    Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Провели хороший день, побывали в красивых местах, за 36€ просто прекрасно! 🙌🏻
  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Все отлично, интересная экскурсия
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
    Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась! После бронирования связались по Ватсап и выслали всю информацию по экскурсии.
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    Забрали вовремя, автобус в дороге был комфортный. Отдельное спасибо гиду, дорога с ним прошла незаметно. Узнали много интересного и увидели красивейшие места 🫶🏻 Нам хватило времени чтобы увидеть и насладиться всеми локациями в Памуккале. Озеро Салда просто невероятно красивое, цвет воды и песок просто завораживает! Дорога длинная, но это того стоит ❤️

    Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!
  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Здравствуйте! Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают. Большое спасибо
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    тебе, Ислам, за то что рассказал историю своей страны, показал нам ее с очень красивой и дружественной стороны 😁 А еще бесценно то, что вся экскурсия прошла в спокойном темпе и мы с ребенком за целый день не устали, а получили только удовольствие от прогулки.

    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован на клиента - может
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    предложить свой маршрут, может скорректировать с учётом пожеланий. Ездили с девочками 9 и 11 лет, не было скучно совершенно. Водопады разные по своему характеру. Куршунлу- как в джунглях Аватара, много красивых фоток, Дюден - более суровый: старая Анталия впечатлила. Всё было интересно и комфортно. Спасибо гиду. Рекомендую от души

    Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Из Белека - в Анталью
    Было очень интересно!
    Было очень интересно!Было очень интересно!Было очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
  2. Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
  3. Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
  4. Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
  5. 2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Летние" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 35 до 550 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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