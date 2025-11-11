Потрясающее путешествие Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и нетронутой природы на экскурсии в один из самых живописных каньонов Турции! Рано утром мы заберём вас из отеля и отвезём к начальной точке нашего приключения. На удобных автобусах вы доберётесь до места, где вас уже будут ждать мощные внедорожники. Пересев в открытые джипы, вы отправитесь в путь по извилистым горным дорогам, наслаждаясь видами густых лесов, скалистых склонов и древних деревушек, затерянных среди Таврских гор. Через некоторое время перед вами откроется грандиозный каньон, поражающий своими размерами и тишиной. Здесь вас ждёт свободное время, чтобы в полной мере прочувствовать атмосферу этого места, сделать невероятные фотографии и просто насладиться моментом. После прогулки мы пригласим вас на обед — ароматные блюда, приготовленные специально для нашей группы. Активный тур А для тех, кто хочет добавить немного экстрима в день, будет возможность отправиться на сплав по реке. Лёгкое волнение и весёлые эмоции от рафтинга среди красивейших скал сделают этот день ещё более запоминающимся. Завершив насыщенное приключение, мы отвезем вас обратно в отель, где вы сможете отдохнуть и пересматривать яркие кадры удивительного путешествия. Важная информация:

Возьмите с собой купальные принадлежности, очки, головной убор и воду.