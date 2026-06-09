Мои заказы

Верховая Езда в Белеке

Конное сафари в Белеке: прекрасная возможность для улучшения физической формы
3.4
3 отзыва
Верховая Езда в Белеке
Верховая Езда в Белеке
Верховая Езда в Белеке

Описание экскурсии

Верховая Езда в Белеке Прогулка верхом по лесу и морскому побережью Эта увлекательная экскурсия длится около 60 минут: 40 минут вы будете исследовать тёплые зелёные аллеи леса, любуясь природой и песчаными участками, а оставшиеся 20 минут проведёте вдоль живописного морского побережья, наслаждаясь видом на море и свежим воздухом. Предварительный опыт верховой езды не требуется. Перед поездкой наши инструкторы проведут краткий инструктаж по безопасности. По маршруту все всадники идут в колонне под руководством инструктора, а защитные каски предоставляются организаторами. Это идеальная возможность совместить прогулку среди лесных красот с морским бризом, получить новые впечатления и безопасно насладиться верховой ездой.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от и до отеля
  • Страховка
  • Услуга гида
Что не входит в цену
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Любые напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
2
3
2
1
1
I
Нам очень понравилась поездка. Прекрасные лошади, адаптированные под туристов, мы чувствовали себя комфортно и в безопасности. Единственное, за что я снизила оценку - в описании указано, что маршрут проходит по
читать дальшеуменьшить

лесу и берегу моря, а нас катали только в лесу, причем один участок пути был очень неприглядный - какая-то свалка, хорошо, что там мы были совсем недолго. Также не было указано, что фото и видео съёмка за дополнительную плату, мы не были к этому готовы. Но, в целом, это чудесная прогулка.

Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличные лошадки. всё хорошо, единственное, на пляж выехать не можно, хотя в описании экскурсии написано 30 минут лес и 30 минут пляж, катают только по лесу за пляжем, там чудесные
читать дальшеуменьшить

сосны, песок.

Только если берете экскурсию в 5 утра. тогда они по пляжу будут ездить.
Но это того стоит, я специально еще одну экскурсию взяла. Рассвет на коне на пляже, это было счастье, и шикарные фото и видео.

Вам был полезен этот отзыв?
И
Мечтал о незабываемой прогулке на лошади по морскому берегу в Турции — обожаю этих животных. Увы, всё пошло не так: из-за плохой погоды перенесли время, трансфер опоздал на 25 минут,
читать дальшеуменьшить

привезли меня последним, когда остальные уже ждали верхом. Инструктор ни слова по-русски (менеджер обещал обратное). Лошадь дали облезлую и линяющую. Настроение испортилось капитально. Но сама верховая езда — спасибо ей — всё же доставила удовольствие. Однако цена абсолютно завышена: в Питере такая же прогулка стоит в два раза меньше

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии на «Верховая Езда в Белеке»

Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Белека)
На автобусе
7 часов
-
25%
2 отзыва
Билеты
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Белека)
Добраться до парка из Белека, впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€15€20 за билет
Над Белеком и Аспендосом - на воздушном шаре
На воздушном шаре
3.5 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Над Белеком и Аспендосом - на воздушном шаре
Встретить рассвет в небе и увидеть античные руины с высоты
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
€240 за человека
Джип Сафари в Белеке
На автобусе
Джиппинг
6 часов
8 отзывов
Групповая
Джип Сафари в Белеке
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
$40 за человека
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Сплавы и рафтинг
10 часов
2 отзыва
Групповая
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Погрузиться в волшебный подводный мир Средиземного моря
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке
$51 за человека