Описание экскурсииВерховая Езда в Белеке Прогулка верхом по лесу и морскому побережью Эта увлекательная экскурсия длится около 60 минут: 40 минут вы будете исследовать тёплые зелёные аллеи леса, любуясь природой и песчаными участками, а оставшиеся 20 минут проведёте вдоль живописного морского побережья, наслаждаясь видом на море и свежим воздухом. Предварительный опыт верховой езды не требуется. Перед поездкой наши инструкторы проведут краткий инструктаж по безопасности. По маршруту все всадники идут в колонне под руководством инструктора, а защитные каски предоставляются организаторами. Это идеальная возможность совместить прогулку среди лесных красот с морским бризом, получить новые впечатления и безопасно насладиться верховой ездой.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Страховка
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Любые напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Нам очень понравилась поездка. Прекрасные лошади, адаптированные под туристов, мы чувствовали себя комфортно и в безопасности. Единственное, за что я снизила оценку - в описании указано, что маршрут проходит по
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М
Отличные лошадки. всё хорошо, единственное, на пляж выехать не можно, хотя в описании экскурсии написано 30 минут лес и 30 минут пляж, катают только по лесу за пляжем, там чудесные
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И
Мечтал о незабываемой прогулке на лошади по морскому берегу в Турции — обожаю этих животных. Увы, всё пошло не так: из-за плохой погоды перенесли время, трансфер опоздал на 25 минут,
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