Это одно из тех впечатлений, ради которых стоит рано проснуться.
Вы подниметесь в небо на воздушном шаре, увидите побережье Белека и древний Аспендос с высоты и проведёте утро в тишине, среди мягкого света и панорам.
Описание трансфер
Ранний выезд и подготовка
Вас заберут из отеля и отвезут к месту старта. Пока шар наполняется воздухом, можно сделать фотографии и настроиться на полёт. Перед взлётом — инструктаж.
Полёт на воздушном шаре
Плавно подниметесь в небо и увидите пляжи Белека, зелёные поля, горы на горизонте и древний Аспендос. Полёт проходит в тишине — только ветер и звук горелки.
Праздничное завершение
После посадки вас ждёт бокал шампанского или сока, вручение именного сертификата и время для фотографий. После полёта вас отвезут обратно в отель.
Организационные детали
- Время проведения — раннее утро (примерно с 5:30 до 9:00, зависит от сезона)
- Длительность самого полёта — около 1 часа
- Трансфер на автобусе или микроавтобусе
- В стоимость входят полёт, напиток после посадки и именной сертификат
- При плохой погоде полёт отменяется с возвратом средств
- Возможна профессиональная фотосъёмка (по желанию, за доплату)
- C вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 05:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Летающие с 6 лет
|€193
|Дети до 6 лет ( без прлета)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
