Это одно из тех впечатлений, ради которых стоит рано проснуться. Вы подниметесь в небо на воздушном шаре, увидите побережье Белека и древний Аспендос с высоты и проведёте утро в тишине, среди мягкого света и панорам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Ранний выезд и подготовка

Вас заберут из отеля и отвезут к месту старта. Пока шар наполняется воздухом, можно сделать фотографии и настроиться на полёт. Перед взлётом — инструктаж.

Полёт на воздушном шаре

Плавно подниметесь в небо и увидите пляжи Белека, зелёные поля, горы на горизонте и древний Аспендос. Полёт проходит в тишине — только ветер и звук горелки.

Праздничное завершение

После посадки вас ждёт бокал шампанского или сока, вручение именного сертификата и время для фотографий. После полёта вас отвезут обратно в отель.

Организационные детали