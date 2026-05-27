Над Белеком и Аспендосом - на воздушном шаре

Встретить рассвет в небе и увидеть античные руины с высоты
Это одно из тех впечатлений, ради которых стоит рано проснуться.

Вы подниметесь в небо на воздушном шаре, увидите побережье Белека и древний Аспендос с высоты и проведёте утро в тишине, среди мягкого света и панорам.
Описание трансфер

Ранний выезд и подготовка

Вас заберут из отеля и отвезут к месту старта. Пока шар наполняется воздухом, можно сделать фотографии и настроиться на полёт. Перед взлётом — инструктаж.

Полёт на воздушном шаре

Плавно подниметесь в небо и увидите пляжи Белека, зелёные поля, горы на горизонте и древний Аспендос. Полёт проходит в тишине — только ветер и звук горелки.

Праздничное завершение

После посадки вас ждёт бокал шампанского или сока, вручение именного сертификата и время для фотографий. После полёта вас отвезут обратно в отель.

Организационные детали

  • Время проведения — раннее утро (примерно с 5:30 до 9:00, зависит от сезона)
  • Длительность самого полёта — около 1 часа
  • Трансфер на автобусе или микроавтобусе
  • В стоимость входят полёт, напиток после посадки и именной сертификат
  • При плохой погоде полёт отменяется с возвратом средств
  • Возможна профессиональная фотосъёмка (по желанию, за доплату)
  • C вами будет сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 05:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Летающие с 6 лет€193
Дети до 6 лет ( без прлета)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

