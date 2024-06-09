Отдохните от шумных прогулок по городу — мы направляемся к двум самым живописным местам Антальи.
Водопад Дюден ежегодно поражает туристов своими видами: бушующий поток воды впадает прямо в море! А в уютном парке «Табиат» можно прогуляться к водопаду Куршунулу и насладиться окружающей его природой.
Водопад Дюден ежегодно поражает туристов своими видами: бушующий поток воды впадает прямо в море! А в уютном парке «Табиат» можно прогуляться к водопаду Куршунулу и насладиться окружающей его природой.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Водопад Дюден
- Водопад Куршунлу
- Торговый центр Deepo Outlet
Описание экскурсии
Водопады турецкой Ривьеры Сегодня мы посетим самые красивые природные чудеса Турецкой Ривьеры в Анталии — два водопада, Дюден и Куршунлу. Дюден ежегодно посещает множество туристов — все хотят увидеть, как поток воды красиво впадает в море с высоты сорока метров! Водопад Куршунлу находится в уютном природном парке. Здесь мы сможем насладиться красотой природы и отдохнуть от шумного города. В конце программы мы посетим один из популярных торговых центров Анталии Deepo Outlet.
Ежедневно в 10:00, 11:00,13:00, 14:00, 15:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Дюден
- Водопад Куршунлу
- Торговый центр Deepo Outlet
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (минивэн на 5 человек)
- Wi-Fi
- Вода (три бутылки)
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду и сувениры
- Входной билет в водопад Куршунлу
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00,13:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начало тура
- Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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