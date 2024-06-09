Отдохните от шумных прогулок по городу — мы направляемся к двум самым живописным местам Антальи. Водопад Дюден ежегодно поражает туристов своими видами: бушующий поток воды впадает прямо в море! А в уютном парке «Табиат» можно прогуляться к водопаду Куршунулу и насладиться окружающей его природой.

Описание экскурсии

Водопады турецкой Ривьеры Сегодня мы посетим самые красивые природные чудеса Турецкой Ривьеры в Анталии — два водопада, Дюден и Куршунлу. Дюден ежегодно посещает множество туристов — все хотят увидеть, как поток воды красиво впадает в море с высоты сорока метров! Водопад Куршунлу находится в уютном природном парке. Здесь мы сможем насладиться красотой природы и отдохнуть от шумного города. В конце программы мы посетим один из популярных торговых центров Анталии Deepo Outlet.