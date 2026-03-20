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Старый город Антальи + водная прогулка с посещением водопадов (из Белека)

Исследовать Старый город, проплыть вдоль крепостных стен и побывать у знаменитых каскадов
Анталья соединяет в себе древнюю историю, средиземноморские пейзажи и атмосферу курортного города.

Эта экскурсия позволит увидеть всё сразу: вы прогуляетесь по узким улицам Калеичи, выйдете в море и отправитесь к Дюденским водопадам. За один день вы оцените главные символы города и почувствуете его характер.
4
2 отзыва
Старый город Антальи + водная прогулка с посещением водопадов (из Белека)
Старый город Антальи + водная прогулка с посещением водопадов (из Белека)
Старый город Антальи + водная прогулка с посещением водопадов (из Белека)

Описание экскурсии

  • Мы организуем утренний трансфер из вашего отеля
  • Вы прогуляйтесь по Калеичи — историческому центру города с узкими мощёными улицами и домами османской эпохи
  • Увидите главные достопримечательности Старого города: Ворота Адриана, башню с часами и древние стены
  • Узнаете, как менялась Анталья на протяжении веков и какие цивилизации оставили след в её истории
  • Попробуете блюда традиционной турецкой кухни во время обеда в местном ресторане
  • На канатной дороге спуститесь в порт и отправьтесь на морскую прогулку вдоль побережья
  • Посетите знаменитые Дюденские водопады с их мощными потоками
  • Успеете провести свободное время в Argentum Shopping Center (для отдыха и покупок)

Примерный тайминг

9:00–9:45 — трансфер из отелей
10:00–11:00 — прогулка по Калеичи
11:00–12:00 — обед в местном ресторане
12:00–13:00 — выход в море на кораблике
13:30–13:45 — Дюденские водопады
14:30–15:30 — свободное время для отдыха или покупок в Argentum Shopping Center
17:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В низкий сезон и в зависимости от количества гостей мы проводим поездки по разным вариантам маршрута в одном транспорте
  • План экскурсии может быть скорректирован в зависимости от местных обстоятельств
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

В стоимость включено

  • Трансфер от/до отеля
  • Прогулка на лодке
  • Канатная дорога

во вторник, четверг и субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет без прогулки на лодке от 12 лет€28
Детский билет без прогулки на лодке (6-11)€23
Детский билет без прогулки на лодке до 5 летБесплатно
Стандартный билет с прогулкой на лодке от 12 лет€40
Детский билет с прогулкой на лодке (6-11)€30
Детский билет с прогулкой на лодке до 5 летБесплатно
Пешеходный тур без трансфера, без входных билетов и обеда€14
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 126 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
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и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
Екатерина
Организация экскурсии на высоком уровне: забронили через приложение, оплатили бронь с российской карты. Сразу же связались с нами по деталям бронирования. На наши вопросы по всем организационным моментам отвечали в
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течении минуты!

Автобус подьехал к отелю (Amon Hotels Белек, 40 минут до Анталии), довез до Анталии, где нас встретила гид. Посетили оба фонтана. потом обед, стоимость была включена!!! Гид заранее ознакомила с меню и когда мы приехали, то все было готово и мы совсем не ждали! Пешеходная часть по старой Анталии очень интересна.
К сожалению из-за погоды не удалось покататься на кораблике, деньги вернули сразу же. Экскурсия насыщенная, интересная. Рекомендую. Не хватило нам свободного времени походить самостоятельно погулять по улочкам старого города. Возможно это субъктивно, другие бы устали уже.

По времени выехали из отеля в 9:10 вернулись в 18:30.

Отдельная благодарность гиду Татьяне!!! 🌟🔥👍💐Отвечала на наши вопросы, с удовольствием рассказывала про историю, геологию, этнографию, религию, традиции, влюбила нас в Анталию!!!

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Д
К сожалению экскурсия оставила неоднозначное впечатление. С трансфером проблем не было, забрали вовремя, приехали назад быстро. Организаторы свою работу выполнили хорошо. Нам не понравилась сама экскурсия… группа почти 40 человек,
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гид Александра работала без микрофона, куда идет- не понятно, что говорит- не слышно. Не туристическая группа, а стадо …. очень все долго, много торговых точек, от которых уже тошнит. Кто-то потерялся, все дружно ждём этих людей… Эту экскурсию можно было бы сделать динамичнее и короче. Более того не рекомендуем эту экскурсию семьям с детьми, очень все растянуто, ребёнок 8 лет очень устал

Алишер
Алишер
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв. Рады, что организация трансфера не вызвала нареканий. Что касается самой экскурсии, действительно, это групповая программа, и
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её продолжительность, а также время ожидания могут зависеть от количества участников и организационных моментов, связанных с группой.

Остановка в торговом центре предусмотрена программой экскурсии и являются её частью. Информация об этом указывается заранее в описании маршрута.

Мы обязательно учтем ваши замечания относительно слышимости гида и организации группы. Благодарим за обратную связь — она помогает обращать внимание на моменты, которые требуют улучшения.

Сожалеем, что экскурсия оказалась утомительной для вашего ребёнка, и благодарим за то, что поделились своим опытом.

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