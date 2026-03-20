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течении минуты!



Автобус подьехал к отелю (Amon Hotels Белек, 40 минут до Анталии), довез до Анталии, где нас встретила гид. Посетили оба фонтана. потом обед, стоимость была включена!!! Гид заранее ознакомила с меню и когда мы приехали, то все было готово и мы совсем не ждали! Пешеходная часть по старой Анталии очень интересна.

К сожалению из-за погоды не удалось покататься на кораблике, деньги вернули сразу же. Экскурсия насыщенная, интересная. Рекомендую. Не хватило нам свободного времени походить самостоятельно погулять по улочкам старого города. Возможно это субъктивно, другие бы устали уже.



По времени выехали из отеля в 9:10 вернулись в 18:30.



Отдельная благодарность гиду Татьяне!!! 🌟🔥👍💐Отвечала на наши вопросы, с удовольствием рассказывала про историю, геологию, этнографию, религию, традиции, влюбила нас в Анталию!!!