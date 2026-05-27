Яхта, море и ничего лишнего

На индивидуальной морской прогулке в Белеке
Подарите себе 4 часа спокойного отдыха среди моря и живописных бухт.

Вас ждут остановки для купания, комфорт на борту и возможность провести время в уединённой атмосфере — идеально для романтических встреч, семейного отдыха или особого события.
Яхта, море и ничего лишнего

Описание экскурсии

Индивидуальная прогулка на яхте

Вы отправитесь в море только своей компанией — без посторонних. Формат позволяет полностью расслабиться, выбрать удобный ритм и провести время так, как хочется именно вам.

Маршрут вдоль живописного побережья

Во время прогулки откроются виды на скалистые берега, уютные бухты и бескрайнюю линию горизонта. На борту можно загорать, слушать музыку, общаться, наблюдать за морем.

Остановки для купания в прозрачных бухтах

Яхта сделает несколько остановок в тихих местах с чистой бирюзовой водой. Вы сможете искупаться или просто насладиться спокойствием вдали от людных пляжей.

Напитки на борту

В стоимость включены безалкогольные напитки. Всё подаётся прямо на яхте, чтобы вы не отвлекались от отдыха.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе из вашего отеля и обратно, прогулка на яхте, страховка, безалкогольные напитки
  • У капитана есть необходимые лицензии на перевозки, на борту — спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
  • С вами будет капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

от €850 за экскурсию