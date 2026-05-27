Мои заказы

Морская рыбалка в Белеке - с обедом на борту

Свежий улов, гриль и Средиземное море
Отправьтесь на увлекательную морскую рыбалку у побережья Белека! Вы поймаете на крючок средиземноморскую рыбу, а капитан приготовит её на гриле прямо на борту. Трансфер из отеля, всё оборудование, обед и безалкогольные напитки уже включены в стоимость.
Морская рыбалка в Белеке - с обедом на борту
Морская рыбалка в Белеке - с обедом на борту
Морская рыбалка в Белеке - с обедом на борту

Описание экскурсии

Трансфер из отеля и обратно в мини-группе до 12 человек.

Выход в море на полностью оборудованной рыболовной лодке.

Обучение от опытного капитана — инструкции по ловле рыбы и использованию снастей.

Рыбалка в Средиземном море — здесь можно поймать морского окуня, леща, групера (в зависимости от сезона).

Обед прямо на борту — капитан приготовит ваш улов на гриле.

Опыт ловли крабов — маленькое морское приключение для детей и взрослых.

Отдых на палубе с морскими пейзажами — наслаждение атмосферой Средиземного моря.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, всё необходимое рыболовное снаряжение и наживка, обед на гриле, безалкогольные напитки и бутилированная вода
  • Дорога от отеля занимает около 30 мин в одну сторону. Рыбалка — 5 ч
  • На борт не разрешается приносить свои напитки и еду. Алкогольные напитки вы можете приобрести на месте за отдельную плату
  • С вами будет капитан из нашей команды. У него есть все необходимые лицензии, судно оборудовано спасжилетами

в понедельник, четверг и субботу в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Эксклюзивный мини-тур для групповой рыбалки с трансфером туда и обратно.€69
Эксклюзивный мини-тур для групповой рыбалки с местом встречи в Белеке.€57
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
читать дальшеуменьшить

туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии на «Морская рыбалка в Белеке - с обедом на борту»

Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Сплавы и рафтинг
10 часов
1 отзыв
Групповая
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Погрузиться в волшебный подводный мир Средиземного моря
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 06:00
29 мая в 06:00
€30 за человека
Морская Рыбалка в Белеке
5 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Морская Рыбалка в Белеке
Начало: Турция, Анталья, район Серик, махалле Белек
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Завтра в 06:30
30 мая в 06:30
$81 за человека
Морская сказка: круиз на частной яхте из Белека (всё включено)
На яхте
Круизы
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Лучший выбор
Морская сказка: круиз на частной яхте из Белека (всё включено)
Дюденовские водопады, загадочная пещера и полный релакс
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€550 за всё до 12 чел.
Морская рыбалка из Белека: свежий бриз, удача и улов мечты
5 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Морская рыбалка из Белека: свежий бриз, удача и улов мечты
Начало: Трансфер из отеля
$70 за человека
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке
€69 за человека