Каппадокия настолько необычна и самобытна, что непременно оставит впечатления на всю оставшуюся жизнь. «Страна прекрасных лошадей» по праву считается одним из самых захватывающих уголков на планете. Во время поездки вы узнаете об истории, культуре и традициях турков.
Описание тура
Необыкновенный ландшафтКаппадокия — регион в центральной части Турции. Он известен своими волшебными дымоходами — высокими конусообразными скальными образованиями, которых особенно много в Пашабаге (Долина монахов) и долине Гёреме. Также регион славится своими жилищами бронзового века, которые выдолбили в долинах троглодиты (пещерные люди), а затем использовали в качестве убежищ ранние христиане. За последние десять лет Каппадокия приобрела известность как самое лучшее место, где можно полетать на воздушном шаре. Полёт на воздушном шаре позволяет посмотреть с высоты весь этот красивый ландшафт, созданный дождём и ветром. Важная информация:• Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано.
- Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания;
- С собой необходимо взять: оригинал заграничного паспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и зонтики (если в Каппадокии намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат.
- 100% предоплата, так как необходимо выкупать билеты на самолет для этой экскурсии.
03:30
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (2-11)
|$315
|Цена на взрослого человека при двухместном размещении в отеле
|$315
|Цена на взрослого человека при одноместном размещении в отеле
|$342
|Младенец (0-1.99)
|$0
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посещение Долины Девели и панорама Долины Пашабаг
- Мастерской по обработке камня Оникс
- Аванос и красная река
- Долина голубей и Учхисар Замок
- Гёреме музей под открытом небом
- Глиняные изделия
- Подземный город
- Панорамная остановка во время заката
Что включено
- Авиабилеты
- Проживание в 4 H/B
- Трансферы и транспорт
- Входные билеты
- Профессиональный гид
- Обед
- Завтрак и ужин в отеле
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
- Одноместное размещение
- Турецкая ночь
- Полет на воздушном шаре
- Восход Джип Сафар
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: 03:30
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания
- С собой необходимо взять: оригинал заграничного паспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и зонтики (если в Каппадокии намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат
- 100% предоплата, так как необходимо выкупать билеты на самолет для этой экскурсии
- Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Белека
1 день 14 часов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
20 фев в 04:00
22 фев в 04:00
$65 за человека
1 день 17 часов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Белека
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
20 фев в 04:00
22 фев в 04:00
$70 за человека
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
20 фев в 04:30
22 фев в 04:30
$110 за человека