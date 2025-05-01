Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте

Каппадокия на самолете: экскурсия из Белека с завтраком и ужином в отеле
Каппадокия настолько необычна и самобытна, что непременно оставит впечатления на всю оставшуюся жизнь. «Страна прекрасных лошадей» по праву считается одним из самых захватывающих уголков на планете. Во время поездки вы узнаете об истории, культуре и традициях турков.
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Ближайшие даты:
1
мая6
мая8
мая13
мая15
мая20
мая22
мая
Время начала: 03:30

Описание тура

Необыкновенный ландшафт

Каппадокия — регион в центральной части Турции. Он известен своими волшебными дымоходами — высокими конусообразными скальными образованиями, которых особенно много в Пашабаге (Долина монахов) и долине Гёреме. Также регион славится своими жилищами бронзового века, которые выдолбили в долинах троглодиты (пещерные люди), а затем использовали в качестве убежищ ранние христиане. За последние десять лет Каппадокия приобрела известность как самое лучшее место, где можно полетать на воздушном шаре. Полёт на воздушном шаре позволяет посмотреть с высоты весь этот красивый ландшафт, созданный дождём и ветром. Важная информация:• Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано.
  • Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания;
  • С собой необходимо взять: оригинал заграничного паспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и зонтики (если в Каппадокии намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат.
  • 100% предоплата, так как необходимо выкупать билеты на самолет для этой экскурсии.

03:30

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Детский (2-11)$315
Цена на взрослого человека при двухместном размещении в отеле$315
Цена на взрослого человека при одноместном размещении в отеле$342
Младенец (0-1.99)$0
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Посещение Долины Девели и панорама Долины Пашабаг
  • Мастерской по обработке камня Оникс
  • Аванос и красная река
  • Долина голубей и Учхисар Замок
  • Гёреме музей под открытом небом
  • Глиняные изделия
  • Подземный город
  • Панорамная остановка во время заката
Что включено
  • Авиабилеты
  • Проживание в 4 H/B
  • Трансферы и транспорт
  • Входные билеты
  • Профессиональный гид
  • Обед
  • Завтрак и ужин в отеле
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки
  • Одноместное размещение
  • Турецкая ночь
  • Полет на воздушном шаре
  • Восход Джип Сафар
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: 03:30
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания
  • С собой необходимо взять: оригинал заграничного паспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и зонтики (если в Каппадокии намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат
  • 100% предоплата, так как необходимо выкупать билеты на самолет для этой экскурсии
  • Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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