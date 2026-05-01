Вы прогуляетесь по белоснежным травертиновым террасам Памуккале и узнаете, как образовалось лазурное озеро Салда. Осмотрите античный город Иераполис с театром, некрополем и акведуками. Познакомитесь с историей региона и увидите, как создают знаменитые изделия из камня и текстиля.
Описание экскурсии
- 3:00–4:00 — сбор гостей из отелей и начало пути.
- 7:00 — остановка на завтрак.
- 8:30–9:30 — озеро Салда с его кристально чистой водой и белым песком.
- 10:30 — центр каменного или текстильного производства Памуккале, где вы увидите, как создают традиционные изделия региона.
- 12:00 — обед.
- 13:00–15:00 — прогулка по Памуккале:
— белые травертиновые террасы, словно сотканные из мрамора
— античный город Иераполис с театром, некрополем, римскими банями и другими достопримечательностями.
- 20:00 — возвращение в отель.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер от и до отеля, обед (шведский стол), страховка, сопровождение русскоговорящего гида.
- Порядок посещения мест может меняться.
- С вами будет гид из нашей команды.
- Дополнительные расходы: входной билет в Памуккале — €30, напитки.
в понедельник, среду и субботу в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
