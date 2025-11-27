Мои заказы

Эксклюзивный приватный тур в Памуккале и Иераполис из Бодрума

Позвольте себе роскошь индивидуального путешествия из Бодрума в волшебный Памуккале и античный Иераполис! Этот тур создан специально для тех, кто ценит уникальную природу, богатую историю и настоящие турецкие вкусы.
Описание экскурсии

В этой индивидуальной экскурсии мы посетим с вами много значимых мест региона Памуккале: посетим целебные термы, узнаем древнюю историю и получим гастрономическое наслаждение! Памуккале – Белоснежный Рай:
  • Травертиновые террасы: белые каскады из минеральных отложений термальных источников.
  • Целебные термальные воды (35-36°C): омолаживают и полезны для здоровья.

• Бассейн Клеопатры: легендарное место купания египетской царицы. Иераполис – Античный Город-Музей:

  • Античный театр на 15 000 зрителей.
  • Некрополь – один из крупнейших и хорошо сохранившихся.

• Храм Аполлона и священный источник Нимфеум. Гастрономическое Путешествие:

Завтрак в деревне Пынарбаши: турецкий деревенский завтрак.

• Обед в Pam Hotel 5*: шведский стол турецкой кухни, термальные бассейны. Турецкие Сокровища:

  • Дегустация и покупка лукума и пахлавы.
  • Домашний текстиль ручной работы.

• Султанит – камень-хамелеон. Особенности тура:

  • 100% приватный тур.
  • Баланс: природа, история, гастрономия, релакс.

• Премиум-сервис: трансфер, билеты, гид. Важная информация:

  • Возьмите с собой: купальники и полотенца, солнцезащитный крем и очки, наличные деньги на питание и личные расходы.
  • Типы трансфера: 1-7 человек — минивэн с кондиционером; 8-15 человек — микроавтобус с кондиционером.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Деревня Пынарбаши
  • Центр провинции Мугла (из машины)
  • Город Кале (из машины)
  • Город Тавас (из машины)
  • Центр города Денизли (из машины)
  • Деревня Памуккале
  • Деревня Карахайыт
  • Древнее поселение Иераполис
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Завтрак 15 евро/чел
  • Обед 15 евро/чел
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно к вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  Возьмите с собой: купальники и полотенца, солнцезащитный крем и очки, наличные деньги на питание и личные расходы
  Типы трансфера: 1-7 человек - минивэн с кондиционером 8-15 человек - микроавтобус с кондиционером
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бодрума

