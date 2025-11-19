Дополним историю Бодрума яркими вкусами и ароматами! Мы покажем вам город с его культурной и гастрономической стороны: по желанию вы попробуете отличные кебабы, мороженое с видом на Эгейское море и ароматный турецкий кофе.
Прогуляетесь по узким улочкам, почувствуете атмосферу османского прошлого и узнаете о местных традициях.
Описание экскурсии
Лучшая кебабная Бодрума — ароматные мясные блюда, приготовленные с любовью (цена порции — от €10).
Вид на Эгейское море с мороженым и прохладным лимонадом (от €3) — уникальный вкус, который можно попробовать только здесь.
Потайные уголки города и греческий квартал — идеальные места для красивых фотографий.
Османский постоялый двор — здесь вы почувствуете атмосферу старинной Турции.
Улочки-лабиринты и конак — старый османский дом — в тени деревьев попробуем ароматный турецкий кофе (€3).
Рыбный ресторан — морские деликатесы и бокал турецкого вина (от €17).
Вы узнаете:
- как Бодрум из рыбацкой деревушки превратился в знаменитый курорт
- почему по улицам города гуляют верблюды
- что течёт в венах у турка
- какая отличительная черта кухни Эгейского региона
- как появился турецкий кофе
Организационные детали
- Блюда и напитки вы оплачиваете дополнительно и по желанию
- Маршрут можно изменить — договоримся заранее
- Экскурсию проведёт Наталья или Улькехан
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Улькехан — ваш гид в Бодруме
Провёл экскурсии для 64 туристов
Я и моя супруга проводим экскурсии и часто работаем вместе. Увлекаемся античностью, классической музыкой и виноделием. Любим готовить блюда разных стран мира, поэтому в наши маршруты часто включена гастрономическая составляющая. Наша семья будет очень рада знакомству с вами!
