интересно, позитивно, познавательно, удивительно, красиво и весело!

Такой Бодрум, каким его видишь именно ты, с твоими знаниями, любовью к жизни, таким его не покажет больше никто, я уверена в этом🙌

Я как будто прожила один день с тобой и почувствовала атмосферу этого древнего, но в то же время, современного города, где история тесно переплетается с бытом местных жителей в настоящее время.

Мы посмотрели все главные достопримечательности, услышали много легенд и историй. Хочу отметить, что маршрут был спланирован, исходя из наших пожеланий.

А колорит старого города с его улочками и ресторанчиками - это теперь отдельная любовь в моем сердце.

Такой вкусный турецкий кофе, которым ты угостила нас у гостеприимной Зейнеп, я не пробовала никогда. Даже погадала нам на кофейной гуще)

Спасибо тебе большое за эти незабываемые впечатления!

Успехов тебе в твоем деле! Самых внимательных и слушающих туристов. Я всем рекомендую именно Лале! С ней вы полюбите Бодрум и захотите вернуться. И я приеду еще, чтобы снова провести с ней время.

❤️❤️❤️