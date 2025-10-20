Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Бодрум
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
«Переплетение улиц-лабиринтов, цветущая бугенвиллия, бело-голубые домики, живописные виды — всё это ждёт вас на экскурсии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
«Погуляете по улицам древнего Галикарнаса, посетите мавзолей и руины античного театра»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропрогулка по центру Бодрума
Ешь, смотри, влюбляйся
Начало: В Старом городе
«почему по улицам города гуляют верблюды»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
- РРоманова20 октября 2025Добро пожаловать в БодрумДата посещения: 18 октября 2025Мы отдыхали в Бодруме и решили познакомиться с его достопримечательностями. Нам повезло, что мы попали к такому замечательному экскурсоводу, как
- ООЛЬГА13 ноября 2025Лале - молодец!
Всё прошло на отлично!
- ИИрина17 октября 2025Огромное спасибо Тамаре за ВЕЛИКОЛЕПНУЮ, интересную экскурсию. Гид очень искренняя, интеллигентная, приятная. Мы с мужем были очарованы и Тамарой и предложенной ей экскурсией. С таким легким сердцем и радостью мы провели этот день. Спасибо большое, Тамара! Сто тысяч благодарностей!!!!
- ААлина15 октября 2025Экскурсия по историческим местам Бодрума оказалась спокойной и познавательной. Особенно приятно, что маршрут мы согласовали заранее — это позволило учесть
- ССветлана13 октября 2025Лали отозвалась на мою просьбу провести экскурсию на автомобиле. В результате мы провели с ней прекрасное время. Лали легкая, непринужденная в общении. Впечатление, что время было проведено с давно знакомым человеком.
- ААндрей10 октября 2025В сентябре были на экскурсии по Бодруму с Лале. Мы попросили показать нам город и его красивые места, где можно
- ВВиктория4 октября 2025Отлично 👍 Бодрум очень самобытный
- ДДиана24 августа 2025Великолепный город, великолепная Лале! ♥️ Очень интересно, с мельчайшими деталями и полным историческим экскурсом! Глубокое погружение в древнюю историю гарантировано.
Передвигались
- ИИрина17 августа 2025Очень прекрасная экскурсия и кайфовый экскурсовод) Все очень интересно и классно!!
- яяна8 августа 2025Большое спасибо Лале за прогулку по Бодруму, знакомство со старым городом прошло на ура!) Интересно, информативно и с красивыми фотографиями. Успехов!
- ССветлана26 июля 2025Дорогая Лале! ❤️
Мы с мамой очень благодарны за то время, что ты провела с нами 🌺
Это было настолько увлекательно, легко,
- ССветлана23 июля 2025Лале весёлый и позитивный человек. Нам все понравилось. Изначально хотели прогуляться по улочкам Бодрума. Лале показала интересные локации, где вкусно и недорого покушать и что интересного прикупить))
- ЕЕкатерина13 июля 2025Недавно побывали на экскурсии по Бодруму, которую проводила Лале, и остались под огромным впечатлением!
Лале – потрясающий экскурсовод! Её глубокие знания,
- ННаталья7 июля 2025Экскурсия очень понравилась,договорились о удобном для нас времени и местах,которые нас интересуют,Бодрум очень понравился,Lale интересный рассказчик,очень легка в общении,показала много интересных местечек,свозила на закат на мельницы. Все было супер!
- ААлина4 июля 2025Спасибо огромное Лале за потрясающую экскурсию в Бодруме. Лале жизнерадостная, веселая, очень открытая девушка. Большой знаток города и его истории.
- ЭЭлина27 июня 2025Хочу высказать благодарность за проведенную экскурсию Лале! Все прошло очень хорошо, было все интересно, посетили местные достопримечательность, рассказали интересные факты!
- EEkaterina9 июня 2025Уютная, почти домашняя экскурсия. Интересная подача материала, искренность экскурсовода привлекает. Спасибо)
- ННаталия28 мая 2025Лале прекрасно знает историю и любит свой город Бодрум. Она очень позитивный и открытый человек! Огромное спасибо за экскурсию по старому городу и по крепости святого Петра. Сложилось все - интересные исторические факты, музеи и прекрасные виды на залив.
- ММагомед3 мая 2025Бомба, кайфа, шикардос! Лале крутая и простая в общении)) ощущение что давно знакомы👍🏼 первые три слова ее фирменные слова😁💪🏼 Благодарим вас Лале, было очень здорово и запоминающе 🙏🏼
- ЯЯнина18 октября 2024Thank you very much! It’s was super excursion. Lali very nice! We like so much.
Большое спасибо! Это была супер экскурсия. Лали очень милая! Нам так нравится.
