Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Бодрума

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Бодруме, цены от €200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Бодрум
Пешая
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Бодрум
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
«Переплетение улиц-лабиринтов, цветущая бугенвиллия, бело-голубые домики, живописные виды — всё это ждёт вас на экскурсии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Бодрум
Пешая
3.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
«Погуляете по улицам древнего Галикарнаса, посетите мавзолей и руины античного театра»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€200 за всё до 3 чел.
Гастропрогулка по центру Бодрума
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропрогулка по центру Бодрума
Ешь, смотри, влюбляйся
Начало: В Старом городе
«почему по улицам города гуляют верблюды»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Романова
    20 октября 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Дата посещения: 18 октября 2025
    Мы отдыхали в Бодруме и решили познакомиться с его достопримечательностями. Нам повезло, что мы попали к такому замечательному экскурсоводу, как
    Лали . Она очень хороший специалист увлеченный своим делом. Ещё очень быстро и хорошо чувствует запросы своих туристов. Перестраивает маршрут под их интересы и желания. Я была с детьми, конечно они устали, но Лали давала возможность отдохнуть, подбирая для нас удобные красивые места. Продолжительная экскурсия пролетела незаметно, мы влюбились в этот город с его богатейшей историей.
    Мы провели насыщенный и яркий день в компании прекрасного гида и душевного человека.

  • О
    ОЛЬГА
    13 ноября 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Лале - молодец!
    Всё прошло на отлично!
  • И
    Ирина
    17 октября 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Огромное спасибо Тамаре за ВЕЛИКОЛЕПНУЮ, интересную экскурсию. Гид очень искренняя, интеллигентная, приятная. Мы с мужем были очарованы и Тамарой и предложенной ей экскурсией. С таким легким сердцем и радостью мы провели этот день. Спасибо большое, Тамара! Сто тысяч благодарностей!!!!
  • А
    Алина
    15 октября 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Экскурсия по историческим местам Бодрума оказалась спокойной и познавательной. Особенно приятно, что маршрут мы согласовали заранее — это позволило учесть
    наши интересы и избежать лишней спешки. Такой подход стал большим плюсом и сделал поездку более комфортной.

    Развалины Галикарнасского мавзолея, несмотря на скромные остатки, впечатляют своей исторической значимостью. Старый театр с видом на город добавил атмосферности, а мозаика в старом госпитале стала настоящим визуальным украшением маршрута — неожиданно яркий и хорошо сохранившийся элемент.

    Рекомендуем экскурсию тем, кто ценит историю, архитектуру и предпочитает неспешное знакомство с культурным наследием региона.

  • С
    Светлана
    13 октября 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Лали отозвалась на мою просьбу провести экскурсию на автомобиле. В результате мы провели с ней прекрасное время. Лали легкая, непринужденная в общении. Впечатление, что время было проведено с давно знакомым человеком.
  • А
    Андрей
    10 октября 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    В сентябре были на экскурсии по Бодруму с Лале. Мы попросили показать нам город и его красивые места, где можно
    провести время. Лале окунула нас на время в жизнь местных горожан, познакомила нас с некоторыми из них и мы хорошо провели это время. Мы пили кофе в кофейне которой более 400 лет с его хозяйкой, общались с художниками в их мастерских, узнали в какие кафе и рестораны ходят местные жители, познакомились с владельцами разных магазинов и лавок и со всеми мы знакомились и общались вместе с Лале. Сложилось ощущение что она знает всех и все знают её. Благодаря ей мы ощутили тепло и доброту города и его жителей. Спасибо Лале. Привет из Москвы.

  • В
    Виктория
    4 октября 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Отлично 👍 Бодрум очень самобытный
  • Д
    Диана
    24 августа 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Великолепный город, великолепная Лале! ♥️ Очень интересно, с мельчайшими деталями и полным историческим экскурсом! Глубокое погружение в древнюю историю гарантировано.
    Передвигались
    быстро и с комфортом. После Лале порекомендовала нам классную кондитерскую, помогла приобрести необходимые лекарства. Оцениваю на 11/10, всем настоятельно рекомендую.
    От Дианы, Натали и Искендера ♥️

  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Очень прекрасная экскурсия и кайфовый экскурсовод) Все очень интересно и классно!!
  • я
    яна
    8 августа 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Большое спасибо Лале за прогулку по Бодруму, знакомство со старым городом прошло на ура!) Интересно, информативно и с красивыми фотографиями. Успехов!
  • С
    Светлана
    26 июля 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Дорогая Лале! ❤️
    Мы с мамой очень благодарны за то время, что ты провела с нами 🌺
    Это было настолько увлекательно, легко,
    интересно, позитивно, познавательно, удивительно, красиво и весело!
    Такой Бодрум, каким его видишь именно ты, с твоими знаниями, любовью к жизни, таким его не покажет больше никто, я уверена в этом🙌
    Я как будто прожила один день с тобой и почувствовала атмосферу этого древнего, но в то же время, современного города, где история тесно переплетается с бытом местных жителей в настоящее время.
    Мы посмотрели все главные достопримечательности, услышали много легенд и историй. Хочу отметить, что маршрут был спланирован, исходя из наших пожеланий.
    А колорит старого города с его улочками и ресторанчиками - это теперь отдельная любовь в моем сердце.
    Такой вкусный турецкий кофе, которым ты угостила нас у гостеприимной Зейнеп, я не пробовала никогда. Даже погадала нам на кофейной гуще)
    Спасибо тебе большое за эти незабываемые впечатления!
    Успехов тебе в твоем деле! Самых внимательных и слушающих туристов. Я всем рекомендую именно Лале! С ней вы полюбите Бодрум и захотите вернуться. И я приеду еще, чтобы снова провести с ней время.
    ❤️❤️❤️

  • С
    Светлана
    23 июля 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Лале весёлый и позитивный человек. Нам все понравилось. Изначально хотели прогуляться по улочкам Бодрума. Лале показала интересные локации, где вкусно и недорого покушать и что интересного прикупить))
  • Е
    Екатерина
    13 июля 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Недавно побывали на экскурсии по Бодруму, которую проводила Лале, и остались под огромным впечатлением!

    Лале – потрясающий экскурсовод! Её глубокие знания,
    увлекательные рассказы и искренняя увлечённость темой сделали экскурсию по-настоящему живой! Лале рассказала нам историю города, показала всю красоту города и любимые места. Она невероятно добрая и легкая в общении, гулять с ней было одно удовольствие. 100% рекомендую

  • Н
    Наталья
    7 июля 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Экскурсия очень понравилась,договорились о удобном для нас времени и местах,которые нас интересуют,Бодрум очень понравился,Lale интересный рассказчик,очень легка в общении,показала много интересных местечек,свозила на закат на мельницы. Все было супер!
  • А
    Алина
    4 июля 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Спасибо огромное Лале за потрясающую экскурсию в Бодруме. Лале жизнерадостная, веселая, очень открытая девушка. Большой знаток города и его истории.
    Гуляя с ней по городу складывается впечатление, что все ее знают. Лале показала мне много интересных мест древнего города и мы сделали много фотографий для инстаграмма. Спасибо большое. Было очень познавательно, легко и вкусно.

  • Э
    Элина
    27 июня 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Хочу высказать благодарность за проведенную экскурсию Лале! Все прошло очень хорошо, было все интересно, посетили местные достопримечательность, рассказали интересные факты!
    Атмосфера была очень приятная, душевная, легкая и веселая! Прогулялись по красивым улочкам, сделали много красивых фото. Получили много положительных эмоций от прогулки. Очень рады, что обратились к Лале! Всем рекомендую! Будете в Бодруме смело обращайтесь к Лале!

  • E
    Ekaterina
    9 июня 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Уютная, почти домашняя экскурсия. Интересная подача материала, искренность экскурсовода привлекает. Спасибо)
  • Н
    Наталия
    28 мая 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Лале прекрасно знает историю и любит свой город Бодрум. Она очень позитивный и открытый человек! Огромное спасибо за экскурсию по старому городу и по крепости святого Петра. Сложилось все - интересные исторические факты, музеи и прекрасные виды на залив.
  • М
    Магомед
    3 мая 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Бомба, кайфа, шикардос! Лале крутая и простая в общении)) ощущение что давно знакомы👍🏼 первые три слова ее фирменные слова😁💪🏼 Благодарим вас Лале, было очень здорово и запоминающе 🙏🏼
  • Я
    Янина
    18 октября 2024
    Добро пожаловать в Бодрум
    Thank you very much! It’s was super excursion. Lali very nice! We like so much.

    Большое спасибо! Это была супер экскурсия. Лали очень милая! Нам так нравится.

