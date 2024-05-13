Пешие экскурсии-прогулки в Бодруме с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Бодруме, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Бодрум
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Бодруму: от древних чудес до живописных видов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Бодрум: где история встречается с красотой, от древности до наших дней
Откройте для себя волшебство Бодрума, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дарит новые впечатления
Начало: У античного театра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
225 за всё до 4 чел.
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Пройти по горным окрестностям Бодрума в поисках наследия лелегов
Начало: В районе Конаджык в месточке Каз дереси
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
385 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в Бодрум
    чудесная прогулка по Бодруму!!! Лали прекрасный гид, с заботой и вниманием к каждой нашей просьбе провела нас по улочкам города и показала все самое интересное, ☺️ спасибо, вспоминаем наш маршрут листая фото дочки❤️❤️❤️
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
    Джемаль отлично понял, что мы хотим и провел познавательный трекинг по живописному маршруту. Обязательно воспользуемся ещё раз его услугами.
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
    Это была отличная идея отправиться на прогулку по треккингтропе в Бодруме. Пожалуй, это была самая интересная активность за время нашего отдыха в мае. Джемиль интересный человек, ответственный гид и приятный собеседник.
  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Очень понравилась экскурсия, материал был подан доступно, интересно. маршрут подобран идеально,я обожаю пешие прогулки! Удалось познакомиться с историей города,посетить много исторических мест,красивых улочек Бодрума. Благодарю Джемиля!
  • М
    Марина
    29 октября 2023
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Замечательная экскурсия! Джемиль открывает секреты города,и древние и современные! Экскурсия была очень познавательна и комфортна,мы узнали много нового и в
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    плане древней истории и в истории недавнего времени,несмотря на то,что в Бодруме были не в первый раз. Кроме того,Джемиль помог нам приобрести билеты на паром до Коса,по нашей просьбе. В следующую поездку мы обязательно возьмем экскурсию с Джемилем.

  • А
    Анна
    11 октября 2023
    Добро пожаловать в Бодрум
    Экскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы остались довольны экскурсией, прекрасно провели
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    время! Гид рассказывает о городе доступно, не углубляясь в перечисление дат и исторических событий. По договоренности экскурсия проводится как в пешем формате, так и на автомобиле. Лале с вниманием относится к пожеланиям туристов и старается проконсультировать по всем интересующим вопросам.

    Экскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы осталисьЭкскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы осталисьЭкскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы осталисьЭкскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы остались
  • в
    валентина
    12 сентября 2023
    Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
    Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему профессиональным повествованием об истории
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    Карии, современной Турции, природе и быте коренных жителей. И конечно потрясающие виды по пути! Рекомендуем прислушаться к советам Джамиля и выходить пораньше с утра, это отдельное удовольствие идти по утренней прохладе)

    Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему
  • И
    Ирина
    2 сентября 2023
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Знающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросы на разные темы. Хороший обзор города и его истории 👍
    Знающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросыЗнающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросыЗнающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросыЗнающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросы

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Бодрум
  2. Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
  3. Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Памуккале
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 385. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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