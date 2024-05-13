Г Галина Добро пожаловать в Бодрум чудесная прогулка по Бодруму!!! Лали прекрасный гид, с заботой и вниманием к каждой нашей просьбе провела нас по улочкам города и показала все самое интересное, ☺️ спасибо, вспоминаем наш маршрут листая фото дочки❤️❤️❤️

Ю Юлия Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут Джемаль отлично понял, что мы хотим и провел познавательный трекинг по живописному маршруту. Обязательно воспользуемся ещё раз его услугами.

Е Екатерина Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут Это была отличная идея отправиться на прогулку по треккингтропе в Бодруме. Пожалуй, это была самая интересная активность за время нашего отдыха в мае. Джемиль интересный человек, ответственный гид и приятный собеседник.

М Мария Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета Очень понравилась экскурсия, материал был подан доступно, интересно. маршрут подобран идеально,я обожаю пешие прогулки! Удалось познакомиться с историей города,посетить много исторических мест,красивых улочек Бодрума. Благодарю Джемиля!

М Марина Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета читать дальше плане древней истории и в истории недавнего времени,несмотря на то,что в Бодруме были не в первый раз. Кроме того,Джемиль помог нам приобрести билеты на паром до Коса,по нашей просьбе. В следующую поездку мы обязательно возьмем экскурсию с Джемилем. Замечательная экскурсия! Джемиль открывает секреты города,и древние и современные! Экскурсия была очень познавательна и комфортна,мы узнали много нового и в

А Анна Добро пожаловать в Бодрум читать дальше время! Гид рассказывает о городе доступно, не углубляясь в перечисление дат и исторических событий. По договоренности экскурсия проводится как в пешем формате, так и на автомобиле. Лале с вниманием относится к пожеланиям туристов и старается проконсультировать по всем интересующим вопросам. Экскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы остались довольны экскурсией, прекрасно провели

в валентина Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут читать дальше Карии, современной Турции, природе и быте коренных жителей. И конечно потрясающие виды по пути! Рекомендуем прислушаться к советам Джамиля и выходить пораньше с утра, это отдельное удовольствие идти по утренней прохладе) Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему профессиональным повествованием об истории