1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Винное путешествие из Бодрума: экскурсия в винодельню Гарова
Погрузитесь в мир виноделия с посещением уникальной винодельни Гарова в Бодруме. Вас ждет незабываемая дегустация и знакомство с историей
Начало: В вашем отеле
«Еда и напитки на винодельнях оплачиваются дополнительно по меню»
13 июня в 16:30
14 июня в 16:30
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»: уникальный опыт
Погрузитесь в мир виноделия с экскурсией, где вас ждут виноградники, винные подвалы и живая музыка
Начало: в вашем отеле
«Экскурсия по винодельне, дегустация 4 сортов вин и закуски оплачиваются отдельно — €54/чел»
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
€353 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
«Обед включён в стоимость: курица, овощной салат, 3 вида турецких закусок мезе, спагетти, фрукты, безалкогольные напитки в течение дня»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€720 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлесь26 октября 2023Спасибо! Очень понравилось! Рекомендуем!
- ДДмитрий3 октября 2023Это было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендую
- ВВиктор22 августа 2023Прекрасная экскурсия. Мы были на винодельне Garova. Очень уютное и уединенное местечко. Единственный минус, отель у нас в Тургетрейсе и
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 330 до 720. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Бодрума, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024