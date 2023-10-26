читать дальше дорого заняла почти полтора часа в одну сторону. Но было интересно, Лариса рассказала и про Бодрум и про историю винодельни. Если живете в Бодруме или отелях ближе к аэропорту, то брать не задумываясь.

Прекрасная экскурсия. Мы были на винодельне Garova. Очень уютное и уединенное местечко. Единственный минус, отель у нас в Тургетрейсе и