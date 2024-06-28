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4. Мы не заметили как летело время. Это было потрясающе! С первых минут экскурсовод Лале просто влюбила в себя всю семью! Мы были в мавзолее, это одно из чудес света к которому Вы можете прикоснуться! Были в Крепости Святого Петра, в музее подводной археологии (самый большой в мире). Обошли все рынки, улочки, и знаем где вкусно, а где просто красиво🤣🤣🤣 Это кайф!!! Я всем очень рекомендую!!! Гуляли, болтали, как старые друзья, которые не виделись 100 лет 🤣