1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
Начало: В вашем отеле
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Бодруму: от древних чудес до живописных видов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€430 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Бодрум: быстро, удобно и безопасно
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Бодрума в ваш отель. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
€70 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина28 июня 2024Бухты, куда мы заплывали, очень живописны и прекрасны! Горы, покрытые соснами, изумрудного цвета вода, белоснежные яхты! Мы прекрасно семьей провели время!
- РРахат23 июня 2024Отличный гид! Отличный сервис! Продуманный маршрут. Все наши хотелки удовлетворены. Хорошие знания в истории. Однозначно рекомендую обращаться к ней. Посоветует, решит и поможет по всем вопросам как МЕСТНЫЙ житель! А лучше гида чем местного жителя, вы не найдёте.
- ММарина17 июня 2024Ребята, всем привет! Очень хочу поделиться с Вами впечатлениями и эмоциями после вчерашней экскурсии «Добро пожаловать в Бодрум!» 3,5 часа или даже
- ООлеся13 июня 2024Ильмира замечательный экскурсовод, очень увлечена историей. Погружает в события и интересные факты без лишней академичности. Ещё очень быстро и хорошо чувствует запрос своих туристов. Перестраивает маршрут под ваши интересы и желания. Мы провели насыщенный и яркий день в компании Ильмира.
- ЛЛидия2 мая 2024Трансфер отличный. Чистая машина, все во время, вежливо.
- ННеля25 апреля 2024Очень увлекательно и интересно провели нам экскурсию, учитывая все наши пожелания.
- ИИрина23 апреля 2024Однозначно рекомендую эту экскурсионную программу. Ильмира - очень профессиональный гид. Время пролетело очень увлекательно и незаметно. Восторг от Замка, который мы посетили, Ильмира максимально полно погрузила нас в историческую атмосферу.
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На выходные»
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