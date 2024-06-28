Экскурсии выходного дня в Бодруме

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Бодруме, цены от €70. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Бодрум
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
22 отзыва
Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
Начало: В вашем отеле
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
200 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Бодрум
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Бодруму: от древних чудес до живописных видов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
180 за всё до 10 чел.
На персональной яхте - в живописные бухты
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
430 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в Бодрум: быстро, удобно и безопасно
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Бодрума в ваш отель. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
70 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    28 июня 2024
    На персональной яхте - в живописные бухты
    Бухты, куда мы заплывали, очень живописны и прекрасны! Горы, покрытые соснами, изумрудного цвета вода, белоснежные яхты! Мы прекрасно семьей провели время!
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    Наплавались, насладились видами, отдохнули замечательно! Капитан очень приветлив, старается максимально во всем помочь и предугадать ваши желания! Рекомендую всем для прекрасного созерцательного отдыха!

  • Р
    Рахат
    23 июня 2024
    Добро пожаловать в Бодрум
    Отличный гид! Отличный сервис! Продуманный маршрут. Все наши хотелки удовлетворены. Хорошие знания в истории. Однозначно рекомендую обращаться к ней. Посоветует, решит и поможет по всем вопросам как МЕСТНЫЙ житель! А лучше гида чем местного жителя, вы не найдёте.
  • М
    Марина
    17 июня 2024
    Добро пожаловать в Бодрум
    Ребята, всем привет! Очень хочу поделиться с Вами впечатлениями и эмоциями после вчерашней экскурсии «Добро пожаловать в Бодрум!» 3,5 часа или даже
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    4. Мы не заметили как летело время. Это было потрясающе! С первых минут экскурсовод Лале просто влюбила в себя всю семью! Мы были в мавзолее, это одно из чудес света к которому Вы можете прикоснуться! Были в Крепости Святого Петра, в музее подводной археологии (самый большой в мире). Обошли все рынки, улочки, и знаем где вкусно, а где просто красиво🤣🤣🤣 Это кайф!!! Я всем очень рекомендую!!! Гуляли, болтали, как старые друзья, которые не виделись 100 лет 🤣

  • О
    Олеся
    13 июня 2024
    Знакомьтесь, Бодрум
    Ильмира замечательный экскурсовод, очень увлечена историей. Погружает в события и интересные факты без лишней академичности. Ещё очень быстро и хорошо чувствует запрос своих туристов. Перестраивает маршрут под ваши интересы и желания. Мы провели насыщенный и яркий день в компании Ильмира.
    Ильмира замечательный экскурсовод, очень увлечена историей. Погружает в события и интересные факты без лишней академичности. ЕщёИльмира замечательный экскурсовод, очень увлечена историей. Погружает в события и интересные факты без лишней академичности. ЕщёИльмира замечательный экскурсовод, очень увлечена историей. Погружает в события и интересные факты без лишней академичности. Ещё
  • Л
    Лидия
    2 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
    Трансфер отличный. Чистая машина, все во время, вежливо.
  • Н
    Неля
    25 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бодрум
    Очень увлекательно и интересно провели нам экскурсию, учитывая все наши пожелания.
  • И
    Ирина
    23 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бодрум
    Однозначно рекомендую эту экскурсионную программу. Ильмира - очень профессиональный гид. Время пролетело очень увлекательно и незаметно. Восторг от Замка, который мы посетили, Ильмира максимально полно погрузила нас в историческую атмосферу.

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомьтесь, Бодрум
  2. Добро пожаловать в Бодрум
  3. На персональной яхте - в живописные бухты
  4. Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июле 2024
Сейчас в Бодруме в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 430. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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