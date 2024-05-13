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он переговорил с водителем и т. к. мы уехали недалеко, он согласился вернуться, за что огромное спасибо! Сама экскурсия понравилась, хоть и был один нюанс, на второй остановке(ювелирный завод), два человека заплутали, мы их ждали долго и потом уехали в эфес без них (все возможные попытки найти их были предприняты) и возможно поэтому в эфесе не оказалось русскоговорящего гида, потому что мы опоздали, а может это была просто ошибка, я так до конца и не понял, что для многих может оказаться неприятностью, не все понимают английский. Мне очень понравилось как рассказывал англоговорящий гид, благо для меня это не оказалось проблемой, говорил гид очень разборчиво и достаточно понятно для человека со средним словарным запасом все будет понятно. Экскурсия отличная-определенно стоит того! Спасибо!