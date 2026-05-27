Групповая экскурсия в Эфес и Дом Девы Марии из Бодрума

Поздний выезд, комфортабельный трансфер, максимум впечатлений и ни одной лишней остановки и навязчивого шопинга.

Всё, ради чего стоит отправиться в Эфес — просто история, античность и атмосфера древнего города в комфортном формате.
Описание экскурсии

Святая Мария и великий Эфес: два полюса истории Плюсы программы:

  • Нет раннего подъема – отправление в 9:00, в течение часа заберем всех участников из отелей Бодрума.
  • Живописная остановка у озера Бафа – 15 минут на фотопаузу и традиционный турецкий чай (комплимент от гида).
  • Экскурсия по главным локациям региона (около 2,5 часов): Дом Девы Марии, древний Эфес и 3D-музей, храм Артемиды, базилика Святого Иоанна, мечеть Иса-бея и Старый город. Здесь история оживает: мраморные улицы, древние колонны, величественные руины.
  • Обед в проверенном ресторане – турецкие кебабы, мезе и блюда национальной кухни (доп. плата).
  • Без шопинга – никаких остановок на фабриках и в магазинах. Весь тайминг посвящен истории, культуре и впечатлениям.
• Небольшая группа и комфорт в дороге — максимум 18 гостей. Современные минибасы с кондиционером, холодильником и Bluetooth-музыкой класса «изи-гоу»: быстрая дорога без лишних остановок, больше времени для отдыха в Эфесе. Водитель угощает холодной водой прямо в транспорте. Важная информация:
  • Рекомендуется носить сандалии с хорошей подошвой и шляпу с широкими полями, удобную обувь, лёгкую одежду светлых тонов.
  • Телефон рекомендуется держать заряженным для фотографий.
  • Поездка из Бодрума до Эфеса занимает около 3 часов.
  • Стоимость входных билетов Эфеса составляет 40 евро и входных билетов ом Девы Марии 15 евро на человека в турецких лирах. В кассе принимаются только турецкие лиры. Пожалуйста, возьмите с собой достаточную сумму в Турецких Лирах или действующую кредитную карту. Если у вас недостаточно наличных в турецких лирах, гид вам поможет.
  • Ужин оплачивается дополнительно по желанию. Ваш гид может отвести вас в хороший местный ресторан. Уважаемые гости После бронирования вы получите контакт для связи. Если у вас возникнут вопросы по времени трансфера, месту встречи или деталям программы, вы сможете написать нам заранее. Тур организуется официально совместно с Fiona Travel Ltd. в Бодруме. Маршрут, транспорт и организация тура оформляются с учетом местных правил, страхования и налогов. Экскурсия подходит для семей с детьми. Мы стараемся выбирать спокойный темп, делать удобные остановки и заранее предупреждать о длительных переездах, жаре или дополнительных расходах. Как проходит оплата: Для подтверждения бронирования на сайте оплачивается только онлайн-предоплата. Это фиксирует дату, время и выбранный вариант тура. Оставшаяся часть суммы оплачивается в день экскурсии наличными гиду Такой формат удобен для гостей: вы заранее бронируете место и при этом не оплачиваете всю сумму сразу. После бронирования вы получите подтверждение, информацию о времени трансфера и контакт для связи. Мы заранее указываем, что входит в стоимость, а что оплачивается отдельно. Никаких скрытых расходов: все важные детали указаны в описании тура.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Бафа
  • Дом Девы Марии
  • Древний Эфес
  • 3D-музей
  • Храм Артемиды
  • Базилика Святого Иоанна
  • Мечеть Иса-бея
  • Старый город
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансферы
  • Полное страхование
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Эфес - 40 евро/чел.
  • Входные билеты в Дом Девы Марии - 20 евро/чел.
  • Входные билеты в базилику Святого Иоанна - 10 евро/чел.
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

