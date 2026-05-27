Эта поездка — простой способ добавить в турецкий отдых немного Греции: с её неспешной атмосферой, белыми улочками и морем другого оттенка. Вы отправитесь на скоростном пароме через Эгейское море и

проведёте целый день на острове Кос. Без жёсткой программы и спешки — только вы и свобода выбирать. Можно погулять по Старому городу, дойти до замка или просто провести время у моря.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Комфортный старт из отеля

Утром — около 9:00 — наш водитель заберёт вас из отеля в Бодруме и доставит в порт без лишней суеты.

Путешествие по Эгейскому морю

Вы пересядете на скоростной паром и проведёте час, любуясь морскими видами и побережьем Турции и Греции.

Прибытие на остров Кос

После прохождения формальностей у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с островом. Вы можете:

погулять по Старому городу, пройтись по уютным улочкам, заглянуть в местные кафе и магазины

посетить древний Асклепион, связанный с Гиппократом, или исследовать средневековый замок у порта

провести день на пляже: купание, солнце и расслабленная островная атмосфера

Возвращение в Бодрум

Во второй половине дня — паром и трансфер обратно в отель с новыми впечатлениями. Возвращение ориентировочно к 17:00.

