Эта поездка — простой способ добавить в турецкий отдых немного Греции: с её неспешной атмосферой, белыми улочками и морем другого оттенка. Вы отправитесь на скоростном пароме через Эгейское море и
Описание трансфер
Комфортный старт из отеля
Утром — около 9:00 — наш водитель заберёт вас из отеля в Бодруме и доставит в порт без лишней суеты.
Путешествие по Эгейскому морю
Вы пересядете на скоростной паром и проведёте час, любуясь морскими видами и побережьем Турции и Греции.
Прибытие на остров Кос
После прохождения формальностей у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с островом. Вы можете:
- погулять по Старому городу, пройтись по уютным улочкам, заглянуть в местные кафе и магазины
- посетить древний Асклепион, связанный с Гиппократом, или исследовать средневековый замок у порта
- провести день на пляже: купание, солнце и расслабленная островная атмосфера
Возвращение в Бодрум
Во второй половине дня — паром и трансфер обратно в отель с новыми впечатлениями. Возвращение ориентировочно к 17:00.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно (если выбран соответствующий пакет), поездка на пароме
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда на пароме, входные билеты к достопримечательностям на острове — по актуальным тарифам
- Переезд на пароме занимает час в одну сторону. На острове у вас будет около 8 часов свободного времени
- Рассказы гида не предусмотрены
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности
- С вами будут водитель и капитан из нашей команды
- Перед бронированием гости необходимо проверить возможность получения визы в Грецию
- Туроператор не несёт ответственности, если путешественнику будет отказано во въезде пограничными властями
ежедневно в 07:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Однодневная поездка на пароме на остров Кос без трансфера из отеля (7+)
|€25
|Однодневная поездка на пароме на остров Кос без трансфера из отеля (3-6)
|€15
|Однодневная поездка на пароме на остров Кос без трансфера из отеля (0-2)
|Бесплатно
|Паром туда и обратно на остров Кос с трансфером из отеля (7+)
|€40
|Паром туда и обратно на остров Кос с трансфером из отеля (3-6)
|€30
|Паром туда и обратно на остров Кос с трансфером из отеля (0-2)
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или у паромного причала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Бодруме
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
