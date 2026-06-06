Эта экскурсия объединяет самые красивые места полуострова. Вы полюбуетесь панорамами Эгейского моря, увидите знаменитую яхтенную марину Ялыкавака и побываете в уютной рыбацкой деревне Гюмюшлюк. А ещё окунётесь в атмосферу турецкой Венеции в Антхавен. И получите объёмное представление о природе, культуре и образе жизни Бодрума.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €400 за экскурсию

Ваш гид в Бодруме

Описание экскурсии

Ялыкавак Марина — одна из самых известных марин Турции, где швартуются суперъяхты. Мы прогуляемся вдоль набережной, а затем заглянем в более аутентичную часть.

Гюмюшлюк — живописная рыбацкая деревня с руинами античного Миндоса, атмосферной набережной и прекрасными видами на море. При желании здесь можно пообедать в рыбном ресторане у воды.

Антхавен — это очаровательное место с видом на море и вулкан напоминает Венецию. Жизнь среди эвкалиптовых деревьев здесь течёт размеренно и неторопливо.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из отеля

9:30–11:00 — Ялыкавак Марина и прогулка по окрестностям

11:20–13:00 — Гюмюшлюк

13:20–14:30 — Антхавен (Альялар)

15:00 — возвращение в отель

Организационные детали