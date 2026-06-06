Эта экскурсия объединяет самые красивые места полуострова.
Вы полюбуетесь панорамами Эгейского моря, увидите знаменитую яхтенную марину Ялыкавака и побываете в уютной рыбацкой деревне Гюмюшлюк. А ещё окунётесь в атмосферу турецкой Венеции в Антхавен. И получите объёмное представление о природе, культуре и образе жизни Бодрума.
Вы полюбуетесь панорамами Эгейского моря, увидите знаменитую яхтенную марину Ялыкавака и побываете в уютной рыбацкой деревне Гюмюшлюк. А ещё окунётесь в атмосферу турецкой Венеции в Антхавен. И получите объёмное представление о природе, культуре и образе жизни Бодрума.
Описание экскурсии
Ялыкавак Марина — одна из самых известных марин Турции, где швартуются суперъяхты. Мы прогуляемся вдоль набережной, а затем заглянем в более аутентичную часть.
Гюмюшлюк — живописная рыбацкая деревня с руинами античного Миндоса, атмосферной набережной и прекрасными видами на море. При желании здесь можно пообедать в рыбном ресторане у воды.
Антхавен — это очаровательное место с видом на море и вулкан напоминает Венецию. Жизнь среди эвкалиптовых деревьев здесь течёт размеренно и неторопливо.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из отеля
9:30–11:00 — Ялыкавак Марина и прогулка по окрестностям
11:20–13:00 — Гюмюшлюк
13:20–14:30 — Антхавен (Альялар)
15:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Едем на автомобиле Mercedes Vito с профессиональным водителем
- Обед, напитки и кофе — по желанию, не входят в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Улькехан — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 65 туристов
Я и моя супруга проводим экскурсии и часто работаем вместе. Увлекаемся Античностью, классической музыкой и виноделием. Любим готовить блюда разных стран мира, поэтому в наши маршруты часто включена гастрономическая составляющая. Наша семья будет очень рада знакомству с вами!
Входит в следующие категории Бодрума
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