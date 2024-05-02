1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Бодрума в ваш отель. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вокруг Бодрума: Погружение в Деревенскую Культуру и Ремесла
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€385 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Винное путешествие из Бодрума: экскурсия в винодельню Гарова
Погрузитесь в мир виноделия с посещением уникальной винодельни Гарова в Бодруме. Вас ждет незабываемая дегустация и знакомство с историей
Начало: В вашем отеле
13 июня в 16:30
14 июня в 16:30
€330 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в Бодрум на Мерседес Вито для вашего удобства
Встреча в аэропорту с именной табличкой и бесперебойная поездка до вашего отеля в Бодруме на комфортабельном Мерседес Вито
Начало: В аэропорту
Сегодня в 17:30
Завтра в 01:30
90€72 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»: уникальный опыт
Погрузитесь в мир виноделия с экскурсией, где вас ждут виноградники, винные подвалы и живая музыка
Начало: в вашем отеле
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
€353 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк: изысканное путешествие по Бодруму
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Бодруме: комфорт и надежность
Индивидуальный трансфер в Бодруме с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом, комфортная поездка по городу
Завтра в 15:00
10 июня в 00:00
€64 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия2 мая 2024Трансфер отличный. Чистая машина, все во время, вежливо.
- ООлесь26 октября 2023Спасибо! Очень понравилось! Рекомендуем!
- ТТатьяна19 октября 2023Посещали семьей данную экскурсию, получилась приятная поездка с погружением в культуру местных жителей. На винодельне можно перекусить, мы попробовали местные
- ДДмитрий3 октября 2023Это было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендую
- ВВиктор22 августа 2023Прекрасная экскурсия. Мы были на винодельне Garova. Очень уютное и уединенное местечко. Единственный минус, отель у нас в Тургетрейсе и
- ЕЕлена7 августа 2023В Бодруме мы отдыхаем второй раз и вот вчера побывали в неизвестных ещё местах - небольших деревушках в окрестностях этого
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На машине»
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