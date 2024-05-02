Экскурсии по Бодруму на машине с гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «На машине» в Бодруме, цены от €64, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Бодрума в ваш отель. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
70 за всё до 10 чел.
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Вокруг Бодрума: Погружение в Деревенскую Культуру и Ремесла
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
385 за всё до 3 чел.
Винное путешествие из Бодрума
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Винное путешествие из Бодрума: экскурсия в винодельню Гарова
Погрузитесь в мир виноделия с посещением уникальной винодельни Гарова в Бодруме. Вас ждет незабываемая дегустация и знакомство с историей
Начало: В вашем отеле
13 июня в 16:30
14 июня в 16:30
330 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Бодрум
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в Бодрум на Мерседес Вито для вашего удобства
Встреча в аэропорту с именной табличкой и бесперебойная поездка до вашего отеля в Бодруме на комфортабельном Мерседес Вито
Начало: В аэропорту
Сегодня в 17:30
Завтра в 01:30
9072 за всё до 6 чел.
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»: уникальный опыт
Погрузитесь в мир виноделия с экскурсией, где вас ждут виноградники, винные подвалы и живая музыка
Начало: в вашем отеле
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
353 за всё до 3 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк: изысканное путешествие по Бодруму
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Бодруме
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Бодруме: комфорт и надежность
Индивидуальный трансфер в Бодруме с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом, комфортная поездка по городу
Завтра в 15:00
10 июня в 00:00
64 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    2 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
    Трансфер отличный. Чистая машина, все во время, вежливо.
  • О
    Олесь
    26 октября 2023
    Винное путешествие из Бодрума
    Спасибо! Очень понравилось! Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    19 октября 2023
    Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
    Посещали семьей данную экскурсию, получилась приятная поездка с погружением в культуру местных жителей. На винодельне можно перекусить, мы попробовали местные
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    сыры, пиццу, оливки, продегустировали прекрасные вина. Управляющий винодельней провел небольшую экскурсию и рассказал об особенностях производства вина, ответил на все наши вопросы. Джемиль - очень интересный рассказчик, ответил на все наши вопросы как об истории Турции, так и о традициях и культуре местных жителей. Мы были очень рады познакомиться и провести этот день с таким интеллигентным и образованным человеком.

  • Д
    Дмитрий
    3 октября 2023
    Винное путешествие из Бодрума
    Это было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендую
    Это было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендуюЭто было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендуюЭто было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендуюЭто было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендуюЭто было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендую
  • В
    Виктор
    22 августа 2023
    Винное путешествие из Бодрума
    Прекрасная экскурсия. Мы были на винодельне Garova. Очень уютное и уединенное местечко. Единственный минус, отель у нас в Тургетрейсе и
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    дорого заняла почти полтора часа в одну сторону. Но было интересно, Лариса рассказала и про Бодрум и про историю винодельни. Если живете в Бодруме или отелях ближе к аэропорту, то брать не задумываясь.

    Прекрасная экскурсия. Мы были на винодельне Garova. Очень уютное и уединенное местечко. Единственный минус, отель уПрекрасная экскурсия. Мы были на винодельне Garova. Очень уютное и уединенное местечко. Единственный минус, отель уПрекрасная экскурсия. Мы были на винодельне Garova. Очень уютное и уединенное местечко. Единственный минус, отель у
  • Е
    Елена
    7 августа 2023
    Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
    В Бодруме мы отдыхаем второй раз и вот вчера побывали в неизвестных ещё местах - небольших деревушках в окрестностях этого
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    города. Волшебное оливковое масло, чудесные красочные турецкие ковры и молодое турецкое виноделие - такие темы предложил наш гид Джемаль. Удивительно, интересно и познавательно, впечатления самые восторженные! В этом, несомненно, заслуга Джемаля, с которым мы и провели вчерашний этнический тур. Эрудированный образованный человек, профессионал, который знает и любит своё дело и прекрасно говорит на нескольких языках, в том числе по-русски - отлично. Джемаля характеризует неизменная приветливость, дружелюбие, внимание и искреннее уважение к своим гостям. Очень благодарны ему и надеемся на будущие встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "На машине" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 64 до 385 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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