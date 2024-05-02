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сыры, пиццу, оливки, продегустировали прекрасные вина. Управляющий винодельней провел небольшую экскурсию и рассказал об особенностях производства вина, ответил на все наши вопросы. Джемиль - очень интересный рассказчик, ответил на все наши вопросы как об истории Турции, так и о традициях и культуре местных жителей. Мы были очень рады познакомиться и провести этот день с таким интеллигентным и образованным человеком.