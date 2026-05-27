Мои заказы

Открывая Дальян

Лодочная прогулка, скальные гробницы, термы и один из самых красивых пляжей Турции - из Бодрума
Едем в живописный уголок Турции — Дальян! Вы прокатитесь на лодке среди тростников и рассмотрите ликийские гробницы, высеченные в скалах более двух тысяч лет назад. Искупаетесь на знаменитом пляж Изтузу, где обитают редкие морские черепахи каретта-каретта. А в финале расслабитесь в целебных грязевых термах.
Открывая Дальян
Открывая Дальян
Открывая Дальян

Описание экскурсии

Что вас ожидаает

9:00 — выезд из Бодрума

10:30 — остановка в Мугле, небольшой перерыв на чай, кофе и отдых

12:00 — прибытие в Дальян

  • Прогулка на лодке по реке среди тростниковых зарослей с видом на знаменитые ликийские скальные гробницы (~90 мин)
  • Отдых и купание на пляже Изтузу, где обитают черепахи каретта-каретта (~90 мин)
  • Обед в ресторане с блюдами турецкой кухни (~45 мин)
  • Релакс в грязевых и термальных источниках (~30 мин)

16:30 — выезд обратно

17:45 — остановка в Мугле, короткий отдых и чай

19:30 — возвращение в Бодрум

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, все входные билеты, страховка, питьевая вода, чай в Мугле
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

в среду и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€149
Дети до 12 лет€99
Дети до 7 лет€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бора
Бора — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я представляю компанию, организующую экскурсии и поездки в сопровождении гидов. Все мероприятия полностью застрахованы и зарегистрированы в Министерстве туризма и Национальной транспортной системе UETS. Вы также можете заказать индивидуальные программы, специально организованные в соответствии с вашими личными пожеланиями. Желаем вам спокойного отдыха в Турции!

Входит в следующие категории Бодрума

Похожие экскурсии на «Открывая Дальян»

Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
На машине
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€449 за всё до 4 чел.
Винное путешествие из Бодрума
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Винное путешествие из Бодрума
Погрузитесь в мир виноделия с посещением уникальной винодельни Гарова в Бодруме. Вас ждет незабываемая дегустация и знакомство с историей
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 16:30
9 июн в 16:30
€370 за всё до 6 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
На машине
Трансфер в/из аэропорта
1 час
-
24%
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Бодрума или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
€75€99 за всё до 7 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
На машине
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
29 мая в 10:30
€370 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бодруме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бодруме
€149 за человека