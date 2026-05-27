Едем в живописный уголок Турции — Дальян! Вы прокатитесь на лодке среди тростников и рассмотрите ликийские гробницы, высеченные в скалах более двух тысяч лет назад. Искупаетесь на знаменитом пляж Изтузу, где обитают редкие морские черепахи каретта-каретта. А в финале расслабитесь в целебных грязевых термах.
Описание экскурсии
Что вас ожидаает
9:00 — выезд из Бодрума
10:30 — остановка в Мугле, небольшой перерыв на чай, кофе и отдых
12:00 — прибытие в Дальян
- Прогулка на лодке по реке среди тростниковых зарослей с видом на знаменитые ликийские скальные гробницы (~90 мин)
- Отдых и купание на пляже Изтузу, где обитают черепахи каретта-каретта (~90 мин)
- Обед в ресторане с блюдами турецкой кухни (~45 мин)
- Релакс в грязевых и термальных источниках (~30 мин)
16:30 — выезд обратно
17:45 — остановка в Мугле, короткий отдых и чай
19:30 — возвращение в Бодрум
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, все входные билеты, страховка, питьевая вода, чай в Мугле
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€149
|Дети до 12 лет
|€99
|Дети до 7 лет
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бора — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я представляю компанию, организующую экскурсии и поездки в сопровождении гидов. Все мероприятия полностью застрахованы и зарегистрированы в Министерстве туризма и Национальной транспортной системе UETS. Вы также можете заказать индивидуальные программы, специально организованные в соответствии с вашими личными пожеланиями. Желаем вам спокойного отдыха в Турции!
