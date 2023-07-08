Трансфер из Бодрума: Посетите Памуккале и его белоснежные горы
Автобусная.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Что вас ожидает:
- Текстильный магазин
- Иераполис
- Травертиновые террасы
- Бассейн Клеопатры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
На протяжении многих столетий частички кальция, вырываясь на поверхность горы, образовывали белоснежную пушистую пелену, которая покрывает почву. За эту особенность горе дали необычное название Памуккале, что в переводе с турецкого означает Хлопковая крепость.
Программа
- 06:00 Сбор туристов из всех отелей.
- 08:00 Остановка для завтрака в городе Мугла.
- 11:00 Прибытие в Памуккале (Иераполис, Травертиновые террасы, бассейн Клеопатры).
- 15:00 Выезд из Памуккале.
- 15:30 Обеденный перерыв в ресторане.
- 17:30 Текстильный магазин.
- Далее возвращение в отели.
- Далее возвращение в отели
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед
- Что не входит
- Напитки - Входной билет в «Памуккале» - Бассейн Клеопатры - Детям
- До 6-ти лет включительно
- Отдельное кресло в автобусе не предоставляется
- За исключением тех случаев
- Когда в автобусе имеются свободные места. Для того
- Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе
- Нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник в 06:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Бодруме
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Природа и пейзажи
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