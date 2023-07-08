Памуккале из Бодрума

Трансфер из Бодрума: Посетите Памуккале и его белоснежные горы

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная.

Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Памуккале из Бодрума
Памуккале из Бодрума
Памуккале из Бодрума
Памуккале из Бодрума

Что вас ожидает:

  • Текстильный магазин
  • Иераполис
  • Травертиновые террасы
  • Бассейн Клеопатры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

На протяжении многих столетий частички кальция, вырываясь на поверхность горы, образовывали белоснежную пушистую пелену, которая покрывает почву. За эту особенность горе дали необычное название Памуккале, что в переводе с турецкого означает Хлопковая крепость.

Программа

  • 06:00 Сбор туристов из всех отелей.
  • 08:00 Остановка для завтрака в городе Мугла.
  • 11:00 Прибытие в Памуккале (Иераполис, Травертиновые террасы, бассейн Клеопатры).
  • 15:00 Выезд из Памуккале.
  • 15:30 Обеденный перерыв в ресторане.
  • 17:30 Текстильный магазин.
  • Далее возвращение в отели.

- Далее возвращение в отели

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед
Что не входит
  • Напитки - Входной билет в «Памуккале» - Бассейн Клеопатры - Детям
  • До 6-ти лет включительно
  • Отдельное кресло в автобусе не предоставляется
  • За исключением тех случаев
  • Когда в автобусе имеются свободные места. Для того
  • Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе
  • Нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 06:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
На весь день
Памуккале
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