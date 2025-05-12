Сейчас июнь — это идеальное время.

Лучшие месяцы для прогулки на яхте в Бодруме - это июнь, июль, август и сентябрь. В это время море наиболее спокойное, а температура воды и воздуха идеальна для купания и отдыха на яхте.

Трехчасовая прогулка на частной яхте в Бодруме предлагает уникальную возможность насладиться красотой Эгейского моря.Участники путешествия смогут посетить две живописные бухты, включая Хаттат и Красный Мыс, где предусмотрены остановки для купания.

На борту гостей ждут свежие фрукты и безалкогольные напитки. Путешествие начинается из бухты Торба, а время отправления можно выбрать из трех предложенных интервалов. Это идеальный способ провести время на море, расслабиться и получить незабываемые впечатления

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Описание круиза

Присоединяйтесь к незабываемой прогулке на яхте!

Мы рады пригласить вас на увлекательную трехчасовую прогулку на частной яхте, где вы сможете насладиться красотой природы и расслабиться в окружении чистых вод Эгейского моря.

Исследуйте живописные бухты

Во время нашего путешествия вы сможете посетить две великолепные бухты для купания:

Бухта Хаттат — насладитесь пальмами и уникальными пейзажами.

— насладитесь пальмами и уникальными пейзажами. Бухта Красный Мыс — откройте для себя ее удивительную красоту.

Обратите внимание, что одна из бухт может быть изменена по усмотрению капитана в зависимости от погодных условий.

Комфорт и удовольствие на борту

На борту вас ждут свежие фрукты и безалкогольные напитки, которые добавят приятные нотки в ваше морское приключение. Это отличный способ расслабиться и насладиться атмосферой!

Важная информация о путешествии

Путешествие начинается из живописной бухты Торба. Вы можете выбрать удобное для вас время:

09:30 - 12:30

13:30 - 16:30

17:30 - 20:30

На протяжении всей прогулки у вас будет возможность насладиться фруктами и напитками, а также сделать две остановки для купания в кристально чистых водах.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу морских приключений и насладиться прекрасными моментами на яхте!