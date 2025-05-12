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Морской круиз на персональной яхте в Бодруме

Отправляйтесь в трехчасовое морское приключение на частной яхте с остановками для купания в живописных бухтах и наслаждайтесь свежими фруктами и напитками
Трехчасовая прогулка на частной яхте в Бодруме предлагает уникальную возможность насладиться красотой Эгейского моря.

Участники путешествия смогут посетить две живописные бухты, включая Хаттат и Красный Мыс, где предусмотрены остановки для купания.
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На борту гостей ждут свежие фрукты и безалкогольные напитки.

Путешествие начинается из бухты Торба, а время отправления можно выбрать из трех предложенных интервалов. Это идеальный способ провести время на море, расслабиться и получить незабываемые впечатления

5
1 оценка

5 причин купить этот билет на круиз

  • 🌊 Уникальная морская прогулка
  • 🍉 Свежие фрукты и напитки
  • 🏝️ Живописные бухты для купания
  • ⛵ Индивидуальная яхта
  • 🕒 Гибкий график отправления

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для прогулки на яхте в Бодруме - это июнь, июль, август и сентябрь. В это время море наиболее спокойное, а температура воды и воздуха идеальна для купания и отдыха на яхте.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Морской круиз на персональной яхте в Бодруме
Морской круиз на персональной яхте в Бодруме
Морской круиз на персональной яхте в Бодруме
Ближайшие даты:
27
июн28
июн29
июн30
июн1
июл2
июл3
июл
Время начала: 09:30, 13:30, 17:30

Что можно увидеть

  • Бухта Хаттат
  • Бухта Красный Мыс

Описание круиза

Присоединяйтесь к незабываемой прогулке на яхте!

Мы рады пригласить вас на увлекательную трехчасовую прогулку на частной яхте, где вы сможете насладиться красотой природы и расслабиться в окружении чистых вод Эгейского моря.

Исследуйте живописные бухты

Во время нашего путешествия вы сможете посетить две великолепные бухты для купания:

  • Бухта Хаттат — насладитесь пальмами и уникальными пейзажами.
  • Бухта Красный Мыс — откройте для себя ее удивительную красоту.

Обратите внимание, что одна из бухт может быть изменена по усмотрению капитана в зависимости от погодных условий.

Комфорт и удовольствие на борту

На борту вас ждут свежие фрукты и безалкогольные напитки, которые добавят приятные нотки в ваше морское приключение. Это отличный способ расслабиться и насладиться атмосферой!

Важная информация о путешествии

Путешествие начинается из живописной бухты Торба. Вы можете выбрать удобное для вас время:

  • 09:30 - 12:30
  • 13:30 - 16:30
  • 17:30 - 20:30

На протяжении всей прогулки у вас будет возможность насладиться фруктами и напитками, а также сделать две остановки для купания в кристально чистых водах.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу морских приключений и насладиться прекрасными моментами на яхте!

Яхта выплывает ежедневно с 9:30:12:30, с 13:30 до 16:30 и с 17:30 до 20:30.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эгейское море
  • Бухта Хаттат
  • Бухта Красный Мыс
Что включено
  • Свежие фрукты
  • Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
  • Алкогольные напитки
  • Трансфер до яхты
Место начала и завершения?
Ss. Bodrum Balıkçılar Kooperatifi Torba Barınağı
Когда и сколько длится?
Когда: Яхта выплывает ежедневно с 9:30:12:30, с 13:30 до 16:30 и с 17:30 до 20:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Вы можете добраться до места встречи на такси: яхта отправляется из района Торба, в такси вам нужно сказать место направления: Торба Лиман. На обратную дорогу капитан лодки поможет вам вызвать такси
  • Не забудьте взять с собой купальники, полотенце, солнцезащитный крем
  • По всем дополнительным вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
М
12 мая 2025

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