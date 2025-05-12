Участники путешествия смогут посетить две живописные бухты, включая Хаттат и Красный Мыс, где предусмотрены остановки для купания.
5 причин купить этот билет на круиз
- 🌊 Уникальная морская прогулка
- 🍉 Свежие фрукты и напитки
- 🏝️ Живописные бухты для купания
- ⛵ Индивидуальная яхта
- 🕒 Гибкий график отправления
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Бухта Хаттат
- Бухта Красный Мыс
Описание круиза
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке на яхте!
Мы рады пригласить вас на увлекательную трехчасовую прогулку на частной яхте, где вы сможете насладиться красотой природы и расслабиться в окружении чистых вод Эгейского моря.
Исследуйте живописные бухты
Во время нашего путешествия вы сможете посетить две великолепные бухты для купания:
- Бухта Хаттат — насладитесь пальмами и уникальными пейзажами.
- Бухта Красный Мыс — откройте для себя ее удивительную красоту.
Обратите внимание, что одна из бухт может быть изменена по усмотрению капитана в зависимости от погодных условий.
Комфорт и удовольствие на борту
На борту вас ждут свежие фрукты и безалкогольные напитки, которые добавят приятные нотки в ваше морское приключение. Это отличный способ расслабиться и насладиться атмосферой!
Важная информация о путешествии
Путешествие начинается из живописной бухты Торба. Вы можете выбрать удобное для вас время:
- 09:30 - 12:30
- 13:30 - 16:30
- 17:30 - 20:30
На протяжении всей прогулки у вас будет возможность насладиться фруктами и напитками, а также сделать две остановки для купания в кристально чистых водах.
Не упустите шанс погрузиться в атмосферу морских приключений и насладиться прекрасными моментами на яхте!
Яхта выплывает ежедневно с 9:30:12:30, с 13:30 до 16:30 и с 17:30 до 20:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эгейское море
- Бухта Хаттат
- Бухта Красный Мыс
Что включено
- Свежие фрукты
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
- Трансфер до яхты
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Вы можете добраться до места встречи на такси: яхта отправляется из района Торба, в такси вам нужно сказать место направления: Торба Лиман. На обратную дорогу капитан лодки поможет вам вызвать такси
- Не забудьте взять с собой купальники, полотенце, солнцезащитный крем
- По всем дополнительным вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами