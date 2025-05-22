читать дальше моря нигде не видел, обед достойный, напитки по доступным ценам, из окружения были одни европейцы, пару русских, но это никак не мешает, однозначно советую, окажусь в Бодруме еще раз, обязательно повторю данную экскурсию.

Экскурсия полностью себя оправдывает. В целом все организованно и цивильно, возят в несколько бухт, море там просто шикарное, такого красивого