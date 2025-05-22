Круизы и туры по воде в Бодруме

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Бодруме, цены от €32. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Прогулка на яхте в Бодруме
На яхте
8 часов
12 отзывов
Водная прогулка
Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море
Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
«Во время прогулки на нашей яхте вы сможете насладиться шикарным видом Бодрума с воды и искупаться в самых красивых бухтах Эгейского моря»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
4 июн в 09:00
€32 за человека
Морской круиз на персональной яхте в Бодруме
На яхте
3 часа
1 отзыв
Круиз
Прогулка на яхте в Бодруме
Отправляйтесь в трехчасовое морское приключение на частной яхте с остановками для купания в живописных бухтах и наслаждайтесь свежими фруктами и напитками
Начало: Ss. Bodrum Balıkçılar Kooperatifi Torba Barınağı
«Приглашаем вас на трёхчасовую прогулку на частной яхте, где вы сможете насладиться двумя прекрасными бухтами для купания»
Расписание: Яхта выплывает ежедневно с 9:30:12:30, с 13:30 до 16:30 и с 17:30 до 20:30.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€460 за экскурсию
Аренда яхты в Бодруме: морское путешествие
На яхте
6 часов
Водная прогулка
Аренда яхты в Бодруме
Проведите незабываемый день на частной яхте в Бодруме, наслаждаясь тишиной моря и живописными бухтами. Отличный способ расслабиться и зарядиться энергией
Начало: Ss. Bodrum Balıkçılar Kooperatifi Torba Barınağı
«Отправляйтесь в захватывающее морское путешествие на персональной яхте»
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
€860 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Васин
    22 мая 2025
    Прогулка на яхте в Бодруме
    Все прекрасно) Красивейшие места, кристальная вода, вкусный обед, трансфер в обе стороны Однозначно стоит своих денег, рекомендую
  • Е
    Евгений
    14 мая 2025
    Прогулка на яхте в Бодруме
    Экскурсия полностью себя оправдывает. В целом все организованно и цивильно, возят в несколько бухт, море там просто шикарное, такого красивого
    читать дальше

    моря нигде не видел, обед достойный, напитки по доступным ценам, из окружения были одни европейцы, пару русских, но это никак не мешает, однозначно советую, окажусь в Бодруме еще раз, обязательно повторю данную экскурсию.

  • Л
    Лэйла
    29 сентября 2024
    Прогулка на яхте в Бодруме
    Прогулка на яхте превзошла ожидания. Супер команда, интересные места, вкусный обед, красивые остановки, живописные. Целый день провели с удовольствием в море. 10 из 10

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на яхте в Бодруме
  2. Морской круиз на персональной яхте в Бодруме
  3. Аренда яхты в Бодруме: морское путешествие
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Памуккале
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2025
Сейчас в Бодруме в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 860. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Заказывайте круизы и водные туры из Бодрума с гидом в 2025 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия