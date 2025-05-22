Водная прогулка
Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море
Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
«Во время прогулки на нашей яхте вы сможете насладиться шикарным видом Бодрума с воды и искупаться в самых красивых бухтах Эгейского моря»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
4 июн в 09:00
€32 за человека
Круиз
Прогулка на яхте в Бодруме
Отправляйтесь в трехчасовое морское приключение на частной яхте с остановками для купания в живописных бухтах и наслаждайтесь свежими фруктами и напитками
Начало: Ss. Bodrum Balıkçılar Kooperatifi Torba Barınağı
«Приглашаем вас на трёхчасовую прогулку на частной яхте, где вы сможете насладиться двумя прекрасными бухтами для купания»
Расписание: Яхта выплывает ежедневно с 9:30:12:30, с 13:30 до 16:30 и с 17:30 до 20:30.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€460 за экскурсию
Водная прогулка
Аренда яхты в Бодруме
Проведите незабываемый день на частной яхте в Бодруме, наслаждаясь тишиной моря и живописными бухтами. Отличный способ расслабиться и зарядиться энергией
Начало: Ss. Bodrum Balıkçılar Kooperatifi Torba Barınağı
«Отправляйтесь в захватывающее морское путешествие на персональной яхте»
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
€860 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасин22 мая 2025Все прекрасно) Красивейшие места, кристальная вода, вкусный обед, трансфер в обе стороны Однозначно стоит своих денег, рекомендую
- ЕЕвгений14 мая 2025Экскурсия полностью себя оправдывает. В целом все организованно и цивильно, возят в несколько бухт, море там просто шикарное, такого красивого
- ЛЛэйла29 сентября 2024Прогулка на яхте превзошла ожидания. Супер команда, интересные места, вкусный обед, красивые остановки, живописные. Целый день провели с удовольствием в море. 10 из 10
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Круизы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2025
Сейчас в Бодруме в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 860. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Заказывайте круизы и водные туры из Бодрума с гидом в 2025 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия