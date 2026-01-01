Круиз
Аренда яхты в Бодруме: морское путешествие
Начало: Ss. Bodrum Balıkçılar Kooperatifi Torba Barınağı
Расписание: Ежедневно в 10:00.
€800 за всё до 6 чел.
Групповая
Сафари на квадроциклах в Бодруме
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время зависит от вашего отеля.
2 мая в 08:00
3 мая в 08:00
€53 за человека
Групповая
Турецкая баня в Бодруме
Начало: Ваш отель
€30 за человека
