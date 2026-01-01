Мои заказы

Развлечения в Бодруме

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Бодруме, цены от €30. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Аренда яхты в Бодруме: морское путешествие
На яхте
Круизы
6 часов
1 отзыв
Круиз
Аренда яхты в Бодруме: морское путешествие
Начало: Ss. Bodrum Balıkçılar Kooperatifi Torba Barınağı
Расписание: Ежедневно в 10:00.
€800 за всё до 6 чел.
Сафари на квадроциклах в Бодруме
На квадроциклах
2 часа
Групповая
Сафари на квадроциклах в Бодруме
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время зависит от вашего отеля.
2 мая в 08:00
3 мая в 08:00
€53 за человека
Турецкая баня в Бодруме
2 часа
Групповая
Турецкая баня в Бодруме
Начало: Ваш отель
€30 за человека

