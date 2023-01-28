Фестивали Турции

Список из самых популярных среди турков фестивалей и официальных праздников Турции, которые точно стоить посетить и даже приехать ради них в республику на отдых

В течении всего года в Турции проходят удивительные фестивали, многие из которых довольно уникальны для страны, а другие носят региональный или международный характер. Как правило, большинство фестивалей связаны с музыкой, религией, спортом или приходом весны, личное участие в одном из этих мероприятий сделает ваш отдых в Турции ещё более необыкновенным.

Вот некоторые из самых популярных фестивалей в Турции:

Навруз (21 марта)

Международный день Навруз (также называемый Наурыз) — это празднование прихода весны, считается временем солидарности, мира и примирения. Он отмечается в таких странах, как Иран, Азербайджан и Центральная Азия, и хотя в Турции он наиболее тесно связан с курдскими районами на юго-востоке, по всей стране проводятся семейные трапезы и общественные гуляния, в том числе такие мероприятия, как прыжки через огонь и разного рода музыкальные постановки.

Фестиваль Месир Макуну

RKTanitim, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons Празднование фестиваля Месир Макуну в городе Маниса

Фестиваль Месир Макуну проходит в городе Маниса, недалеко от Измира, в течение недели Навруза. Кстати, месир, это традиционная сладкая паста из 41 травы и специи, говорят, что она обладает целебным действием. Фестиваль посвящен выздоровлению Хафсы Султан, матери Сулеймана Великолепного, которая смогла победить болезнь благодаря изобретению пасты.

Во время праздника раздают пасту месир дабы подарить всем присутствующим крепкое здоровье. Фестиваль начинается с молитв, пока готовится паста месир — её делается не менее трёх тонн. Кусочки заворачиваются в блестящую бумагу, а затем их бросаю с минарета людям, собравшимся внизу, которые борются между собой, чтобы поймать их. В рамках мероприятия также проводят кулинарные конкурсы, музыкальные и театральные представления, а также детские развлечения.

Стамбульский фестиваль тюльпанов (апрель)

Maurice Flesier, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Самый большой ковер из тюльпанов в мире на площади Султанахмет в Стамбуле

Не только в провинции Северная Голландия любят тюльпаны. На самом деле тюльпан является национальным цветком Турции, и считается, что тюльпаны были завезены в Западную Европу из Турции. В XVIII веке, во времена Османской империи, в стране также восторгались тюльпанами, и цветок стал символом благородства, а также расцвета искусства и культуры.

За последние 15 лет власти Стамбула высадили миллионы тюльпанов на любом свободном клочке земли, в том числе в парках и вдоль улиц. Это создает буйство красок с конца марта до конца апреля, то есть целый месяц вы можете наслаждаться прекрасным цветением. Международный фестиваль тюльпанов в Стамбуле проходит в прекрасном парке Эмирган, на севере города недалеко от Босфора, где вы можете прогуляться по саду тюльпанов и увидеть великолепные композиции.

Ид-аль-Фитр (21-23 апреля)

E4024, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Şeker Bayramı, популярное название Ид аль-Фитр в Турции, на фото магазин в Анкаре специально открытый для продажи конфет, шоколада и десертов перед праздником.

Один из самых главных религиозных праздников в мире, Ид аль-Фитр знаменует окончание Рамадана, мусульманского месячного периода поста. Люди одеваются в свои лучшие одежды, посещают молебны, навещают друзей и родственников, чтобы отпраздновать, посещают могилы близких и благодарят за разговение (небольшой прием пищи в первый раз после поста).

В Турции проходят такие мероприятия, как концерты суфийской музыки и танцевальные представления дервишей, а мечети освещаются по ночам. Ид аль-Фитр также упоминается в Турции как Şeker Bayrami, что означает «Сахарный праздник», и детей обычно угощают сладостями, в том числе рахат-лукумом и пахлавой (взрослые также не застрахованы от употребления большого количества сладостей).

Весенний праздник Хидиреллез (5-6 мая)

Этот ежегодный фестиваль приветствует весну и дарует удачу и здоровье тем, кто его празднует. Хидиреллез это тысячелетняя традиция, объединяющая людей из разных слоев общества. Он проходит в начале мая и празднует весну как время надежды и новой жизни после зимы. Празднества проходят по всей Турции, и хотя каждое мероприятие имеет уникальные местные особенности — будь то в деревне или маленьком городке, или более масштабные празднества в таких городах, как Стамбул и Эдирне — есть много общих традиций, таких как пиршества, танцы и традиционная фольклорная музыка.

Ещё один важный момент Хидиреллез — прыжки через огонь — участники фестиваля трижды прыгают через костровую яму, повторяя при этом определенные заклинания, в надежде избавиться от болезней. Многие люди также купаются в близлежащем источнике воды, который, как говорят, очищает их тело и душу.

Киркпинарский фестиваль масляной борьбы (обычно конец июня)

Furkan898, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Шабан Йылмаз, турецкий борец завоевавший титул главного борца, заняв первое место в 644 - м турнире на Киркпынарском фестивале

Фестиваль борьбы с маслом Киркпинар зародился в XIV веке, является одним из самых продолжительных мероприятий в мире спорта. На фестивале, который каждый год собирает тысячи зрителей в европейской части Турции городе Эдирне, участники сражаются за Золотой пояс Киркпинар и звание главного борца.

Фестиваль Киркпинар – это уникальный опыт. В соревнованиях участвуют мужчины, одетые в кожаные штаны, называемые киспет и покрытые оливковым маслом, борются на траве, пока играют барабаны и оркестры. Фестиваль сопровождается показами народных танцев и выставками. Этот вид спорта открыт для мужчин любого происхождения, и борцы стремятся пройти путь от учеников до мастеров-борцов, которые также отличаются высокими моральными стандартами и уважают традиции и обычаи.

Международный фестиваль оперы и балета в Аспендосе (июнь-июль)

Фестиваль опера и балета в Аспендосе возможно, лучшее место для любого фестиваля в Турции. Мероприятие проводится в одном из наиболее хорошо сохранившихся античных театров в мире: 2000-летнем римском театре в древнем городе Аспендос недалеко от Анталии.

В фестивале, организованном Турецким государственным театром оперы и балета, принимают участие артисты из Турции и других стран, а также зрители со всего мира. В прошедших фестивалях на сцене были показаны такие классические произведения, как «Мадам Баттерфляй», «Весна священная», «Кармен» и «Аида», в то время как мероприятие также дает возможность продемонстрировать новые постановки — премьера состоялась в 2021 году актуального балета «Пандемия», посвященного стремлению быть с родными.

Фестиваль воздушных шаров в Каппадокии (июль)

Ввиду своих отличительных геологических особенностей, создающих очаровательный пейзаж, Каппадокия считается одним из самых захватывающих мест в Турции. В данном регионе, расположенном в центре страны, находится национальный парк Гёреме, который внесён в список наследия ЮНЕСКО, он привлекает бесчисленное количество посетителей своими сказочными дымоходами, пещерными жилищами и подземными церквями.

Полюбоваться видами можно совершив полёт на воздушном шаре, также ежегодно в городе Ургюп проходит фестиваль воздушных шаров, во время которого зрители могут полюбоваться волшебным зрелищем воздушных шаров всех цветов и форм (таких, как сердца и ракеты), заполняющих небо над этим уникальным ландшафтом. С рассвета до самой ночи проходят специальные шоу воздушных шаров, во время которых они освещаются как часть зрелищного шоу. Есть дополнительные мероприятия, такие как концерты, сеты диджеев и множество других развлечений.

Стамбульские международные фестивали музыки и искусств

Если у вас в планах посетить столицу Турции, по возможности можете приурочить свой визит к одному из культурных фестивалей. Стамбульский фонд культуры и искусства (IKSV) в течение года проводит множество различных художественных и музыкальных фестивалей. К ним также относится Стамбульский международный джазовый фестиваль (июль), на который съезжаются джазовые музыканты со всего мира, а также другие известные исполнители на площадках, включая джаз-клубы, открытые площадки и концертные залы.

Стамбульский международный музыкальный фестиваль, который обычно проходит в июне и июле, предлагает обширную программу классической и традиционной музыки, а также балет и оперу, на который стекаются исполнители из многих стран. Выступления проходят на площадках по всему городу. Апрельский международный Стамбульский кинофестиваль включает в себя показы турецких и зарубежных фильмов в кинотеатрах по всему городу, а также ряд церемоний награждения и связанных с ними мероприятий.