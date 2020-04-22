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Азербайджан

Азербайджан – информация о стране, что посмотреть, куда сходить и что купить

Древнейшее государство, которое несёт в себе большой интерес для туристического отдыха, ведь Азербайджан не перестаёт развиваться, а столица Баку, стало и вовсе центром притяжения. Рассказываем о стране, показываем интересные места, фестивали и праздники, азербайджанскую кухню и местные сувениры
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Баку, Азербайджан
Баку, Азербайджан

Азербайджан — место встречи, Востока с Западом. Находящаяся на пересечении между Европой и Азией, бывшая советская республика несмотря на свой небольшой размер, славится множеством природных чудес – от покрытых снегом горных вершин и кипящих грязевых вулканов до знойных пустынь и субтропических лесов.

Северная часть внутренних областей, вероятно, самая живописная из-за Кавказских гор, которые взмываются до высоты 4 466 м. Горные вершины являются местом, где обитают медведи, волки и леопарды, а также кочевые пастухи, которые перегоняют стада овец вверх и вниз по горным склонам в поисках лучших пастбищ, как они это делали тысячи лет.

Тем временем, в центре Баку, вы увидите брендовые магазины, современную архитектуру и шикарные отели, всё это в какой-то степени перекликается со старым городом, который входит во всемирный список ЮНЕСКО. Но не везде можно лицезреть богатство и великолепие, бедных районов хватает за пределами столицы. Путешественники обязательно почувствуют, что чёрное золото приносит пользу не всем.

Первый известный в истории человечества камин и сооружение, было обнаружено в пещере Азых, самой большой пещере Азербайджана.

Хотя добыча нефти в последние годы изменила экономику, Азербайджан всегда имел стратегическое значение. Когда-то по стране, находящейся на берегу Каспийского моря, проходили караваны верблюдов Великого шелкового пути, на протяжении веков она была включена в Персидскую, Турецкую и Российскую империи.

Сегодня Азербайджан – суверенное государство, и, хотя оно и исламское, настроение определенно светское. Алкоголь не только легкодоступен, но и гордо производится. В течение тысячелетий здесь выращивают виноград, а на местных виноградниках производят прекрасные вина. Азербайджанская кухня также переживает ренессанс благодаря множеству новых закусочных, появляющихся в центре Баку.

На сегодняшний день у правительства Азербайджана есть амбициозные планы по развитию туризма в стране. Так что ХорошоТАМ советует отправляться покорять Страну Огня, пока там ещё тихо и нет толп снующих туда-сюда туристов.

Общие сведения об Азербайджане

Площадь

86 600 км²

Население

10 073 200 чел. (оценка ООН на 2019 год). Плотность населения: 115 чел./км²

Столица

Баку

Форма Правления

Президентская республика

Глава государства

Ильхам Алиев с 2003 года

Глава правительства

Премьер-министр: Али Асадов с 2019 года

Язык в Азербайджане

Официальный язык – азербайджанский (относится к тюркским языкам). Если вы путешествовали в Турцию, вы заметите много общего между этими двумя языками. Так как Азербайджан входил в состав СССР, многие знают русский язык.

В Баку, многие азербайджанцы говорят на приличном английском языке, в особенности молодое поколение. Однако, отправляясь за пределы столицы, будьте готовы к тому, что там не говорят ни только по-английски, но и по-русски и даже по-азербайджански, здесь есть свои местные языки. Например, в деревне Лагич люди говорят на тат – языке, который совсем непохож на азербайджанский и ближе к иранскому фарси.

Религия

Более 99,2% азербайджанцев считают себя мусульманами. Большинство составляют мусульмане-шииты (65%), а меньшинство – мусульмане-сунниты (35%). При советской власти политика поощряла атеизм, но с самоопределением пришел и религиозный выбор. Также есть русские православные и еврейские общины.

Валюта

Азербайджанский манат (AZN) = 100 гяпикам. Банкноты достоинством 100, 50, 20, 10, 5 и 1 AZN. Монеты номиналом 50, 20, 10, 5, 3 и 1 гяпиков.

Телефонный код страны +994

Экстренные номера:

Пожарная служба101
Полиция 102
Скорая помощь 103

Чаевые

Чаевые являются необязательными в Азербайджане и их точно не ждут за пределами туристических мест, таких как Баку. Если хотите дать чаевые за хорошее обслуживание в ресторане, 10% будет достаточно, если только плата за обслуживание уже не включена в счёт. Гидам обычно оставляют чаевые в размере 5 манат и портье отеля от 5 до 10 манат. Если вы заранее обговорили сумму поездки с водителем такси, то чаевые можно не оставлять.

Где находится Азербайджан на карте мира

Азербайджан является страной в южно-кавказском регионе Евразии на пересечении Восточной Европы и Западной Азии, граничащей с Россией на севере, Ираном на юге, Каспийским морем на востоке и Арменией и Грузией на западе. Он также включает в себя эксклав Нахчыван, который расположен между Турцией, Ираном и Арменией.

Азербайджан на карте мира

Досто­приме­чатель­ности Азербайджана

Национальный музей ковра, Баку, Азербайджан
Национальный музей ковра, Баку, Азербайджан
Бакинский приморский бульвар
Бакинский приморский бульвар
Дворец ширваншахов, Азербайджан
Дворец ширваншахов, Азербайджан

Баку настолько богат на достопримечательности, что не хватит и недели, чтобы осмотреть все. Поэтому ХорошоТАМ составил список самых популярных:

  • Национальный музей истории Азербайджана – лучшее место для того, чтобы узнать самые известные артефакты и услышать историю Азербайджана.
  • Азербайджанский Национальный Музей Искусств – обширная коллекция размещается в двух соседних зданиях и демонстрирует азербайджанское, русское и мировое искусство от доисторических времен до современности.
  • Азербайджанский национальный музей ковра – расположен в здании, построенном по образцу рулонного ковра, музей демонстрирует богатую коллекцию красивых ковров и артефактов.
  • Бакинский приморский бульвар – набережная Баку украшена садами, а также успокаивающими фонтанами. Тут же расположены уютные кафе, они разбросаны по всей зеленой набережной. Вечер – лучшее время для посещения приморского бульвара, так как в это время местные жители выходят погулять или поужинать.
  • Баку, Старый Город (Ичери-Шехер) – исследуйте сказочный Ичери-Шехер, крепость или "старый" город Баку, а также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкие улочки, городские стены медового цвета, караван-сараи, причудливые дома и мечети дают ностальгический взгляд на старый Баку.

Что посмотреть в окрестностях Баку

Гора Бешбармаг, Азербайджан
Гора Бешбармаг, Азербайджан
Янардаг – природный источник сжигания газа
Янардаг – природный источник сжигания газа
Наскальные рисунки в заповеднике Гобустан
Наскальные рисунки в заповеднике Гобустан
  • Beşbarmaq (гора Бешбармаг) – является одним из самых святых мест анимистов в Азербайджане.
  • Огненная Гора (Янардаг) – в 30 минутах езды от Баку, можно увидеть как 10-метровая стена огня Янардаг пылает днём и ночью благодаря подземному природному газу. Зрелище особенно впечатляющее после наступления темноты.
  • Заповедник Гобустан – находится в часе езды от Баку, славится тремя вещами: доисторическими наскальными рисунками, грязевыми вулканами и Гавал-Даш (музыкальным камнем).
  • Село Киш (Шекинский район) – представляет собой традиционный кусочек азербайджанской жизни. Главная достопримечательность – очаровательная церковь XII-го века, которая покорила покойного норвежского исследователя Тура Хейердала, он верил, что исконные скандинавские боги были азербайджанцами, которые мигрировали в Скандинавию во время римского периода.
  • Лагич (Исмаиллинский район) – персидский горный посёлок городского типа, восхищает очаровательной архитектурой, природной красотой и великолепными видами. На мощеных улицах расположены ремесленные мастерские, кузницы, магазин изысканных медных изделий.
  • Шеки – один из самых красивых городов Азербайджана, основные достопримечательности включают Дворец шекинских ханов, который расположен в декоративных персидских садах и украшен потрясающими фресками и витражами, и отель Караван-сарай, чье выцветшее очарование захватывает некогда процветающие дни Великого шелкового пути.
  • Ширванский национальный парк – находится к югу от Гобустана, это мало посещаемый участок прибрежной дикой природы, но он стоит того, чтобы его посетить. В парке представлены исчезающий вид азербайджанских джейранов и их антагонисты: волки. Ещё можно увидеть диких кабанов и лесных кошек.
  • Атешгях, Сураханы – храм огня, место поклонения древней персидской религии зороастризма. Факелы на крыше храма, были установлены индийскими огнепоклонниками Парси, которые жили в Баку в XVIII веке.
  • Хыналыг – отдаленное горное село, где можно найти уникальную этническую группу протокавказцев, которые населяли эту часть гор со времен бронзового века и сохранили свой родной язык, обычаи и традиции.

50% грязевых вулканов в мире находятся в Азербайджане. Они расположены вокруг Гобустана, в 50 километрах от Баку.

Климат, или лучшее время посещения Азербайджана

Лучшее время для посещения Азербайджана – весна (с марта-по июнь), в это время погода теплая и кругом зелено. Летние месяцы (с июля-по сентябрь) могут быть жаркими и достаточно влажными, особенно это ощущается в Баку, но это и лучшие месяцы для похода в горы.

Несмотря на то, что температура вдоль береговой линии Каспийского моря в течении зимы очень мягкая (ноябрь-февраль), в это время в глубине страны столбик термометра может опускаться значительно ниже 0°C. Горы в это время года покрыты снегом и бывают очень коварны. Дождливая погода с ливнями присуща западной части страны.

Фестивали и праздники Азербайджана

Угощения в честь празднования Новруз Байрам
Угощения в честь празднования Новруз Байрам
Бакинский международный джазовый фестиваль 2019 года
Бакинский международный джазовый фестиваль 2019 года
Празднование Дня национального спасения азербайджанского народа
Празднование Дня национального спасения азербайджанского народа

В течение года в Азербайджане отмечается много праздников и проводят различные развлекательные мероприятия. Самый оживленный месяц – май, в основном из-за многочисленных кулинарных фестивалей и джазовых концертов в Баку. Большинство местных жителей – мусульмане, поэтому Рамадан (также называемый Рамазан) является одним из самых важных и ожидаемых праздников в стране. Есть также много национальных дней, посвященных важным историческим событиям во время борьбы за независимость.

  • Курбан-Байрам. Известный как «День жертвоприношения» или «Курбан», Курбан Байрам отмечает конец паломничества хаджи и жертву Авраама за Бога. Верблюда или козу приносят в жертву, чтобы вспомнить Авраама, который заколол барана вместо своего собственного сына.
  • Ураза-Байрам. Известен во всем мире как «Ид-аль-фитр», где отмечается целый месяц поста, заканчивающегося в день полной луны. Сладостями и подарками обмениваются между членами семьи и друзьями. Двухдневное празднование является живым и интересным, люди стекаются в мечети, чтобы помолиться. Они приветствуют друг друга «Ид-Мубарак», что означает «Желаю вам счастливого праздника».
  • Новруз Байрам. В Азербайджане считается государственным праздником, знаменует приход весны и обновление природы. Традиционно стол в новруз украшают свечами, крашеными яйцами, сухофруктами и сладостями. Обязательно подаются блюда, которые начинающиеся с буквы «с» (такие, как сумах, сюд, семени и сабзи).
  • День победы. День Победы проводится 9 мая каждого года в честь победы Советской Республики над Германией во Второй мировой войне.
  • Международный женский день. Ежегодно 8 марта проводится всемирное празднование, посвященное женщинам во всем мире, в котором принимает участие и Азербайджан. В этот день проводятся презентации и фильмы о женских проблемах, семинары по расширению прав и возможностей и т.д.
  • День Республики. Государственный праздник отмечается 28 мая. Этот день напоминает об образовании Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году.
  • Бакинский международный джазовый фестиваль. Азербайджанцы любят джаз, и каждый год в Баку проводятся различные концерты музыкантов и групп из разных стран. Выступают джазовые артисты из Грузии, Израиля, США, Португалии, Италии, Германии, России и Канады.
  • День национального спасения азербайджанского народа. 15 июня – государственный праздник, посвященный возвращению Гейдара Алиева на пост главы государства. Гейдар Алиев известен тем, что привел свой народ к значительным социальным и экономическим изменениям, он в конечном итоге улучшил качество жизни в Азербайджане и обеспечил стабильность нации.

Традиционная Азербайджанская кухня

Люля кебаб
Люля кебаб
Салат Чобан
Салат Чобан
Местное пиво Xirdalan
Местное пиво Xirdalan

В азербайджанской кухне сочетаются элементы турецкой и среднеазиатской кухни. В Баку есть отличный выбор ресторанов интернациональной кухни, от японской кухни фьюжн до итальянской, в большинстве деревенских кафе, царём стола несомненно считается шашлык.

Азербайджанцы считают свои помидоры лучшими в мире, и на это есть основания 🍅😋

Особое место в кухне Азербайджана занимают шашлыки из баранины, из которых существует множество разных видов. Сумах, фиолетовый порошок, полученный из сушеных ягод, добавляет пикантный цитрусовый вкус к мясу на гриле. Чипсы ручной резки, сделанные из местного картофеля, превосходны. Вегетарианцам придутся по вкусу овощные салаты и чечевичный суп. Местное мужское население проводят помногу часов в Чайхане (чайных домиках), они пьют сладкий чай из крошечных чашечек и играют в нарды.

Традиционные блюда и напитки

  • Люля кебаб: пряный фарш из баранины, нанизанный на шампур и приготовленный на гриле.
  • Дограма: холодный суп на кислом молоке с добавлением картофеля, огурца и лука.
  • Пити: суп из баранины и нута, приготовленный в глиняных горшочках.
  • Кутабы: тонкие пирожки, фаршированные шпинатом, зеленью или мясом.
  • Бадымджан долмасы: трио из баклажанов, помидоров и зеленого перца с начинкой из баранины и трав.
  • Дюшбара: суп из баранины с небольшими пельмешками.
  • Ширин-плов: рис с мясом и жаренными орехами и сухофруктами.
  • Чобан Салатаси: салат из мелко нарезанных помидоров, лука, огурцов и зелени.
  • Местное вино: хорошая альтернатива дорогому импорту из других стран.
  • Хырдалан: любимое местное пиво.
  • Щербет: безалкогольный напиток из сахара, различных фруктов и трав.
  • Чай: черный чай, подается в стакане с лимоном и сахаром по вкусу.
  • Дарчин чай: чай, приправленный корицей, имбирем и, иногда, розовой водой. .

Где остановится в Азербайджане

Хостел Salam Baku, Азербайджан
Хостел Salam Baku, Азербайджан
Hilton Баку
Hilton Баку
  • Хостелы. Начнем с того, что в Азербайджане не так много хостелов, цены начинаются с 12 AZN (7 долларов США) за кровать в комнате на 8-10 человек, в то время как комната на 4-6 человек стоит около 17 AZN (10 долларов США) за спальное место. Цены приблизительно одинаковые по всей стране. Отдельная комнатабудет стоить примерно от 43 AZN (25 долларов США) за ночь. В большинстве хостелов есть кухня и Wi-Fi, но завтрак в стоимость, как правило, не входит.
  • Бюджетные отели и гостевые дома гораздо популярнее в Азербайджане, стоимость начинается с 51 маната (30 долларов США) за ночь на двоих. На Airbnb также есть много вариантов: проживание в общем номере будет стоить примерно 17 манатов (10 долларов США). Отдельные номера стоят около 60 AZN (35 долларов США), а полноценные дома или квартиры – около 119 AZN (70 долларов США).
  • Кемпинг. В Азербайджане разрешен дикий кемпинг, поэтому не стесняйтесь разбивать свою палатку где угодно, кроме нескольких национальных парков, где это запрещено (включая Ширванский заповедник, Гёйгёль или Апшеронский национальный парк). .

Туры

Основные сети отелей, в том числе Hyatt, Meridian и Radisson, появились в столице не так давно. Большинство других отелей находятся в частной собственности, а стандарты обслуживания и питания значительно улучшились с момента появления мировых отельеров. В большинстве отелей есть Wi-Fi и спутниковое телевидение.

Как попасть в Азербайджан из России?

Международный аэропорт Гейдара Алиева
Международный аэропорт Гейдара Алиева
Железнодорожная станция Баку
Железнодорожная станция Баку

Необходимые документы

Для посещения Азербайджана гражданам РФ и стран-участниц СНГ виза не нужна, по крайне мере в 2020 году, единственное, находится там вы можете не более 90 дней. Для того чтобы попасть в страну понадобиться только заграничный паспорт, в котором на границе сделают отметку о въезде. Оплачивать никакие сборы не нужно!

Несовершеннолетние дети достигшие 14 лет, пересекают границу по собственному загранпаспорту. Для детей младшего возраста потребуется свидетельство о рождение.

Для граждан всех остальных стран понадобится виза, оформлением которой занимается консульский отдел Посольства страны.

Как добраться

Самый простой способ добраться до Азербайджана – самолётом. Прямые рейсы в Азербайджан осуществляют такие компании, как «Азербайджанские авиалинии», «Аэрофлот», «ЮТэйр», S7 Airlines, Qatar Airways, airBaltic, Turkish Airlines, Air Astana и другие.

Календарь цен на авиабилеты

Что касается поездок на поезде, Азербайджан имеет прямое железнодорожное сообщение только с Россией и Грузией (Тбилиси).

Граница между Азербайджаном и Арменией закрыта. Кроме того, если вы посетили Армению, перед поездкой в Азербайджан вы должны быть готовы, что вас могут остановить и допросить на границе. Любой турист, посетивший Нагорный Карабах, не будет допущен в страну.

Передвижение по стране

Общественный транспорт. Стоимость проезда в общественном транспорте будет варьироваться в зависимости от города, но стандартный взрослый билет на автобус стоит около 0,20 AZN (0,15 доллара США).

Цены на такси начинаются с 1,89 AZN ($ 1,10 USD) и стоят около 0,60 AZN ($ 0,35 USD) за каждый километр. В Баку также есть система метро, одна поездка стоит 0,30 AZN ($ 0,17 USD), для доступа в метро потребуется предоплаченная смарт-карта.

Автобусы и микроавтобусы (маршрутки) являются наиболее популярным вариантом междугородних поездок. Все цены фиксированны и доступны. За 80-ти километровую поездку, вы заплатите примерно 1 AZN (около 45 руб.). В большинстве случаев оплата производится напрямую водителю.

Поезда в Азербайджане ходят реже автобусов, но если вы не спешите, ночные поезда могут стать отличным вариантом, а заодно и сэкономите на жилье. Баку напрямую соединен с Тбилиси, Москвой, Ростовом, Киевом, Харьковом, Брестом, а также городами в пределах Азербайджана. Рекомендуем бронировать билеты заранее, особенно в пик сезона.

Бюджетные авиалинии. Основной авиакомпанией, обслуживающей все крупные города Азербайджана, является авиакомпания «Azerbaijan Airlines». Например, стоимость перелета из Баку в Гянджу составляет всего 56 AZN (33 доллара США), включая зарегистрированный багаж.

Прокат автомобилей – для аренды любого автомобиля, потребуется международное водительское удостоверение (IDP)! Аренда автомобиля начинается от 60 AZN (35 долларов США) в день.

Автостоп в Азербайджане довольно безопасен особенно в сельской местности (мы бы не стали советовать автостоп в Бакинском регионе). HitchWiki – лучший сайт для автостопа. Будьте готовы к тому, что иногда нужно скинуться на бензин водителю.

Что привезти из Азербайджана

Стакан Армуду
Стакан Армуду
Традиционные азербайджанские ковры
Традиционные азербайджанские ковры
Кялагаи – традиционный женский платок
Кялагаи – традиционный женский платок

Азербайджан является привлекательным туристическим направлением главным образом потому, что он представляет собой редкую и необычную смесь восточной и западной культуры, древней мистики и современной городской среды. Вот некоторые сувениры, которые можно привезти с собой домой, они представляют уникальный дух этого места.

  • Традиционный ковер главный сувенир, который можно привезти из Азербайджана, он может быть шерстяным или шелковым. Большинство из них выполнены в роскошном персидском стиле, другие более простые с этническим орнаментом. Существует семь основных центров производства ковров: Баку, Ширван, Губа, Тебриз, Карабах, Гянджа и Газах. В каждом регионе существуют свои технологии производства, типичные узоры и цвета. Рекомендуется посетить Музей ковров на Бакинском бульваре, чтобы получить представление о диапазоне стилей и цветов, либо один из ковровых магазинов в Ичери-Шехер (Старом городе).
  • Традиционную глиняную посуду и керамику в восточных синих тонах можно найти по всей стране.
  • Стаканы Армуду – подача чая и чаепитие в целом являются значительной частью азербайджанской культуры. Одним из самых знаковых подарков, которые вы можете купить в Баку, является армуду – традиционная грушевидная чашка, изготовленная из стекла, фарфора или металла.
  • Чираг – очень популярный керамический сувенир из Азербайджана. Он имеет форму масляной лампы, которая использовалась на этой территории ещё в средние века. Лампа символизирует огонь – ещё одна типичная вещь, которую стоит привезти из «Страны огня».
  • Азербайджанские украшения – металлические кружева, украшения из смешанных драгоценных металлов – у азербайджанцев есть несколько выдающихся техник изготовления ювелирных изделий, которые производят настоящие произведения искусства.
  • Кялагаи – традиционный азербайджанский женский платок. Это неотъемлемая часть женского национального костюма, а также исключительная вещь, которую можно купить себе или подарить женщине, которую вы цените.

Плюсы и минусы отдыха в Азербайджане

Стоит ли ехать в Азербайджан?
Стоит ли ехать в Азербайджан?

Азербайджан – место, которое в значительной степени не тронуто туризмом за пределами Баку, и когда путешествуешь по стране возникает ощущение, что исследуешь какую-то нетронутую, дикую местность. Нетронутая местность, в которой отели стоят не так дорого, а хостел – это понятие, неслыханное среди местных жителей. Но, тем не менее ... Вот что нам понравилось, а что нет в Азербайджане:

Минусы

  • слаборазвитая туристическая инфраструктура (например, очень мало хостелов, для бюджетного путешествия);
  • трудности с поиском жилья за пределами Баку;
  • автостоп в Азербайджане может оказаться чрезвычайно сложным, просто потому, что люди не знают эту концепцию.

Плюсы

  • нет большого количества туристов;
  • интересная страна как в культурном, так и в ландшафтном отношении;
  • местное гостеприимство.

Советы, как сэкономить в Азербайджане

Несмотря на то, что Азербайджан богат нефтяными деньгами, он по-прежнему является доступным направлением. Баку может быть довольно дорогим, но, как только вы покидаете столицу, цены значительно падают, и легко увидеть много и потратить немного, тем более что большая часть страны вращается вокруг пеших прогулок и прогулок на свежем воздухе. Но, как и везде, есть способы сэкономить деньги, поэтому вот мои советы по экономии денег при посещении Азербайджана:

  • Воспользуйтесь бесплатной пешеходной экскурсией. Находясь в Баку, совершите бесплатную пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с городом. Рекомендуем использовать Baku Free Tour.
  • Палаточный лагерь. В Азербайджане можно бесплатно воспользоваться палаточным лагерем, главная задача взять палатку, а разбить лагерь можно практически в любом месте!
  • Готовьте еду самостоятельно – в некоторых хостелах нет кухонь поэтому если вы хотите сэкономить, обязательно бронируйте жилье, которое подходит для этого. Покупка продуктов и самостоятельное приготовление блюд, сэкономит вам деньги!
  • Каучсёрфинг. Если вы планируете путешествие заранее, вы можете найти хорошее жилье через Couchsurfing. Таким образом, у вас будет не только место для ночлега, но и местный гид, который расскажет вам, куда лучше пойти и что посмотреть.
  • Передвигайтесь пешком – по всем крупным городам Азербайджана можно ходить пешком, поэтому не пользуйтесь общественным транспортом, если хотите сэкономить несколько долларов.
  • Наслаждайтесь свободным пространством – есть много бесплатных парков, а также множество бесплатных пешеходных маршрутов по всей стране. Экономьте свой бюджет и наслаждайтесь развлечениями на открытом воздухе!

Что сделать и увидеть в Азербайджане

Музей миниатюрной книги
Музей миниатюрной книги
Мечеть Биби-Эйбат
Мечеть Биби-Эйбат

Планируете поездку в Азербайджан, не пропусти эти удивительные вещи, которые можно сделать в Баку.

  • Совершите пешеходную экскурсию по старому городу Баку;
  • посмотрите на мечеть Биби-Эйбат;
  • поднимитесь на Девичью башню;
  • посетите грязевые вулканы в национальном парке Гобустан;
  • прогуляйтесь по Азербайджанскому музею ковра;
  • не пропустите дворец Ширваншахов;
  • полюбуйтесь храмом огня в Атешгях;
  • посмотрите на стены старого города;
  • загляните в музей миниатюрной книги.

Что сделать в Азербайджане перед отъездом

Улица Торговая, Баку
Улица Торговая, Баку
Площадь Фонтанов
Площадь Фонтанов

ХорошоТАМ рекомендует закончить свое путешествие в центре Баку, он включает самые модные магазины, рестораны, бары, хипстерские кафе, парки и т. д. Особенно советуем посетить район площади Фонтанов, место, где собираются местные жители, чтобы потусоваться.

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Экскурсии в Азербайджане

Вообще, чтобы познать любой город, без местных жителей не обойтись. Их знания не из брошюр, а из опыта. Поэтому мы выписали для вас лучшие познавательные экскурсии в Азербайджане: