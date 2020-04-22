Древнейшее государство, которое несёт в себе большой интерес для туристического отдыха, ведь Азербайджан не перестаёт развиваться, а столица Баку, стало и вовсе центром притяжения. Рассказываем о стране, показываем интересные места, фестивали и праздники, азербайджанскую кухню и местные сувениры

Баку, Азербайджан

Азербайджан — место встречи, Востока с Западом. Находящаяся на пересечении между Европой и Азией, бывшая советская республика несмотря на свой небольшой размер, славится множеством природных чудес – от покрытых снегом горных вершин и кипящих грязевых вулканов до знойных пустынь и субтропических лесов.

Северная часть внутренних областей, вероятно, самая живописная из-за Кавказских гор, которые взмываются до высоты 4 466 м. Горные вершины являются местом, где обитают медведи, волки и леопарды, а также кочевые пастухи, которые перегоняют стада овец вверх и вниз по горным склонам в поисках лучших пастбищ, как они это делали тысячи лет.

Тем временем, в центре Баку, вы увидите брендовые магазины, современную архитектуру и шикарные отели, всё это в какой-то степени перекликается со старым городом, который входит во всемирный список ЮНЕСКО. Но не везде можно лицезреть богатство и великолепие, бедных районов хватает за пределами столицы. Путешественники обязательно почувствуют, что чёрное золото приносит пользу не всем.

Первый известный в истории человечества камин и сооружение, было обнаружено в пещере Азых, самой большой пещере Азербайджана.

Хотя добыча нефти в последние годы изменила экономику, Азербайджан всегда имел стратегическое значение. Когда-то по стране, находящейся на берегу Каспийского моря, проходили караваны верблюдов Великого шелкового пути, на протяжении веков она была включена в Персидскую, Турецкую и Российскую империи.

Сегодня Азербайджан – суверенное государство, и, хотя оно и исламское, настроение определенно светское. Алкоголь не только легкодоступен, но и гордо производится. В течение тысячелетий здесь выращивают виноград, а на местных виноградниках производят прекрасные вина. Азербайджанская кухня также переживает ренессанс благодаря множеству новых закусочных, появляющихся в центре Баку.

На сегодняшний день у правительства Азербайджана есть амбициозные планы по развитию туризма в стране. Так что ХорошоТАМ советует отправляться покорять Страну Огня, пока там ещё тихо и нет толп снующих туда-сюда туристов.

Общие сведения об Азербайджане

Площадь

86 600 км²

Население

10 073 200 чел. (оценка ООН на 2019 год). Плотность населения: 115 чел./км²



Столица

Баку

Форма Правления

Президентская республика

Глава государства

Ильхам Алиев с 2003 года

Глава правительства

Премьер-министр: Али Асадов с 2019 года

Язык в Азербайджане

Официальный язык – азербайджанский (относится к тюркским языкам). Если вы путешествовали в Турцию, вы заметите много общего между этими двумя языками. Так как Азербайджан входил в состав СССР, многие знают русский язык.

В Баку, многие азербайджанцы говорят на приличном английском языке, в особенности молодое поколение. Однако, отправляясь за пределы столицы, будьте готовы к тому, что там не говорят ни только по-английски, но и по-русски и даже по-азербайджански, здесь есть свои местные языки. Например, в деревне Лагич люди говорят на тат – языке, который совсем непохож на азербайджанский и ближе к иранскому фарси.

Религия

Более 99,2% азербайджанцев считают себя мусульманами. Большинство составляют мусульмане-шииты (65%), а меньшинство – мусульмане-сунниты (35%). При советской власти политика поощряла атеизм, но с самоопределением пришел и религиозный выбор. Также есть русские православные и еврейские общины.

Валюта

Азербайджанский манат (AZN) = 100 гяпикам. Банкноты достоинством 100, 50, 20, 10, 5 и 1 AZN. Монеты номиналом 50, 20, 10, 5, 3 и 1 гяпиков.

Телефонный код страны +994

Экстренные номера:

Пожарная служба 101 Полиция 102 Скорая помощь 103

Чаевые

Чаевые являются необязательными в Азербайджане и их точно не ждут за пределами туристических мест, таких как Баку. Если хотите дать чаевые за хорошее обслуживание в ресторане, 10% будет достаточно, если только плата за обслуживание уже не включена в счёт. Гидам обычно оставляют чаевые в размере 5 манат и портье отеля от 5 до 10 манат. Если вы заранее обговорили сумму поездки с водителем такси, то чаевые можно не оставлять.

Где находится Азербайджан на карте мира

Азербайджан является страной в южно-кавказском регионе Евразии на пересечении Восточной Европы и Западной Азии, граничащей с Россией на севере, Ираном на юге, Каспийским морем на востоке и Арменией и Грузией на западе. Он также включает в себя эксклав Нахчыван, который расположен между Турцией, Ираном и Арменией.

Азербайджан на карте мира

Досто­приме­чатель­ности Азербайджана

Национальный музей ковра, Баку, Азербайджан Бакинский приморский бульвар Дворец ширваншахов, Азербайджан

Баку настолько богат на достопримечательности, что не хватит и недели, чтобы осмотреть все. Поэтому ХорошоТАМ составил список самых популярных:

Национальный музей истории Азербайджана – лучшее место для того, чтобы узнать самые известные артефакты и услышать историю Азербайджана.

– лучшее место для того, чтобы узнать самые известные артефакты и услышать историю Азербайджана. Азербайджанский Национальный Музей Искусств – обширная коллекция размещается в двух соседних зданиях и демонстрирует азербайджанское, русское и мировое искусство от доисторических времен до современности.

– обширная коллекция размещается в двух соседних зданиях и демонстрирует азербайджанское, русское и мировое искусство от доисторических времен до современности. Азербайджанский национальный музей ковра – расположен в здании, построенном по образцу рулонного ковра, музей демонстрирует богатую коллекцию красивых ковров и артефактов.

– расположен в здании, построенном по образцу рулонного ковра, музей демонстрирует богатую коллекцию красивых ковров и артефактов. Бакинский приморский бульвар – набережная Баку украшена садами, а также успокаивающими фонтанами. Тут же расположены уютные кафе, они разбросаны по всей зеленой набережной. Вечер – лучшее время для посещения приморского бульвара, так как в это время местные жители выходят погулять или поужинать.

– набережная Баку украшена садами, а также успокаивающими фонтанами. Тут же расположены уютные кафе, они разбросаны по всей зеленой набережной. Вечер – лучшее время для посещения приморского бульвара, так как в это время местные жители выходят погулять или поужинать. Баку, Старый Город (Ичери-Шехер) – исследуйте сказочный Ичери-Шехер, крепость или "старый" город Баку, а также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкие улочки, городские стены медового цвета, караван-сараи, причудливые дома и мечети дают ностальгический взгляд на старый Баку.

Что посмотреть в окрестностях Баку

Гора Бешбармаг, Азербайджан Янардаг – природный источник сжигания газа Наскальные рисунки в заповеднике Гобустан

Beşbarmaq (гора Бешбармаг) – является одним из самых святых мест анимистов в Азербайджане.

– является одним из самых святых мест анимистов в Азербайджане. Огненная Гора (Янардаг) – в 30 минутах езды от Баку, можно увидеть как 10-метровая стена огня Янардаг пылает днём и ночью благодаря подземному природному газу. Зрелище особенно впечатляющее после наступления темноты.

– в 30 минутах езды от Баку, можно увидеть как 10-метровая стена огня Янардаг пылает днём и ночью благодаря подземному природному газу. Зрелище особенно впечатляющее после наступления темноты. Заповедник Гобустан – находится в часе езды от Баку, славится тремя вещами: доисторическими наскальными рисунками, грязевыми вулканами и Гавал-Даш (музыкальным камнем).

– находится в часе езды от Баку, славится тремя вещами: доисторическими наскальными рисунками, грязевыми вулканами и Гавал-Даш (музыкальным камнем). Село Киш (Шекинский район) – представляет собой традиционный кусочек азербайджанской жизни. Главная достопримечательность – очаровательная церковь XII-го века, которая покорила покойного норвежского исследователя Тура Хейердала, он верил, что исконные скандинавские боги были азербайджанцами, которые мигрировали в Скандинавию во время римского периода.

– представляет собой традиционный кусочек азербайджанской жизни. Главная достопримечательность – очаровательная церковь XII-го века, которая покорила покойного норвежского исследователя Тура Хейердала, он верил, что исконные скандинавские боги были азербайджанцами, которые мигрировали в Скандинавию во время римского периода. Лагич (Исмаиллинский район) – персидский горный посёлок городского типа, восхищает очаровательной архитектурой, природной красотой и великолепными видами. На мощеных улицах расположены ремесленные мастерские, кузницы, магазин изысканных медных изделий.

– персидский горный посёлок городского типа, восхищает очаровательной архитектурой, природной красотой и великолепными видами. На мощеных улицах расположены ремесленные мастерские, кузницы, магазин изысканных медных изделий. Шеки – один из самых красивых городов Азербайджана, основные достопримечательности включают Дворец шекинских ханов, который расположен в декоративных персидских садах и украшен потрясающими фресками и витражами, и отель Караван-сарай, чье выцветшее очарование захватывает некогда процветающие дни Великого шелкового пути.

– один из самых красивых городов Азербайджана, основные достопримечательности включают Дворец шекинских ханов, который расположен в декоративных персидских садах и украшен потрясающими фресками и витражами, и отель Караван-сарай, чье выцветшее очарование захватывает некогда процветающие дни Великого шелкового пути. Ширванский национальный парк – находится к югу от Гобустана, это мало посещаемый участок прибрежной дикой природы, но он стоит того, чтобы его посетить. В парке представлены исчезающий вид азербайджанских джейранов и их антагонисты: волки. Ещё можно увидеть диких кабанов и лесных кошек.

– находится к югу от Гобустана, это мало посещаемый участок прибрежной дикой природы, но он стоит того, чтобы его посетить. В парке представлены исчезающий вид азербайджанских джейранов и их антагонисты: волки. Ещё можно увидеть диких кабанов и лесных кошек. Атешгях, Сураханы – храм огня, место поклонения древней персидской религии зороастризма. Факелы на крыше храма, были установлены индийскими огнепоклонниками Парси, которые жили в Баку в XVIII веке.

– храм огня, место поклонения древней персидской религии зороастризма. Факелы на крыше храма, были установлены индийскими огнепоклонниками Парси, которые жили в Баку в XVIII веке. Хыналыг – отдаленное горное село, где можно найти уникальную этническую группу протокавказцев, которые населяли эту часть гор со времен бронзового века и сохранили свой родной язык, обычаи и традиции.

50% грязевых вулканов в мире находятся в Азербайджане. Они расположены вокруг Гобустана, в 50 километрах от Баку.

Климат, или лучшее время посещения Азербайджана

Лучшее время для посещения Азербайджана – весна (с марта-по июнь), в это время погода теплая и кругом зелено. Летние месяцы (с июля-по сентябрь) могут быть жаркими и достаточно влажными, особенно это ощущается в Баку, но это и лучшие месяцы для похода в горы.

Несмотря на то, что температура вдоль береговой линии Каспийского моря в течении зимы очень мягкая (ноябрь-февраль), в это время в глубине страны столбик термометра может опускаться значительно ниже 0°C. Горы в это время года покрыты снегом и бывают очень коварны. Дождливая погода с ливнями присуща западной части страны.

Фестивали и праздники Азербайджана

Угощения в честь празднования Новруз Байрам Бакинский международный джазовый фестиваль 2019 года Празднование Дня национального спасения азербайджанского народа

В течение года в Азербайджане отмечается много праздников и проводят различные развлекательные мероприятия. Самый оживленный месяц – май, в основном из-за многочисленных кулинарных фестивалей и джазовых концертов в Баку. Большинство местных жителей – мусульмане, поэтому Рамадан (также называемый Рамазан) является одним из самых важных и ожидаемых праздников в стране. Есть также много национальных дней, посвященных важным историческим событиям во время борьбы за независимость.

Курбан-Байрам . Известный как «День жертвоприношения» или «Курбан», Курбан Байрам отмечает конец паломничества хаджи и жертву Авраама за Бога. Верблюда или козу приносят в жертву, чтобы вспомнить Авраама, который заколол барана вместо своего собственного сына.

. Известный как «День жертвоприношения» или «Курбан», Курбан Байрам отмечает конец паломничества хаджи и жертву Авраама за Бога. Верблюда или козу приносят в жертву, чтобы вспомнить Авраама, который заколол барана вместо своего собственного сына. Ураза-Байрам . Известен во всем мире как «Ид-аль-фитр», где отмечается целый месяц поста, заканчивающегося в день полной луны. Сладостями и подарками обмениваются между членами семьи и друзьями. Двухдневное празднование является живым и интересным, люди стекаются в мечети, чтобы помолиться. Они приветствуют друг друга «Ид-Мубарак», что означает «Желаю вам счастливого праздника».

. Известен во всем мире как «Ид-аль-фитр», где отмечается целый месяц поста, заканчивающегося в день полной луны. Сладостями и подарками обмениваются между членами семьи и друзьями. Двухдневное празднование является живым и интересным, люди стекаются в мечети, чтобы помолиться. Они приветствуют друг друга «Ид-Мубарак», что означает «Желаю вам счастливого праздника». Новруз Байрам . В Азербайджане считается государственным праздником, знаменует приход весны и обновление природы. Традиционно стол в новруз украшают свечами, крашеными яйцами, сухофруктами и сладостями. Обязательно подаются блюда, которые начинающиеся с буквы «с» (такие, как сумах, сюд, семени и сабзи).

. В Азербайджане считается государственным праздником, знаменует приход весны и обновление природы. Традиционно стол в новруз украшают свечами, крашеными яйцами, сухофруктами и сладостями. Обязательно подаются блюда, которые начинающиеся с буквы «с» (такие, как сумах, сюд, семени и сабзи). День победы . День Победы проводится 9 мая каждого года в честь победы Советской Республики над Германией во Второй мировой войне.

. День Победы проводится 9 мая каждого года в честь победы Советской Республики над Германией во Второй мировой войне. Международный женский день . Ежегодно 8 марта проводится всемирное празднование, посвященное женщинам во всем мире, в котором принимает участие и Азербайджан. В этот день проводятся презентации и фильмы о женских проблемах, семинары по расширению прав и возможностей и т.д.

. Ежегодно 8 марта проводится всемирное празднование, посвященное женщинам во всем мире, в котором принимает участие и Азербайджан. В этот день проводятся презентации и фильмы о женских проблемах, семинары по расширению прав и возможностей и т.д. День Республики . Государственный праздник отмечается 28 мая. Этот день напоминает об образовании Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году.

. Государственный праздник отмечается 28 мая. Этот день напоминает об образовании Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году. Бакинский международный джазовый фестиваль . Азербайджанцы любят джаз, и каждый год в Баку проводятся различные концерты музыкантов и групп из разных стран. Выступают джазовые артисты из Грузии, Израиля, США, Португалии, Италии, Германии, России и Канады.

. Азербайджанцы любят джаз, и каждый год в Баку проводятся различные концерты музыкантов и групп из разных стран. Выступают джазовые артисты из Грузии, Израиля, США, Португалии, Италии, Германии, России и Канады. День национального спасения азербайджанского народа. 15 июня – государственный праздник, посвященный возвращению Гейдара Алиева на пост главы государства. Гейдар Алиев известен тем, что привел свой народ к значительным социальным и экономическим изменениям, он в конечном итоге улучшил качество жизни в Азербайджане и обеспечил стабильность нации.

Традиционная Азербайджанская кухня

Люля кебаб Салат Чобан Местное пиво Xirdalan

В азербайджанской кухне сочетаются элементы турецкой и среднеазиатской кухни. В Баку есть отличный выбор ресторанов интернациональной кухни, от японской кухни фьюжн до итальянской, в большинстве деревенских кафе, царём стола несомненно считается шашлык.

Азербайджанцы считают свои помидоры лучшими в мире, и на это есть основания 🍅😋

Особое место в кухне Азербайджана занимают шашлыки из баранины, из которых существует множество разных видов. Сумах, фиолетовый порошок, полученный из сушеных ягод, добавляет пикантный цитрусовый вкус к мясу на гриле. Чипсы ручной резки, сделанные из местного картофеля, превосходны. Вегетарианцам придутся по вкусу овощные салаты и чечевичный суп. Местное мужское население проводят помногу часов в Чайхане (чайных домиках), они пьют сладкий чай из крошечных чашечек и играют в нарды.

Традиционные блюда и напитки

Люля кебаб : пряный фарш из баранины, нанизанный на шампур и приготовленный на гриле.

: пряный фарш из баранины, нанизанный на шампур и приготовленный на гриле. Дограма : холодный суп на кислом молоке с добавлением картофеля, огурца и лука.

: холодный суп на кислом молоке с добавлением картофеля, огурца и лука. Пити : суп из баранины и нута, приготовленный в глиняных горшочках.

: суп из баранины и нута, приготовленный в глиняных горшочках. Кутабы : тонкие пирожки, фаршированные шпинатом, зеленью или мясом.

: тонкие пирожки, фаршированные шпинатом, зеленью или мясом. Бадымджан долмасы : трио из баклажанов, помидоров и зеленого перца с начинкой из баранины и трав.

: трио из баклажанов, помидоров и зеленого перца с начинкой из баранины и трав. Дюшбара : суп из баранины с небольшими пельмешками.

: суп из баранины с небольшими пельмешками. Ширин-плов : рис с мясом и жаренными орехами и сухофруктами.

: рис с мясом и жаренными орехами и сухофруктами. Чобан Салатаси : салат из мелко нарезанных помидоров, лука, огурцов и зелени.

: салат из мелко нарезанных помидоров, лука, огурцов и зелени. Местное вино : хорошая альтернатива дорогому импорту из других стран.

: хорошая альтернатива дорогому импорту из других стран. Хырдалан : любимое местное пиво.

: любимое местное пиво. Щербет : безалкогольный напиток из сахара, различных фруктов и трав.

: безалкогольный напиток из сахара, различных фруктов и трав. Чай : черный чай, подается в стакане с лимоном и сахаром по вкусу.

: черный чай, подается в стакане с лимоном и сахаром по вкусу. Дарчин чай: чай, приправленный корицей, имбирем и, иногда, розовой водой. .

Где остановится в Азербайджане

Хостел Salam Baku, Азербайджан Hilton Баку

Хостелы . Начнем с того, что в Азербайджане не так много хостелов, цены начинаются с 12 AZN (7 долларов США) за кровать в комнате на 8-10 человек, в то время как комната на 4-6 человек стоит около 17 AZN (10 долларов США) за спальное место. Цены приблизительно одинаковые по всей стране. Отдельная комната будет стоить примерно от 43 AZN (25 долларов США) за ночь. В большинстве хостелов есть кухня и Wi-Fi, но завтрак в стоимость, как правило, не входит.

. Начнем с того, что в Азербайджане не так много хостелов, цены начинаются с 12 AZN (7 долларов США) за кровать в комнате на 8-10 человек, в то время как комната на 4-6 человек стоит около 17 AZN (10 долларов США) за спальное место. Цены приблизительно одинаковые по всей стране. Отдельная комната будет стоить примерно от 43 AZN (25 долларов США) за ночь. В большинстве хостелов есть кухня и Wi-Fi, но завтрак в стоимость, как правило, не входит. Бюджетные отели и гостевые дома гораздо популярнее в Азербайджане, стоимость начинается с 51 маната (30 долларов США) за ночь на двоих. На Airbnb также есть много вариантов: проживание в общем номере будет стоить примерно 17 манатов (10 долларов США). Отдельные номера стоят около 60 AZN (35 долларов США), а полноценные дома или квартиры – около 119 AZN (70 долларов США).

гораздо популярнее в Азербайджане, стоимость начинается с 51 маната (30 долларов США) за ночь на двоих. На Airbnb также есть много вариантов: проживание в общем номере будет стоить примерно 17 манатов (10 долларов США). Отдельные номера стоят около 60 AZN (35 долларов США), а полноценные дома или квартиры – около 119 AZN (70 долларов США). Кемпинг. В Азербайджане разрешен дикий кемпинг, поэтому не стесняйтесь разбивать свою палатку где угодно, кроме нескольких национальных парков, где это запрещено (включая Ширванский заповедник, Гёйгёль или Апшеронский национальный парк). .

Основные сети отелей, в том числе Hyatt, Meridian и Radisson, появились в столице не так давно. Большинство других отелей находятся в частной собственности, а стандарты обслуживания и питания значительно улучшились с момента появления мировых отельеров. В большинстве отелей есть Wi-Fi и спутниковое телевидение.

Как попасть в Азербайджан из России?

Международный аэропорт Гейдара Алиева Железнодорожная станция Баку

Необходимые документы

Для посещения Азербайджана гражданам РФ и стран-участниц СНГ виза не нужна, по крайне мере в 2020 году, единственное, находится там вы можете не более 90 дней. Для того чтобы попасть в страну понадобиться только заграничный паспорт, в котором на границе сделают отметку о въезде. Оплачивать никакие сборы не нужно!

Несовершеннолетние дети достигшие 14 лет, пересекают границу по собственному загранпаспорту. Для детей младшего возраста потребуется свидетельство о рождение.

Для граждан всех остальных стран понадобится виза, оформлением которой занимается консульский отдел Посольства страны.

Как добраться

Самый простой способ добраться до Азербайджана – самолётом. Прямые рейсы в Азербайджан осуществляют такие компании, как «Азербайджанские авиалинии», «Аэрофлот», «ЮТэйр», S7 Airlines, Qatar Airways, airBaltic, Turkish Airlines, Air Astana и другие.

Что касается поездок на поезде, Азербайджан имеет прямое железнодорожное сообщение только с Россией и Грузией (Тбилиси).

Граница между Азербайджаном и Арменией закрыта. Кроме того, если вы посетили Армению, перед поездкой в Азербайджан вы должны быть готовы, что вас могут остановить и допросить на границе. Любой турист, посетивший Нагорный Карабах, не будет допущен в страну.

Передвижение по стране

Общественный транспорт. Стоимость проезда в общественном транспорте будет варьироваться в зависимости от города, но стандартный взрослый билет на автобус стоит около 0,20 AZN (0,15 доллара США).

Цены на такси начинаются с 1,89 AZN ($ 1,10 USD) и стоят около 0,60 AZN ($ 0,35 USD) за каждый километр. В Баку также есть система метро, одна поездка стоит 0,30 AZN ($ 0,17 USD), для доступа в метро потребуется предоплаченная смарт-карта.

Автобусы и микроавтобусы (маршрутки) являются наиболее популярным вариантом междугородних поездок. Все цены фиксированны и доступны. За 80-ти километровую поездку, вы заплатите примерно 1 AZN (около 45 руб.). В большинстве случаев оплата производится напрямую водителю.

Поезда в Азербайджане ходят реже автобусов, но если вы не спешите, ночные поезда могут стать отличным вариантом, а заодно и сэкономите на жилье. Баку напрямую соединен с Тбилиси, Москвой, Ростовом, Киевом, Харьковом, Брестом, а также городами в пределах Азербайджана. Рекомендуем бронировать билеты заранее, особенно в пик сезона.

Бюджетные авиалинии. Основной авиакомпанией, обслуживающей все крупные города Азербайджана, является авиакомпания «Azerbaijan Airlines». Например, стоимость перелета из Баку в Гянджу составляет всего 56 AZN (33 доллара США), включая зарегистрированный багаж.

Прокат автомобилей – для аренды любого автомобиля, потребуется международное водительское удостоверение (IDP)! Аренда автомобиля начинается от 60 AZN (35 долларов США) в день.

Автостоп в Азербайджане довольно безопасен особенно в сельской местности (мы бы не стали советовать автостоп в Бакинском регионе). HitchWiki – лучший сайт для автостопа. Будьте готовы к тому, что иногда нужно скинуться на бензин водителю.



Что привезти из Азербайджана

Стакан Армуду Традиционные азербайджанские ковры Кялагаи – традиционный женский платок

Азербайджан является привлекательным туристическим направлением главным образом потому, что он представляет собой редкую и необычную смесь восточной и западной культуры, древней мистики и современной городской среды. Вот некоторые сувениры, которые можно привезти с собой домой, они представляют уникальный дух этого места.

Традиционный ковер – главный сувенир, который можно привезти из Азербайджана, он может быть шерстяным или шелковым. Большинство из них выполнены в роскошном персидском стиле, другие более простые с этническим орнаментом. Существует семь основных центров производства ковров: Баку, Ширван, Губа, Тебриз, Карабах, Гянджа и Газах. В каждом регионе существуют свои технологии производства, типичные узоры и цвета. Рекомендуется посетить Музей ковров на Бакинском бульваре, чтобы получить представление о диапазоне стилей и цветов, либо один из ковровых магазинов в Ичери-Шехер (Старом городе).

– главный сувенир, который можно привезти из Азербайджана, он может быть шерстяным или шелковым. Большинство из них выполнены в роскошном персидском стиле, другие более простые с этническим орнаментом. Существует семь основных центров производства ковров: Баку, Ширван, Губа, Тебриз, Карабах, Гянджа и Газах. В каждом регионе существуют свои технологии производства, типичные узоры и цвета. Рекомендуется посетить Музей ковров на Бакинском бульваре, чтобы получить представление о диапазоне стилей и цветов, либо один из ковровых магазинов в Ичери-Шехер (Старом городе). Традиционную глиняную посуду и керамику в восточных синих тонах можно найти по всей стране.

в восточных синих тонах можно найти по всей стране. Стаканы Армуду – подача чая и чаепитие в целом являются значительной частью азербайджанской культуры. Одним из самых знаковых подарков, которые вы можете купить в Баку, является армуду – традиционная грушевидная чашка, изготовленная из стекла, фарфора или металла.

– подача чая и чаепитие в целом являются значительной частью азербайджанской культуры. Одним из самых знаковых подарков, которые вы можете купить в Баку, является армуду – традиционная грушевидная чашка, изготовленная из стекла, фарфора или металла. Чираг – очень популярный керамический сувенир из Азербайджана. Он имеет форму масляной лампы, которая использовалась на этой территории ещё в средние века. Лампа символизирует огонь – ещё одна типичная вещь, которую стоит привезти из «Страны огня».

– очень популярный керамический сувенир из Азербайджана. Он имеет форму масляной лампы, которая использовалась на этой территории ещё в средние века. Лампа символизирует огонь – ещё одна типичная вещь, которую стоит привезти из «Страны огня». Азербайджанские украшения – металлические кружева, украшения из смешанных драгоценных металлов – у азербайджанцев есть несколько выдающихся техник изготовления ювелирных изделий, которые производят настоящие произведения искусства.

– металлические кружева, украшения из смешанных драгоценных металлов – у азербайджанцев есть несколько выдающихся техник изготовления ювелирных изделий, которые производят настоящие произведения искусства. Кялагаи – традиционный азербайджанский женский платок. Это неотъемлемая часть женского национального костюма, а также исключительная вещь, которую можно купить себе или подарить женщине, которую вы цените.

Плюсы и минусы отдыха в Азербайджане

Стоит ли ехать в Азербайджан?

Азербайджан – место, которое в значительной степени не тронуто туризмом за пределами Баку, и когда путешествуешь по стране возникает ощущение, что исследуешь какую-то нетронутую, дикую местность. Нетронутая местность, в которой отели стоят не так дорого, а хостел – это понятие, неслыханное среди местных жителей. Но, тем не менее ... Вот что нам понравилось, а что нет в Азербайджане:

Минусы

слаборазвитая туристическая инфраструктура (например, очень мало хостелов, для бюджетного путешествия);

трудности с поиском жилья за пределами Баку;

автостоп в Азербайджане может оказаться чрезвычайно сложным, просто потому, что люди не знают эту концепцию.

Плюсы

нет большого количества туристов;

интересная страна как в культурном, так и в ландшафтном отношении;

местное гостеприимство.

Советы, как сэкономить в Азербайджане

Несмотря на то, что Азербайджан богат нефтяными деньгами, он по-прежнему является доступным направлением. Баку может быть довольно дорогим, но, как только вы покидаете столицу, цены значительно падают, и легко увидеть много и потратить немного, тем более что большая часть страны вращается вокруг пеших прогулок и прогулок на свежем воздухе. Но, как и везде, есть способы сэкономить деньги, поэтому вот мои советы по экономии денег при посещении Азербайджана:

Воспользуйтесь бесплатной пешеходной экскурсией . Находясь в Баку, совершите бесплатную пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с городом. Рекомендуем использовать Baku Free Tour.

. Находясь в Баку, совершите бесплатную пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с городом. Рекомендуем использовать Baku Free Tour. Палаточный лагерь . В Азербайджане можно бесплатно воспользоваться палаточным лагерем, главная задача взять палатку, а разбить лагерь можно практически в любом месте!

. В Азербайджане можно бесплатно воспользоваться палаточным лагерем, главная задача взять палатку, а разбить лагерь можно практически в любом месте! Готовьте еду самостоятельно – в некоторых хостелах нет кухонь поэтому если вы хотите сэкономить, обязательно бронируйте жилье, которое подходит для этого. Покупка продуктов и самостоятельное приготовление блюд, сэкономит вам деньги!

– в некоторых хостелах нет кухонь поэтому если вы хотите сэкономить, обязательно бронируйте жилье, которое подходит для этого. Покупка продуктов и самостоятельное приготовление блюд, сэкономит вам деньги! Каучсёрфинг . Если вы планируете путешествие заранее, вы можете найти хорошее жилье через Couchsurfing. Таким образом, у вас будет не только место для ночлега, но и местный гид, который расскажет вам, куда лучше пойти и что посмотреть.

. Если вы планируете путешествие заранее, вы можете найти хорошее жилье через Couchsurfing. Таким образом, у вас будет не только место для ночлега, но и местный гид, который расскажет вам, куда лучше пойти и что посмотреть. Передвигайтесь пешком – по всем крупным городам Азербайджана можно ходить пешком, поэтому не пользуйтесь общественным транспортом, если хотите сэкономить несколько долларов.

– по всем крупным городам Азербайджана можно ходить пешком, поэтому не пользуйтесь общественным транспортом, если хотите сэкономить несколько долларов. Наслаждайтесь свободным пространством – есть много бесплатных парков, а также множество бесплатных пешеходных маршрутов по всей стране. Экономьте свой бюджет и наслаждайтесь развлечениями на открытом воздухе!

Что сделать и увидеть в Азербайджане

Музей миниатюрной книги Мечеть Биби-Эйбат

Планируете поездку в Азербайджан, не пропусти эти удивительные вещи, которые можно сделать в Баку.

Совершите пешеходную экскурсию по старому городу Баку;

посмотрите на мечеть Биби-Эйбат;

поднимитесь на Девичью башню;

посетите грязевые вулканы в национальном парке Гобустан;

прогуляйтесь по Азербайджанскому музею ковра;

не пропустите дворец Ширваншахов;

полюбуйтесь храмом огня в Атешгях;

посмотрите на стены старого города;

загляните в музей миниатюрной книги.

Что сделать в Азербайджане перед отъездом

Улица Торговая, Баку Площадь Фонтанов

ХорошоТАМ рекомендует закончить свое путешествие в центре Баку, он включает самые модные магазины, рестораны, бары, хипстерские кафе, парки и т. д. Особенно советуем посетить район площади Фонтанов, место, где собираются местные жители, чтобы потусоваться.

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