Групповая
до 25 чел.
Саклыкент и древний Тлос - из Фетхие и Олюдениза
Пройти по самому длинному каньону Турции и прикоснуться к мифам Ликии
Начало: В месте вашего размещения
Расписание: в воскресенье в 08:00
17 авг в 08:00
24 авг в 08:00
€36 за человека
-
20%
Мини-группа
до 12 чел.
Полёт на параплане в Олюденизе
Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Завтра в 07:00
16 авг в 07:00
€144
€179 за человека
Групповая
до 20 чел.
Каш, Калкан, Капуташ и Патара
Путешествие по живописным местам Турции: от античных руин до бирюзовых пляжей. Уникальная возможность увидеть лучшие уголки региона
Начало: В Фетихе или Олюденизе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
16 авг в 08:30
18 авг в 08:30
€60 за человека
