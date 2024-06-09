Полёт на параглайдинге в Олюденизе

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Лицензированные пилоты с опытом более 10 лет говорят на русском языке и будут сопровождать вас на протяжении всего процесса. Полёт длится 35-40 минут и подходит для всех, включая детей. Дополнительно можно заказать профессиональные фото и видео полёта.



Варианты билетов включают стандартный полёт, полёт с элементами экстрима, полёт для двоих и полёт на закате

Олюдениз - одно из лучших мест в мире для полёта на параплане.Взлёт с горы Бабадаг, плавный полёт над горами и побережьем, комфортное приземление на пляже - всё это ждёт вас