Полёт на параглайдинге в Олюденизе

Олюдениз - одно из лучших мест в мире для полёта на параплане.
Взлёт с горы Бабадаг, плавный полёт над горами и побережьем, комфортное приземление на пляже - всё это ждёт вас
Взлёт с горы Бабадаг, плавный полёт над горами и побережьем, комфортное приземление на пляже - всё это ждёт вас
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Захватывающий полёт с горы Бабадаг
- 📸 Возможность заказать профессиональные фото и видео
- 👨👩👧👦 Подходит для всех, включая детей
- 🗣 Лицензированные пилоты говорят на русском языке
- 🏞 Вид на голубую лагуну и побережье
Что можно увидеть
- Гора Бабадаг
- Голубая лагуна
- Побережье
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретимся у офиса компании и на автобусе поедем на гору Бабадаг (дорога занимает 20 мин.), с которой вы взлетите на параплане.
- Но сначала — инструктаж. Пилот всё подробно расскажет на русском или английском языках.
- Полёт длится 35-40 мин., обязательно вместе с инструктором. Вы плавно пролетите над горами и побережьем, рассмотрите детали и комфортно приземлитесь на пляже.
- Далее трансфер отвезёт вас обратно к точке старта.
Организационные детали
- Полёт подходит абсолютно всем, с нами летают даже дети. Единственное ограничение — вес от 20 кг и до 140 кг.
- За дополнительную плату мы сделаем профессиональные видео и фото полёта. Вы получите их сразу после экскурсии любым удобным способом — на флешку или в мессенджер. Стоимость — €30.
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды.
Разновидность билетов
- Стандартные.
- «Классический полёт +» — длительность и программа такие же как и у обычного полёта. Разница в том, что это развлечение на более высоких скоростях с элементами экстрима: спирали/винговеры.
- Полёт для двоих (с вылетом в одно время, но с разными инструкторами).
- Полёт на закате (начало в 16:30).
ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€162
|Полёт для двоих (с вылетом в одно время)
|€329
|Классический полёт +
|€212
|Полёт на закате
|€198
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У офиса компании в Олюденизе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Фетхие
Организуем полёты на параплане и с радостью подарим вам эти невероятные эмоции! Также занимаемся индивидуальным обучением пилотов.Задать вопрос
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