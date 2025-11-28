Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
Голубые крабы, чистое море, термальные источники и винные погреба
Начало: У вашего отеля
«Едем на комфортабельном автомобиле и безопасном речном судне — катере или лодке»
Завтра в 08:30
30 ноя в 08:30
€550 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Водная прогулка по Карийской тропе и Акьяке
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
«Дополнительные расходы (по желанию): еда, напитки, катание на лодке — 3 евро»
Завтра в 09:30
30 ноя в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Увидеть древние гробницы, поплавать в море, встретить черепах и расслабиться в термальных источниках
«19:15–19:45 — ужин на лодке с барбекю или в уютном ресторанчике на берегу реки с великолепной кухней за отдельную оплату»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€540 за всё до 8 чел.
