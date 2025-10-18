J Julia

Очень рада, что воспользовались трансфером. Заказывали машину из и в аэропот Даламан. Алина всегда на связи, оперативно отвечает. Машины классные, по прилету водитель предложил воды, что было очень кстати. Все вовремя, доехали с комфортом. Очень рекомендую данную компанию!