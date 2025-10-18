Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в любую точку Фетхие и Олюдениза
Начало: Аэропорт Даламан
«При бронировании трансфера, пожалуйста, предоставьте следующую информацию: ваши имя и фамилию, кол-во человек, номер рейса, время прилета и название отеля»
Расписание: Ежедневно.
€70 за всё до 6 чел.
Групповая
Путешествие к Дальяну из Фетхие (с обедом и трансфером)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалы...
«История и природа в одном дне Тур начинается с трансфера из отеля в Фетхие до Дальяна»
Завтра в 08:00
€85 за человека
Групповая
до 25 чел.
Подводный мир Фетхие: дайвинг с обедом и трансфером
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалы...
«Трансфер из центра Фетхие, Чалыша и Олюдениза без дополнительной платы»
€85 за человека
-
10%
Групповая
Пиратское морское приключение из Фетхие с обедом и трансфером
Начало: Из отелей
€27
€30 за человека
Групповая
На день в Памуккале из Фетхие (с питанием и трансфером)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«Мы предоставляем трансфер из центра Фетхие, Чалыша и Олюдениза без дополнительной платы»
Расписание: По пятницам в 06:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
3 июл в 06:00
10 июл в 06:00
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
J
Очень рада, что воспользовались трансфером. Заказывали машину из и в аэропот Даламан. Алина всегда на связи, оперативно отвечает. Машины классные, по прилету водитель предложил воды, что было очень кстати. Все вовремя, доехали с комфортом. Очень рекомендую данную компанию!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Очень рада, что воспользовались трансфером. Заказывали машину из и в аэропот Даламан. Алина всегда на связи, оперативно отвечает. Машины классные, по прилету водитель предложил воды, что было очень кстати. Все вовремя, доехали с комфортом. Очень рекомендую данную компанию!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2 отзыва в Фетхие в категории "Трансфер"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Фетхие
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июле 2026
Сейчас в Фетхие в категории "Трансфер" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 27 до 85 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Фетхие на 2026 год по теме «Трансфер», 2 ⭐ отзыва, цены от €27. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь