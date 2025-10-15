Поездка получилась просто замечательной! Мы приехали самостоятельно к месту встречи в Фетхие — всё было чётко организовано, гид встретил вовремя читать дальше
и сразу погрузил в атмосферу приключения.
Лодочная прогулка по реке — настоящая красота: спокойная вода, горы, зелень и античные гробницы, о которых нам рассказали с интересом и душой. Особенно понравилась остановка у Ликийских гробниц и знакомство с голубыми крабами — даже удалось поучаствовать в ловле!
Барбекю на лодке было очень вкусным, а пляж Изтузу — просто рай: чистое море, мягкий песок и редкие черепахи Каретта Каретта, которых мы действительно увидели. В завершение — весёлые грязевые ванны и расслабляющие термальные источники.
Огромное спасибо за отличную организацию, внимательность и позитив! Экскурсия получилась насыщенной, но при этом лёгкой и очень душевной. Настоящее удовольствие — рекомендую всем ❤️
Мехмет отличный организатор и рассказчик! Все было очень интересно и профессионально. Отличный Вэн Мерседес. По пути к термальным источникам успели читать дальше
послушать интересный рассказ про Ликийские гробницы, черепах и голубых крабах и сорвать свежих гранатов. На источники приехали достаточно рано, поэтому кроме нас там было всего 5 человек. Там так же насладились вкуснейшим свежим гранатовым соком! Потом на огромной лодке отправились смотреть гробницы и ловить крабов. Рыбалка удалась, поймали достаточно много. Пока мы купались на черепашьем пляже нам их успели приготовить и наслаждаясь прекрасной трапезой мы любовались огромными черепахами, которые плавали вокруг лодки! Всем очень рекомендую Мехмета как профессионала своего дела и просто очень хорошего и интересного человека!!!
Посетили эту экскурсию 1 октября. Мемет очень интересный собеседник, знающий гид и хорошо владеющий русским языком. Экскурсия была только для читать дальше
нашей семьи трое взрослых и двое детей (3 года и 7 месяцев). Очень удобно, что можно с малышами, на лодку поместилась коляска. Старшая Дочка была в восторге, увидев черепах и голубых крабов. Выловленные крабы были приготовлены капитаном, пока мы отдыхали на пляже. На грязевых источниках Мемет нас фоткал (+80 евро к экскурсии). Очень порадовало, что время посещений достопримечательностей было без толпы туристов.
Этот день превзошел все ожидания! Настоящее приключение "5 в 1". Начали с релакса в термальных источниках и забавных грязевых ванн, читать дальше
которые омолаживают кожу. Погрузились в историю у загадочных Ликийских гробниц. Виды с горы открываются потрясающие. Потом почувствовали себя авантюристами на ловле крабов — невероятно азартно и весело! Искупались в море и под конец увидели огромную черепаху! Огромная благодарность гиду за столь насыщенную и хорошо организованную экскурсию! Однозначно рекомендую всем, кто хочет не просто пляжный отдых, а настоящие впечатления!
Идеальная поездка для небольших групп. Весь день в вашем распоряжении красота природы Турции под ненавязчивые рассказы Мехмета. Основной плюс таких читать дальше
путешествий, что экскурсовод может скорректировать маршрут так, чтобы вам было наиболее комфортно на всем его протяжении. Обед на лодке: приготовлен чей-то мамой с заботой и любовью+ барбекю от капитана= вкусняшка)
Из активностей: половили крабов, накормили черепах, вымазались в лечебной глине и наплавались в средиземном море)
Очень понравилась экскурсия. Мехмет забрал вовремя нас из отеля(7 человек), мы на комфортабельной машине отправились к нашей первой дислокации: термальные читать дальше
источники. Очень понравилось, что время экскурсии было расчитано так, что мы там были первые. Когда уходили уже было очень много народу. Мы были с двумя 10-летними детьми. Дети в полном восторге: крабов поймали, черепах покормили, лодку поводили) в общем было здорово. Спасибо
Сегодня мы посетили увлекательную экскурсию, которую организовал Мемед. Это было незабываемое путешествие, полное новых впечатлений и ярких эмоций! Экскурсия была очень читать дальше
хорошо спланирована. Гид встретил нас в отделе. Маршрут экскурсии продуман таким образом, что мы успели посетить все места согласно программы без скопления людей. Гид поделился множеством интересных фактов и историй. Мы узнали много нового о черепахах, местных достопримечательностях, традициях и культуре страны, важно, что и наши дети слушали информацию с удовольствием. Пляж, крабы, черепахи, термальный источник, вкусный обед - все идеально. Прогулка по реке оставила неизгладимые впечатления, а фотографии, сделанные в этот день, станут прекрасным напоминанием о поездке. Рекомендую всем, кто хочет провести время познавательно!
Хочется выразить огромную благодарность гиду Мехмету за прекрасно организованную экскурсию. Самый большой плюс экскурсии в том, что мы поехали семьей читать дальше
и не за все деньги мира)) ВИП автомобиль забрал нас от дверей отеля и мы совершили комфортабельную поездку в сопровождении рассказов Мехмета. Он прекрасный рассказчик, владеет огромным количеством интересной информации. Осень приятно было то, что для детей у него есть отдельный стиль рассказа, веселый, поэтому дети тоже внимательно слушали информацию и не скучали в дороге. Из рассказов Мехмета о природе, истории и обычаях страны мы гораздо лучше узнали Турцию. Так сказать, изнутри. Приехав в Дальян, мы перешли на лодку, на которой тоже находилась только наша семья, без посторонних. Мехмет так грамотно организовал экскурсию, что мы ни на одной остановке не сталкивались с толпами туристов. для нас это тоже большой плюс, отдыхать спокойно, своей компанией, без толпы людей. На пляже Изтузу мы были практически на пустом и не в самую жару. На лодке мы пообедали и поблагодарили капитана и экипаж за вкусный обед. Мы заранее заказали голубых крабов и с удовольствием их поели. Потом мы поплыли смотреть черепах Каретта Каретта, этой встречи дети ожидали с нетерпением. мы увидели четыре черепахи, дети были в восторге! Всю экскурсию нас сопровождал фотограф с профессиональным фотоаппаратом и в конце экскурсии мы накупили себе на память чудесных фотографий. Кстати, фотографии стоили гораздо дешевле, чем такие же в отеле. После этого мы поехали в Термальный Спа комплекс. Спасибо Мехмету, он опять смог организовать наш таймирг так, что мы и там были практически одни, без толп туристов. После нас подъехали группы, десятки туристов, но мы уже выходили и нам не пришлось толкаться в толпе. наша последняя остановка была в винном погребе, самая приятная остановка для нас, для взрослых. нам предложили продегустировать очень необычные вина. И, хоть цена была немного высокая, но качество вина и предоставленный сервис были превосходными. В общем, день прошел великолепно благодаря профессионализму нашего гида Мехмета. Он один из немногих гидов, который не только любит свою работу, но и очень внимателен к желаниям и потребностям гостей. Если вам повезет поехать на отдых в Фетхие или Мармарис, и вы захотите отдохнуть с удовольствием,рекомендуем вам связаться с Мехметом и поехать с ним в путешествие. уверяю вас, вы не пожалеете!
Мехмет - отличный гид, хороший русский язык, поговорили, покатались на лодке, половили крабов, посмотрели черепах, покупались, покушали. Однозначно рекомендую брать читать дальше
экскурсию. Немного подпортил впечатление заезд в винный погреб, как-то я не ожидал что после такой интересной экскурсии меня повезут в магазин для туристов - несусветная чушь (проводил "дегустацию" некто Михаил) про фруктовое вино, дают пробовать одно, а упаковывают совсем другое, задранные в 5 раз цены - сильно подпортил общее впечатление. Вообщем я сильно советую отказываться от этой опции если вам её предложат. В остальном поездка очень понравилась, все было прекрасно!
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию! Тур был грамотно построен именно под наши нужды: без толп, суеты и читать дальше
лишнего шума — только уютная атмосфера и внимание к деталям. Время в пути, трансфер и все мероприятия продуманы до мелочей, что приятно удивило.
Особенно хочется отметить экскурсовода — его рассказы были не только интересными, но и по-настоящему душевными. Он с лёгкостью нашёл подход к нашему ребёнку, превратив путешествие в увлекательное приключение. Капитан, хоть и не говорил по-английски, покорил нас своей вежливостью и заботой — чувствовалось, что для команды важно, чтобы гости получили максимум удовольствия.
А какие незабываемые эмоции подарило купание в лазурных водах Средиземного моря! Чистейший пляж, тёплое солнце и, конечно же, долгожданная встреча с морскими черепахами — мы рассмотрели их вблизи, и это стало одним из самых ярких моментов поездки. Экскурсия полезна для экологического просвещения деток и не только.
Итог: вся семья в восторге! Без колебаний ставим 10/10 и мечтаем повторить этот маршрут снова. Спасибо за безупречный отдых и полезные вкусные сувениры!
Экскурсия замечательная. Самый главный плюс - маршрут был составлен так, что мы успели и на чудесный пляж, и в термальный читать дальше
комплекс до основного наплыва туристов, очень комфортно и камерно. Обед на лодке - очень вкусная практически домашняя еда, остались довольны даже привередливые подростки. Крабы ловились, черепахи подплывали очень близко, гид Мемет - доброжелательный, знающий, обаятельный с очень хорошим для иностранца русским языком. Рекомендуем однозначно.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сейчас в Фетхие в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 550. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Изучение достопримечательностей города Фетхие нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Фетхие много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025