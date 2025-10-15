читать дальше

и не за все деньги мира)) ВИП автомобиль забрал нас от дверей отеля и мы совершили комфортабельную поездку в сопровождении рассказов Мехмета. Он прекрасный рассказчик, владеет огромным количеством интересной информации. Осень приятно было то, что для детей у него есть отдельный стиль рассказа, веселый, поэтому дети тоже внимательно слушали информацию и не скучали в дороге. Из рассказов Мехмета о природе, истории и обычаях страны мы гораздо лучше узнали Турцию. Так сказать, изнутри. Приехав в Дальян, мы перешли на лодку, на которой тоже находилась только наша семья, без посторонних. Мехмет так грамотно организовал экскурсию, что мы ни на одной остановке не сталкивались с толпами туристов. для нас это тоже большой плюс, отдыхать спокойно, своей компанией, без толпы людей. На пляже Изтузу мы были практически на пустом и не в самую жару. На лодке мы пообедали и поблагодарили капитана и экипаж за вкусный обед. Мы заранее заказали голубых крабов и с удовольствием их поели. Потом мы поплыли смотреть черепах Каретта Каретта, этой встречи дети ожидали с нетерпением. мы увидели четыре черепахи, дети были в восторге! Всю экскурсию нас сопровождал фотограф с профессиональным фотоаппаратом и в конце экскурсии мы накупили себе на память чудесных фотографий. Кстати, фотографии стоили гораздо дешевле, чем такие же в отеле. После этого мы поехали в Термальный Спа комплекс. Спасибо Мехмету, он опять смог организовать наш таймирг так, что мы и там были практически одни, без толп туристов. После нас подъехали группы, десятки туристов, но мы уже выходили и нам не пришлось толкаться в толпе. наша последняя остановка была в винном погребе, самая приятная остановка для нас, для взрослых. нам предложили продегустировать очень необычные вина. И, хоть цена была немного высокая, но качество вина и предоставленный сервис были превосходными. В общем, день прошел великолепно благодаря профессионализму нашего гида Мехмета. Он один из немногих гидов, который не только любит свою работу, но и очень внимателен к желаниям и потребностям гостей. Если вам повезет поехать на отдых в Фетхие или Мармарис, и вы захотите отдохнуть с удовольствием,рекомендуем вам связаться с Мехметом и поехать с ним в путешествие. уверяю вас, вы не пожалеете!