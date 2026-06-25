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Деревня Каякёй – экскурсии в Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Деревня Каякёй» в Фетхие, цены от €60, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
4 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
Начало: Ваш отель в Фетхие/Олюденизе
Расписание: Каждую среду в 8:00.
5 авг в 08:00
12 авг в 08:00
€60 за человека
Фетхие и Олюдениз за 4 часа: индивидуальное знакомство с побережьем
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 14 чел.
Фетхие и Олюдениз за 4 часа: индивидуальное знакомство с побережьем
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 14 чел.
Фетхие в кадре: 5 локаций для идеального фото (с трансфером и гидом)
4 часа
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Фетхие в кадре: 5 локаций для идеального фото (с трансфером и гидом)
Начало: Ваш отель в Фетхие
€332.50€350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
Тур чудесен. Включал в себя несколько живописных мест и интересные рассказы о местах, истории Фетхие и разных легенд. Комфортный транспорт и эксклюзивные почти безлюдные смотровые площадки и фото

5/5
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М
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
Спасибо огромное за прекрасную прогулку по красивейшим местам! Дух захватывает от величия природы!
Наш гид Рамазан обладает не только краеведческими знаниями, но и великолепным чувством юмора) Экскурсия прошла в комфортных и дружелюбных условиях, благодарим!!!!
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М
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
Хорошая обзорная экскурсия на полдня. Классный гид Рамазан, рассказывает без воды, по делу, с энтузиазмом. И хорошо сфоткал на фоне красивых видов 🙏🏻
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Ю
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
Классная экскурсия! Посмотрели все знаковые места, были впечатлены видами. Рамазан очень интересно рассказывает, с юмором, с энтузиазмом, легко и структурно.
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Отдельное спасибо, за то, что сделал нам красивые фотографии 🤩 Супер комфортно, что тур проходит в небольшой группе, у нас была отличная компания. В общем, впечатления только позитивные! 🔥

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Ю
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
Прекрасная экскурсия, по невероятно красивым местам Фетхие. Очень понравились организаторы, спасибо огромное за клиентоориентированность, четкость и индивидуальный подход!
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Ю
Фетхие и Олюдениз за 4 часа: индивидуальное знакомство с побережьем
Рамазан - прекрасный гид, провез нас по всем основным туристическим местам на комфортабельном Мерседесе, рассказал интересные исторические факты, ответил на
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все вопросы, любезно фотографировал и даже снимал на видео нас, показывал при этом красивые локации для лучшего фото. Также Рамазан угостил нас вкуснейшими лепешками Гёзлеме в местном ресторанчике. Экскурсия длилась 3-4 часа, что очень комфортно, при этом успели все посетить. Рекомендую на 100%!

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Р
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
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Е
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
Красивая экскурсия. Всё чётко организовано. Спасибо Рамазану за интересный рассказ о достопримечательностях региона и истории Турции.
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В
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
Посмотрел заброшенный город, ликийские гробницы и долину бабочек. Вид в долину бабочек с вершины не очень впечатлил, так как скальная
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порода и близко к краю не подойдешь. Поэтому в полной мере насладится видом не получилось. Экскурсия короткая, но впечатления в основном положительные.

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О
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
Отличная обзорная экскурсия! Рамазан рассказал очень много интересного, показал много красивых мест за короткое время.
Автомобиль комфортный.
Спасибо за экскурсию!
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Всего 28 отзывов в Фетхие в категории "Деревня Каякёй"

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Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Деревня Каякёй»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе;
  2. Фетхие и Олюдениз за 4 часа: индивидуальное знакомство с побережьем;
  3. Фетхие в кадре: 5 локаций для идеального фото (с трансфером и гидом).
Какие места ещё посмотреть в Фетхие
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Пляж Капуташ;
  2. Памуккале;
  3. Голубая Лагуна.
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в августе 2026
Сейчас в Фетхие в категории "Деревня Каякёй" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 332.50 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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