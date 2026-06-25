Мини-группа
до 10 чел.
Авторский тур по самым красивым местам Фетхие и Олюдениза в мини-группе
Начало: Ваш отель в Фетхие/Олюденизе
Расписание: Каждую среду в 8:00.
5 авг в 08:00
12 авг в 08:00
€60 за человека
Индивидуальная
до 14 чел.
Фетхие и Олюдениз за 4 часа: индивидуальное знакомство с побережьем
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 14 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Фетхие в кадре: 5 локаций для идеального фото (с трансфером и гидом)
Начало: Ваш отель в Фетхие
€332.50
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Тур чудесен. Включал в себя несколько живописных мест и интересные рассказы о местах, истории Фетхие и разных легенд. Комфортный транспорт и эксклюзивные почти безлюдные смотровые площадки и фото
5/5
5/5
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М
Спасибо огромное за прекрасную прогулку по красивейшим местам! Дух захватывает от величия природы!
Наш гид Рамазан обладает не только краеведческими знаниями, но и великолепным чувством юмора) Экскурсия прошла в комфортных и дружелюбных условиях, благодарим!!!!
Наш гид Рамазан обладает не только краеведческими знаниями, но и великолепным чувством юмора) Экскурсия прошла в комфортных и дружелюбных условиях, благодарим!!!!
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М
Хорошая обзорная экскурсия на полдня. Классный гид Рамазан, рассказывает без воды, по делу, с энтузиазмом. И хорошо сфоткал на фоне красивых видов 🙏🏻
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Ю
Классная экскурсия! Посмотрели все знаковые места, были впечатлены видами. Рамазан очень интересно рассказывает, с юмором, с энтузиазмом, легко и структурно.
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Ю
Прекрасная экскурсия, по невероятно красивым местам Фетхие. Очень понравились организаторы, спасибо огромное за клиентоориентированность, четкость и индивидуальный подход!
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Ю
Рамазан - прекрасный гид, провез нас по всем основным туристическим местам на комфортабельном Мерседесе, рассказал интересные исторические факты, ответил на
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Р
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Е
Красивая экскурсия. Всё чётко организовано. Спасибо Рамазану за интересный рассказ о достопримечательностях региона и истории Турции.
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В
Посмотрел заброшенный город, ликийские гробницы и долину бабочек. Вид в долину бабочек с вершины не очень впечатлил, так как скальная
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О
Отличная обзорная экскурсия! Рамазан рассказал очень много интересного, показал много красивых мест за короткое время.
Автомобиль комфортный.
Спасибо за экскурсию!
Автомобиль комфортный.
Спасибо за экскурсию!
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Всего 28 отзывов в Фетхие в категории "Деревня Каякёй"
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Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Деревня Каякёй»
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