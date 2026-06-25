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все вопросы, любезно фотографировал и даже снимал на видео нас, показывал при этом красивые локации для лучшего фото. Также Рамазан угостил нас вкуснейшими лепешками Гёзлеме в местном ресторанчике. Экскурсия длилась 3-4 часа, что очень комфортно, при этом успели все посетить. Рекомендую на 100%!