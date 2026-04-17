Главное в Фетхие и Олюденизе: природа, история и панорамы

Обзорный маршрут в Долину Бабочек, город-призрак Каякёй и не только
Фетхие и Олюдениз — регион с живописными бухтами и древними поселениями и памятниками Ликии и поселениями. Вы насладитесь панорамами, сделаете яркие кадры и познакомитесь с историей региона.

Легко и увлекательно гид расскажет о прошлом этих мест и о том, как древность переплетается здесь с современной жизнью.
Описание экскурсии

  • Долина Бабочек. Полюбуемся панорамой бирюзовой бухты и природного заповедника.
  • Олюдениз. Посмотрим с видовых площадок на живописный пляж, Голубую лагуну и парящих в небе парапланеристов.
  • Город-призрак Каякёй — заброшенный греческий город с каменными домами и старинными церквями. Здесь же пообедаем в ресторане традиционными лепёшками гёзлеме, приготовленными по домашнему рецепту.
  • Смотровая площадка Фетхие. Нам откроется вид на город, гавань и острова заливов.
  • Ликийские гробницы Тельмессоса — усыпальницы, высеченные в скалах более 2500 лет назад.

Вы узнаете

  • как возникла Ликия, чем она отличалась от других античных цивилизаций и почему ликийцы высекали гробницы высоко в скалах.
  • почему Каякёй оказался заброшен.
  • откуда появилось название «Фетхие» и как небольшой портовый город превратился в популярный курорт.
  • почему пляж в Олюденизе считается одним из самых красивых в стране и чем знаменита Голубая лагуна.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном Mercedes Vito/ Sprinter с кондиционером.
  • В стоимость включено: трансфер от и до вашего отеля, обед (гёзлеме), билеты в посещаемые места.
  • С вами будет лицензированный русскоязычный гид из нашей команды.

в среду в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€60
Дети до 7 лет€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ramazan
Ramazan — Организатор в Фетхие
Я окончил университет в Анкаре, факультет русского языка и литературы. Русская культура и история всегда были мне очень интересны и близки. Уже 20 лет я работаю в туристической сфере, из них
15 лет — профессиональным гидом. Я родился в Фетхие, поэтому прекрасно знаю этот регион, его историю, природу и самые красивые уголки. Для меня Фетхие — это настоящий райский уголок, и я с большим удовольствием показываю его нашим гостям так, чтобы вы полюбили это место и захотели вернуться сюда снова. Буду рад познакомить вас с Фетхие и его окрестностями, поделиться интересными историями, культурой и показать те места, которые делают этот регион особенным.

Отзывы и рейтинг

Александра
17 апр 2026
Маршрут получился очень насыщенным и живописным: сначала отправились в Фетхие смотреть на древние гробницы в скалах, затем поднялись на смотровую площадку с потрясающим видом на город. После этого поехали в
заброшенный город Каякёй — место с особой атмосферой и историей. Там же угостили вкусной лепёшкой Гёзлеме. Завершением экскурсии стала долина бабочек — невероятно красивое и спокойное место.
На протяжении всей поездки Рамазан сопровождал нас интересными историческими фактами, рассказывал понятно и увлекательно, без перегрузки. Отдельно хочется отметить, что гид отлично знает лучшие точки для фото и помогал нам делать красивые снимки.

Экскурсия получилась динамичной, хорошо продуманной и очень атмосферной. Рамазан — настоящий профессионал, который делает своё дело чётко и с душой. Контакт сохранили на будущие поездки.

Natalia
16 апр 2026
Нам очень повезло с нашим гидом Рамазаном. Он очень интересный рассказчик плюс чувство юмора на высоте. Мы посмотрели очень красивые места, познакомились с историей, сделали миллион красивых фото и видео. Очень классно,что в эту экскурсию встроена дегустация лепешек. Все было очень вкусно, интересно, безопасно и безумно красиво. Рекомендую.
Похожие экскурсии на «Главное в Фетхие и Олюденизе: природа, история и панорамы»

Каш, Калкан, Капуташ и Патара (из Фетхие или Олюдениза)
На автобусе
10 часов
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Каш, Калкан, Капуташ и Патара (из Фетхие или Олюдениза)
Насладиться уютными городками, знаменитыми пляжами и античными руинами Ликийского побережья
Начало: В Фетихе или Олюденизе
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:30
20 апр в 08:30
22 апр в 08:30
€75 за человека
Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
На лодке
10 часов
16 отзывов
Групповая
Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
Отправьтесь на лодочную прогулку по Дальяну: тростниковые заросли, редкие птицы и ликийские гробницы. Погрузитесь в культуру древних цивилизаций
Начало: В Фетхие или Олюдениз
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:00
20 апр в 08:00
22 апр в 08:00
€70 за человека
Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
На машине
4.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
Откройте для себя удивительные панорамы Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна. Насладитесь живописными видами и создайте яркие воспоминания
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€390 за всё до 6 чел.
Саклыкент и древний Тлос - из Фетхие и Олюдениза
На автобусе
9 часов
4 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Саклыкент и древний Тлос - из Фетхие и Олюдениза
Прогулка по каньону Саклыкент и руинам Тлоса. Легенды, природа и история Ликии ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
Расписание: в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
€50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Фетхие. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фетхие