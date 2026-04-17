Фетхие и Олюдениз — регион с живописными бухтами и древними поселениями и памятниками Ликии и поселениями. Вы насладитесь панорамами, сделаете яркие кадры и познакомитесь с историей региона.
Легко и увлекательно гид расскажет о прошлом этих мест и о том, как древность переплетается здесь с современной жизнью.
Описание экскурсии
- Долина Бабочек. Полюбуемся панорамой бирюзовой бухты и природного заповедника.
- Олюдениз. Посмотрим с видовых площадок на живописный пляж, Голубую лагуну и парящих в небе парапланеристов.
- Город-призрак Каякёй — заброшенный греческий город с каменными домами и старинными церквями. Здесь же пообедаем в ресторане традиционными лепёшками гёзлеме, приготовленными по домашнему рецепту.
- Смотровая площадка Фетхие. Нам откроется вид на город, гавань и острова заливов.
- Ликийские гробницы Тельмессоса — усыпальницы, высеченные в скалах более 2500 лет назад.
Вы узнаете
- как возникла Ликия, чем она отличалась от других античных цивилизаций и почему ликийцы высекали гробницы высоко в скалах.
- почему Каякёй оказался заброшен.
- откуда появилось название «Фетхие» и как небольшой портовый город превратился в популярный курорт.
- почему пляж в Олюденизе считается одним из самых красивых в стране и чем знаменита Голубая лагуна.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Mercedes Vito/ Sprinter с кондиционером.
- В стоимость включено: трансфер от и до вашего отеля, обед (гёзлеме), билеты в посещаемые места.
- С вами будет лицензированный русскоязычный гид из нашей команды.
в среду в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€60
|Дети до 7 лет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ramazan — Организатор в Фетхие
Я окончил университет в Анкаре, факультет русского языка и литературы. Русская культура и история всегда были мне очень интересны и близки. Уже 20 лет я работаю в туристической сфере, из них
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
17 апр 2026
Маршрут получился очень насыщенным и живописным: сначала отправились в Фетхие смотреть на древние гробницы в скалах, затем поднялись на смотровую площадку с потрясающим видом на город. После этого поехали в
Natalia
16 апр 2026
Нам очень повезло с нашим гидом Рамазаном. Он очень интересный рассказчик плюс чувство юмора на высоте. Мы посмотрели очень красивые места, познакомились с историей, сделали миллион красивых фото и видео. Очень классно,что в эту экскурсию встроена дегустация лепешек. Все было очень вкусно, интересно, безопасно и безумно красиво. Рекомендую.
