Ваша экскурсия начнётся с трансфера из вашего отеля на микроавтобусах-джипах. Вы полюбуетесь природой Якапарка и увидите ущелье Саклыкент. Рафтинг и зиплайн доступны за дополнительную плату. Обед в уютном ресторане у реки. И, наконец, целебные грязевые ванны подарят вам радость и заряд энергии на весь день!
Описание экскурсии
Вас ждёт насыщенный день Вас заберут из отеля и отвезут к месту начала экскурсии. В программе:
- посещение деревни Яка с возможностью познакомиться с бытом местных жителей и приобрести сувениры;
- джип-сафари по бездорожью на проверенных автомобилях;
- каньон Саклыкент с возможностью рафтинга;
пляж Патара с грязевыми ваннами и наблюдением за черепахами Каретта-Каретта (если повезет). По окончании тура вас отвезут обратно в отель. Это безопасно? Все водители — профессионалы с большим опытом, поэтому ваша безопасность гарантирована. В каждом автомобиле имеются ремни безопасности, и их обязательно нужно пристёгивать во время движения. Все машины проходят обязательный технический осмотр и признаны пригодными для поездок. Важная информация:.
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки.
- Мы предоставляем трансфер из центра Фетхие, Чалыша и Олюдениза без дополнительной платы. Трансфер из других районов осуществляется за дополнительную плату за человека, размер которой варьируется в зависимости от зоны расположения вашего отеля.
Ежедневно в 08:30. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Гизликент
- Каньон Саклыкент
- Деревня Яка
- Пляж Патара
Что включено
- Трансфер из отеля/в отель (из центра Фетхие, Чалыша и Олюдениза)
- Обед
- Услуги гида на английском языке
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Зиплайн/рафтинг (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки
- Мы предоставляем трансфер из центра Фетхие, Чалыша и Олюдениза без дополнительной платы. Трансфер из других районов осуществляется за дополнительную плату за человека, размер которой варьируется в зависимости от зоны расположения вашего отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
