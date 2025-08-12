Вас ждёт насыщенный день Вас заберут из отеля и отвезут к месту начала экскурсии. В программе:

посещение деревни Яка с возможностью познакомиться с бытом местных жителей и приобрести сувениры;

джип-сафари по бездорожью на проверенных автомобилях;

каньон Саклыкент с возможностью рафтинга;

• пляж Патара с грязевыми ваннами и наблюдением за черепахами Каретта-Каретта (если повезет). По окончании тура вас отвезут обратно в отель. Это безопасно? Все водители — профессионалы с большим опытом, поэтому ваша безопасность гарантирована. В каждом автомобиле имеются ремни безопасности, и их обязательно нужно пристёгивать во время движения. Все машины проходят обязательный технический осмотр и признаны пригодными для поездок. Важная информация: