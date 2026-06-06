На лодке мы доберёмся до мест, куда невозможно попасть по суше, увидим Долину бабочек, остров Святого Николая и другие природные достопримечательности.
А между остановками останется время для отдыха, снорклинга и неспешного любования морскими пейзажами.
Описание экскурсии
10:30 — Голубая пещера (Мави Магара)
Вода внутри пещеры светится ярким голубым цветом благодаря отражению солнечного света от белого песчаного дна. Здесь можно поплавать с маской и рассмотреть пещеру изнутри.
11:30 — Долина бабочек (Kelebekler Vadisi)
Это охраняемый природный заповедник без дорог, где обитает более 100 видов бабочек, включая редкую джерсейскую тигровую бабочку. У вас будет около часа, чтобы искупаться в бирюзовой бухте или прогуляться вглубь каньона в поисках водопадов.
13:00 — Остров Святого Николая (Гемилер) и обед на борту
Многие историки считают, что именно здесь первоначально был похоронен Святой Николай, прежде чем его останки перевезли в Италию. Пока команда готовит и подаёт обед, вы сможете подняться на остров, пройти по древним сводчатым коридорам и полюбоваться видами на бухту Олюдениз.
15:00 — Бухта Аквариум (Akvaryum Koyu)
Благодаря отличной видимости это одно из лучших мест для снорклинга. Здесь можно понаблюдать за морской жизнью и исследовать скалистое дно.
16:00 — Бухта Холодной Воды (Soğuk Su Koyu)
Здесь можно почувствовать необычный контраст температур, плавая между прохладной пресной и более тёплой морской водой.
16:45 — Верблюжий пляж
Это последняя остановка маршрута, где можно спокойно поплавать и отдохнуть. На закате бухта особенно красива, а мягкий золотистый свет создаёт идеальные условия для фотографий.
17:30 — возвращение в гавань Олюдениз.
Темы
- Вы узнаете историю острова Гемилер: почему византийские монахи V века создали здесь целое поселение и как это место связано со Святым Николаем.
- Поговорим о том, как развивались морская культура и образ жизни региона Фетхие — от времён древних ликийцев до наших дней.
Организационные детали
- В стоимость включены водная прогулка, свежеприготовленный обед-барбекю на борту (курица или рыба, паста, салат и закуски), трансфер из отеля и обратно в районах Хисароню, Оваджик и Фетхие
- Дополнительно оплачиваются наличными (турецкие лиры): напитки в баре, вход в Долину Бабочек — около 2 долларов за чел. и руины на острове Святого Николая — около 3 долларов за чел.
- Мы предлагаем вегетарианские/веганские блюда, но, пожалуйста, сообщите нам об этом как минимум за 24 часа, чтобы экипаж мог подготовиться
- Подъём на остров Святого Николая крутой и неровный — не рекомендуется для людей с серьёзными проблемами с коленями
- Если вам необходимо детское автокресло для поездки на микроавтобусе, пожалуйста, сообщите об этом при бронировании
- С вами будет гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€59