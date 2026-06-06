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Из Фетхие - на лодке к 6 островам Олюдениз

Провести день среди бухт, морских пещер и бирюзовых вод
Лазурные бухты, живописные острова, морские пещеры и купание в кристально чистой воде — этот день пройдёт среди самых красивых уголков побережья Олюдениз.

На лодке мы доберёмся до мест, куда невозможно попасть по суше, увидим Долину бабочек, остров Святого Николая и другие природные достопримечательности.

А между остановками останется время для отдыха, снорклинга и неспешного любования морскими пейзажами.
Из Фетхие - на лодке к 6 островам Олюдениз
Из Фетхие - на лодке к 6 островам Олюдениз
Из Фетхие - на лодке к 6 островам Олюдениз

Описание экскурсии

10:30 — Голубая пещера (Мави Магара)

Вода внутри пещеры светится ярким голубым цветом благодаря отражению солнечного света от белого песчаного дна. Здесь можно поплавать с маской и рассмотреть пещеру изнутри.

11:30 — Долина бабочек (Kelebekler Vadisi)

Это охраняемый природный заповедник без дорог, где обитает более 100 видов бабочек, включая редкую джерсейскую тигровую бабочку. У вас будет около часа, чтобы искупаться в бирюзовой бухте или прогуляться вглубь каньона в поисках водопадов.

13:00 — Остров Святого Николая (Гемилер) и обед на борту

Многие историки считают, что именно здесь первоначально был похоронен Святой Николай, прежде чем его останки перевезли в Италию. Пока команда готовит и подаёт обед, вы сможете подняться на остров, пройти по древним сводчатым коридорам и полюбоваться видами на бухту Олюдениз.

15:00 — Бухта Аквариум (Akvaryum Koyu)

Благодаря отличной видимости это одно из лучших мест для снорклинга. Здесь можно понаблюдать за морской жизнью и исследовать скалистое дно.

16:00 — Бухта Холодной Воды (Soğuk Su Koyu)

Здесь можно почувствовать необычный контраст температур, плавая между прохладной пресной и более тёплой морской водой.

16:45 — Верблюжий пляж

Это последняя остановка маршрута, где можно спокойно поплавать и отдохнуть. На закате бухта особенно красива, а мягкий золотистый свет создаёт идеальные условия для фотографий.

17:30 — возвращение в гавань Олюдениз.

Темы

  • Вы узнаете историю острова Гемилер: почему византийские монахи V века создали здесь целое поселение и как это место связано со Святым Николаем.
  • Поговорим о том, как развивались морская культура и образ жизни региона Фетхие — от времён древних ликийцев до наших дней.

Организационные детали

  • В стоимость включены водная прогулка, свежеприготовленный обед-барбекю на борту (курица или рыба, паста, салат и закуски), трансфер из отеля и обратно в районах Хисароню, Оваджик и Фетхие
  • Дополнительно оплачиваются наличными (турецкие лиры): напитки в баре, вход в Долину Бабочек — около 2 долларов за чел. и руины на острове Святого Николая — около 3 долларов за чел.
  • Мы предлагаем вегетарианские/веганские блюда, но, пожалуйста, сообщите нам об этом как минимум за 24 часа, чтобы экипаж мог подготовиться
  • Подъём на остров Святого Николая крутой и неровный — не рекомендуется для людей с серьёзными проблемами с коленями
  • Если вам необходимо детское автокресло для поездки на микроавтобусе, пожалуйста, сообщите об этом при бронировании
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€59
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале для лодок Олюдениз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Атаберк
Атаберк — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Полёты — это не только моя работа. Это то, как я вижу мир. Я основал компанию, чтобы распахнуть гаризонт для вас.

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