Лазурные бухты, живописные острова, морские пещеры и купание в кристально чистой воде — этот день пройдёт среди самых красивых уголков побережья Олюдениз. На лодке мы доберёмся до мест, куда невозможно попасть по суше, увидим Долину бабочек, остров Святого Николая и другие природные достопримечательности. А между остановками останется время для отдыха, снорклинга и неспешного любования морскими пейзажами.

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Описание экскурсии

10:30 — Голубая пещера (Мави Магара)

Вода внутри пещеры светится ярким голубым цветом благодаря отражению солнечного света от белого песчаного дна. Здесь можно поплавать с маской и рассмотреть пещеру изнутри.

11:30 — Долина бабочек (Kelebekler Vadisi)

Это охраняемый природный заповедник без дорог, где обитает более 100 видов бабочек, включая редкую джерсейскую тигровую бабочку. У вас будет около часа, чтобы искупаться в бирюзовой бухте или прогуляться вглубь каньона в поисках водопадов.

13:00 — Остров Святого Николая (Гемилер) и обед на борту

Многие историки считают, что именно здесь первоначально был похоронен Святой Николай, прежде чем его останки перевезли в Италию. Пока команда готовит и подаёт обед, вы сможете подняться на остров, пройти по древним сводчатым коридорам и полюбоваться видами на бухту Олюдениз.

15:00 — Бухта Аквариум (Akvaryum Koyu)

Благодаря отличной видимости это одно из лучших мест для снорклинга. Здесь можно понаблюдать за морской жизнью и исследовать скалистое дно.

16:00 — Бухта Холодной Воды (Soğuk Su Koyu)

Здесь можно почувствовать необычный контраст температур, плавая между прохладной пресной и более тёплой морской водой.

16:45 — Верблюжий пляж

Это последняя остановка маршрута, где можно спокойно поплавать и отдохнуть. На закате бухта особенно красива, а мягкий золотистый свет создаёт идеальные условия для фотографий.

17:30 — возвращение в гавань Олюдениз.

Темы

Вы узнаете историю острова Гемилер: почему византийские монахи V века создали здесь целое поселение и как это место связано со Святым Николаем.

Поговорим о том, как развивались морская культура и образ жизни региона Фетхие — от времён древних ликийцев до наших дней.

Организационные детали