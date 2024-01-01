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Описание

Что вас ожидает

📍 Голубая пещера — естественный каменный грот в Голубой лагуне. Здесь кристально чистая бирюзовая вода — идеальное место для подводного плавания. Вокруг пещеры вода ярко-синяя из-за обитающих поблизости водорослей.

📍 Долина бабочек — заповедная зона с уникальными видами бабочек, добраться до которой можно только по воде. Вы погуляете по Долине, дойдёте до водопада или понежитесь на солнышке. По возвращении на яхту вас будет ждать обед из жареной рыбы и курицы с рисом и салатом.

📍 Остров Святого Николая — музей под открытым небом. По легенде, его основал Николай Чудотворец, когда скрывался в этих местах от гонений. Здесь остались руины несколько церквей, построенных между 4 и 7 веками, и около 40 других христианских сооружений. Самая большая — это церковь Святого Николая.

📍 Бухты Согук Су и Аквариум — места с невероятно чистой водой. В Согук Су из-за большого количества подводных источников вода всегда свежая и прохладная. В бухте Аквариум можно заняться снорклингом и понаблюдать за скатами и крупными рыбами — их видно прямо у берега.

📍 Верблюжий пляж — самый дикий пляж в округе. Он покрыт почти чёрным песком и булыжниками, ходить по которым не очень комфортно. Но потрясающая природа заставляет забыть о неудобствах.

Организационные детали