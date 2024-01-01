Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
Круиз в группе в Фетхие

К безлюдным пляжам, изумрудной воде и нетронутой природе

Приглашаем на борт «Чёрной жемчужины»! На корабле в старинном пиратском стиле вы отправитесь в путешествие по водам Средиземного моря. Насладитесь красотами берегов Фетхие и увидите первозданную природу отдалённых бухт и пляжей. Везде можно будет поплавать и позагорать.
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.
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Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€37
Дети до 10 лет€32
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

📍 Голубая пещера — естественный каменный грот в Голубой лагуне. Здесь кристально чистая бирюзовая вода — идеальное место для подводного плавания. Вокруг пещеры вода ярко-синяя из-за обитающих поблизости водорослей.

📍 Долина бабочек — заповедная зона с уникальными видами бабочек, добраться до которой можно только по воде. Вы погуляете по Долине, дойдёте до водопада или понежитесь на солнышке. По возвращении на яхту вас будет ждать обед из жареной рыбы и курицы с рисом и салатом.

📍 Остров Святого Николая — музей под открытым небом. По легенде, его основал Николай Чудотворец, когда скрывался в этих местах от гонений. Здесь остались руины несколько церквей, построенных между 4 и 7 веками, и около 40 других христианских сооружений. Самая большая — это церковь Святого Николая.

📍 Бухты Согук Су и Аквариум — места с невероятно чистой водой. В Согук Су из-за большого количества подводных источников вода всегда свежая и прохладная. В бухте Аквариум можно заняться снорклингом и понаблюдать за скатами и крупными рыбами — их видно прямо у берега.

📍 Верблюжий пляж — самый дикий пляж в округе. Он покрыт почти чёрным песком и булыжниками, ходить по которым не очень комфортно. Но потрясающая природа заставляет забыть о неудобствах.

Организационные детали

  • В стоимость включено: групповой трансфер из Фетхие и Олюдениза, обед на борту
  • В каждой локации вы проведёте примерно 40 минут
  • Дети допускаются от 7 лет
  • Эту экскурсию для вас проведёт один из гидов моей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пляже Бельджекиз в Олюденизе
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.

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