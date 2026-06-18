Найдено 3 экскурсии в категории « Пещеры » в Фетхие, цены от €60, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.

1 чел. По популярности На яхте 8 часов Групповая Сокровища бухты Олюдениз: морская прогулка из Фетхие (всё включено) Искупаться в бирюзовых водах, заглянуть в Голубую пещеру и посетить остров Святого Николая Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:00 €60 за человека На лодке 6.5 часов Групповая Из Фетхие - на лодке к 6 островам Олюдениз Провести день среди бухт, морских пещер и бирюзовых вод Начало: На причале для лодок Олюдениз «10:30 — Голубая пещера (Мави Магара)» Расписание: в понедельник в 09:30 €65 за человека На катере 1 час 5% Индивидуальная до 4 чел. На скоростном катере - вдоль побережья Фетхие По морю добраться из Олюдениза к Голубой пещере и Долине бабочек Начало: В Олюденизе «Голубую пещеру — грот в скалах, доступный только с моря» €114 €120 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Фетхие

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