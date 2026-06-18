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Групповая
Сокровища бухты Олюдениз: морская прогулка из Фетхие (всё включено)
Искупаться в бирюзовых водах, заглянуть в Голубую пещеру и посетить остров Святого Николая
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
20 июн в 09:00
€60 за человека
Групповая
Из Фетхие - на лодке к 6 островам Олюдениз
Провести день среди бухт, морских пещер и бирюзовых вод
Начало: На причале для лодок Олюдениз
«10:30 — Голубая пещера (Мави Магара)»
Расписание: в понедельник в 09:30
22 июн в 09:30
29 июн в 09:30
€65 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
На скоростном катере - вдоль побережья Фетхие
По морю добраться из Олюдениза к Голубой пещере и Долине бабочек
Начало: В Олюденизе
«Голубую пещеру — грот в скалах, доступный только с моря»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€114
€120 за всё до 4 чел.
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