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40%
Мини-группа
до 12 чел.
Полёт на параплане в Олюденизе
Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
€108
€179 за человека
Водная прогулка
Из Фетхие - на рафтинг по реке Даламан
Отправляйтесь на захватывающее приключение по бурным водам реки Даламан. Испытайте драйв и насладитесь природой в компании опытных инструкторов
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€85 за человека
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40%
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян с комфортом
Погрузитесь в атмосферу древности и природы: Ликийские гробницы, редкие черепахи и отдых на пляже Изтузу ждут вас в этой индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
17 июн в 08:30
€510
€850 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Скидки»
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