Вы отправитесь на конную прогулку по сосновым тропам района Хисарёню.
По пути откроются живописные виды на горные склоны и Каякёй — заброшенный город с особой историей и атмосферой. Прогулка проходит в сопровождении гида и подходит для новичков.
Описание экскурсии
Встреча и знакомство с лошадью
Вы приедете на уютное ранчо в окрестностях Фетхие и прослушаете инструктаж по безопасности.
Прогулка по сосновым тропам
Маршрут проходит через леса района Хисарёню — здесь свежий воздух, тень деревьев и спокойная атмосфера вдали от курортной суеты. По пути откроются красивые виды на горные склоны.
Панорама города-призрака Каякёй
Вы увидите одно из самых атмосферных мест региона с необычной историей.
Спокойный и комфортный формат
Прогулка проходит в сопровождении гида, в безопасном темпе, и подходит как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт верховой езды.
Организационные детали
- В стоимость входит: конное сафари (1 ч), инструктаж и всё необходимое снаряжение, трансфер из отеля (при выборе соответствующего пакета)
- Отдельно по желанию оплачивается фото- и видеосъёмка — подробности в переписке
- Программа не подойдёт детям до 5 лет, беременным женщинам, людям с ограниченной подвижностью
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Верхом на лошади с трансфером с центра Фетхие
|€45
|Верхом на лошади с трансфером Oludeniz, Hısaronu, Ovacık
|€65
|Пакет для опытных всадников
|€125
|Верхом на лошади без трансфера
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Фетхие
Абылай — Организатор в Фетхие
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
