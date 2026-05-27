Прогулка верхом в Фетхие

Сосновые тропы, горные пейзажи и виды на город-призрак
Вы отправитесь на конную прогулку по сосновым тропам района Хисарёню.

По пути откроются живописные виды на горные склоны и Каякёй — заброшенный город с особой историей и атмосферой. Прогулка проходит в сопровождении гида и подходит для новичков.
Описание экскурсии

Встреча и знакомство с лошадью

Вы приедете на уютное ранчо в окрестностях Фетхие и прослушаете инструктаж по безопасности.

Прогулка по сосновым тропам

Маршрут проходит через леса района Хисарёню — здесь свежий воздух, тень деревьев и спокойная атмосфера вдали от курортной суеты. По пути откроются красивые виды на горные склоны.

Панорама города-призрака Каякёй

Вы увидите одно из самых атмосферных мест региона с необычной историей.

Спокойный и комфортный формат

Прогулка проходит в сопровождении гида, в безопасном темпе, и подходит как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт верховой езды.

Организационные детали

  • В стоимость входит: конное сафари (1 ч), инструктаж и всё необходимое снаряжение, трансфер из отеля (при выборе соответствующего пакета)
  • Отдельно по желанию оплачивается фото- и видеосъёмка — подробности в переписке
  • Программа не подойдёт детям до 5 лет, беременным женщинам, людям с ограниченной подвижностью
  • С вами будет инструктор из нашей команды

ежедневно в 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Верхом на лошади с трансфером с центра Фетхие€45
Верхом на лошади с трансфером Oludeniz, Hısaronu, Ovacık€65
Пакет для опытных всадников€125
Верхом на лошади без трансфера€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

