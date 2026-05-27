Вы отправитесь на конную прогулку по сосновым тропам района Хисарёню. По пути откроются живописные виды на горные склоны и Каякёй — заброшенный город с особой историей и атмосферой. Прогулка проходит в сопровождении гида и подходит для новичков.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Встреча и знакомство с лошадью

Вы приедете на уютное ранчо в окрестностях Фетхие и прослушаете инструктаж по безопасности.

Прогулка по сосновым тропам

Маршрут проходит через леса района Хисарёню — здесь свежий воздух, тень деревьев и спокойная атмосфера вдали от курортной суеты. По пути откроются красивые виды на горные склоны.

Панорама города-призрака Каякёй

Вы увидите одно из самых атмосферных мест региона с необычной историей.

Спокойный и комфортный формат

Прогулка проходит в сопровождении гида, в безопасном темпе, и подходит как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт верховой езды.

