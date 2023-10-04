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только побывать в Каше, но и посетить множество безумно красивых пляжей, а также пройти очень живописный и скрытый от посторонних глаз участок Ликийской тропы с потрясающими видами! Хотела бы отметить несколько моментов, которые особенно понравились: 1. С Мариной было очень легко найти контакт, она была открыта ко всем нашим пожеланиям, сразу предложила несколько вариантов кастомизации программы под нас. И в целом, очень приятный, интересный и легкий в общении человек 2. Отлично водит) это немаловажно, тк я была с ребенком 3. Очень хорошо знает регион и его нюнсы, поэтому предлагает не стандартный туристический маршрут, а такие места, которые на групповой экскурсии ты никогда не увидишь 4. С точки зрения организации поездки Марина проявила себя как настоящий профессионал, заранее написала нам обо всех нюансах (что надеть, что взять с собой итд), и в ходе поездки прекрасно контролировала тайминг и все прочие моменты Всем рекомендую:)