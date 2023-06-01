Приглашаю в путешествие по заповедным местам, куда пока не добрался массовый туризм. Всего за 1 день вы успеете очень многое: сходить в поход по Карийской тропе, исследовать дивный городок Акьяка, искупаться в лазурном море, увидеть старинное водохранилище и побродить по руинам средневековой крепости. Всё это — под занимательные истории местного старожила.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Карийской тропе

С утра мы покинем ликийский Фетхие и отправимся на карийские земли. По дороге отдохнём на озере Кёйджаиз и попробуем вкуснейший местный мёд. Знакомство с деревней Акьяка начнётся у подножия леса. В местах, где можно спокойно погулять и насладиться панорамой домиков с черепичными крышами на фоне гор. Здесь расположен участок трека Карийская тропа — мы обязательно по нему пройдём. Увидим вековые сосны и зарядимся энергией природы.

Артефакты прошлого и гедонизм в настоящем

После леса предлагаю отдать должное водной стихии! По вашему желанию, мы искупаемся, посидим в кафе у моря или прогуляемся вдоль реки. Или купим навынос знаменитую рыбу в булке и отправимся с ней на прогулку на катере. И это ещё не всё. Кроме того, в путешествии вас ждут: османское водохранилище, ликийская гробница и древняя крепость, над которой по сей день витает дух рыцарей карийского ордена.

Организационные детали