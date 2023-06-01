Погулять среди древних сосен, прокатиться на лодке по реке и заглянуть в скальную гробницу
Всего за 1 день вы успеете очень многое: сходить в поход по Карийской тропе, исследовать дивный городок Акьяка, искупаться в лазурном море, увидеть старинное водохранилище и побродить по руинам средневековой крепости. Всё это — под занимательные истории местного старожила.
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по Карийской тропе
С утра мы покинем ликийский Фетхие и отправимся на карийские земли. По дороге отдохнём на озере Кёйджаиз и попробуем вкуснейший местный мёд. Знакомство с деревней Акьяка начнётся у подножия леса. В местах, где можно спокойно погулять и насладиться панорамой домиков с черепичными крышами на фоне гор. Здесь расположен участок трека Карийская тропа — мы обязательно по нему пройдём. Увидим вековые сосны и зарядимся энергией природы.
Артефакты прошлого и гедонизм в настоящем
После леса предлагаю отдать должное водной стихии! По вашему желанию, мы искупаемся, посидим в кафе у моря или прогуляемся вдоль реки. Или купим навынос знаменитую рыбу в булке и отправимся с ней на прогулку на катере. И это ещё не всё. Кроме того, в путешествии вас ждут: османское водохранилище, ликийская гробница и древняя крепость, над которой по сей день витает дух рыцарей карийского ордена.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на легковой машине Citroen C3. За день мы проедем 250 км по отличным дорогам.
- Дополнительные расходы (по желанию): еда, напитки, катание на лодке — 3 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Citroen Coşkunlar Fethiye
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.