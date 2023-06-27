С утра мы покинем ликийский Фетхие и отправимся на карийские земли. Знакомство с городком Акьяка начнётся у подножия леса — в местах, где можно спокойно погулять, найти лучшие ракурсы и насладиться панорамой домиков с черепичными крышами на фоне гор. Здесь расположен участок трека Карийская тропа — мы обязательно по нему пройдём, запечатлевая вековые сосны и заряжаясь энергией природы.
Артефакты прошлого и гедонизм в настоящем
После леса предлагаю отдать должное водной стихии! По вашему желанию мы прокатимся на лодке, чтобы поймать в объектив магию живописной природы и её обитателей, посидим в кафе, где отведаем знаменитую рыбу в булке. Прогуляемся вдоль залива и скупаемся.
И это ещё не всё! В нашем путешествии за кадрами вас ждут: османское водохранилище, ликийская гробница и древняя крепость — фактурные локации, над которыми по сей день витает дух рыцарей.
Организационные детали
Логистика по локациям включена
Дополнительные расходы (по желанию): еда, напитки, катание на лодке — €3
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Gunlukbasi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 306 туристов
Разрешите представиться: старожил этих мест, присяжный переводчик, видеограф, исследователь и краевед. Я живу в Турции уже много лет, и Ликия стала для меня не просто местом на карте, а частью читать дальшеуменьшить
жизни.
Моя миссия — быть немного шаманом и немного проводником: помогать путешественникам почувствовать характер этого края, его энергию, ритм и особую атмосферу. Для меня Ликия — это не только история и достопримечательности, но и мир гор, лесов, моря и древних легенд.
Я не читаю сухих лекций и не веду по шаблонным маршрутам. Вместо этого предлагаю исследовать места, где особенно ярко ощущается дух побережья, прислушаться к историям древних руин и открыть для себя Турцию с неожиданной стороны.
Это путешествие для тех, кто любит не только смотреть, но и готов чувствовать, замечать детали и совершать личные открытия под присмотром духов этого побережья.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Сергей
Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид - прекрасно знает все про туристический маршрут, может ответить на читать дальшеуменьшить
любые интересующие вопросы по Турции. Выбор маршрута по-своему уникален - тут и красота маленького Турецкого городка и тропа в вековом сосновом лесу с непередаваемым ароматом трав и цветов. А прогулка по речке что-то совсем невероятное - ее чистота поражает до глубины души - можно рассмотреть малейшую песчинку на дне, рыб, красивейшие водросли, а вокруг птицы, гуси, утки, рыбы и … замечательные кафешки. Эгейское море будоражит прохладой и синевой - очень необычные места для купания. Ну и, конечно, очень интересные исторические объекты - крепость, водохранилище! Маршрут составлен удобно - есть время отдохнуть, пообщаться в местах с красивыми видами между объектами. Машинка небольшая, но удобная и уютная.
+1
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Ольга
Экскурсия авторская, Марина показывает места в которые не возят на экскурсионных автобусах. Достопримечательности не лакированы под туристов, что с одной стороны добавляет обаяния, с другой добавляет неожиданных впечатлений - вы читать дальшеуменьшить
отвечаете за себя сами, если промочите ноги в древней цистерне, что нестрашно на жаре. Гид Марина обязательная, пунктуальная, обаятельная. Рассказчица неутомимая - на все вопросы отвечает, рассказывала 1,5часа туда и обратно. Диалог поддерживает отлично, кондиционер в машине включает, где поесть, попить, найти туалет и сувениры подсказывает, показывает. Заранее списались, вме детали уточнили, маршрут довольно гибкий, Марина подстраивается под пожелания. Мы остались очень довольны!
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А
Андрей
Мы остались очень довольны экскурсией! Марина позитивный человек, хороший рассказчик, время пролетело весело и незаметно! Мы увидели красивые бухты, нагулялись по хвойному лесу, накупались, излазили руины крепости, ели очень вкусную рыбу, пили кофе в мандариновом саду, кормили кур, гусей и кошек, буквально на каждом шагу было маленькое приключение! Очень рекомендуем!!!
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Виктория
Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У мужа больные колени и спина - попросили, чтобы немного ходьбы было, с отдыхом, без напряга. Необычное для Турции место, мы как раз хотели побывать в таком. Марина - прекрасный рассказчик и водитель, рекомендуем! Семья Дементьевых.
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