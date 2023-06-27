Приглашаю в фотопутешествие по заповедным уголкам Эгейского побережья. За один день мы запечатлеем всё разнообразие региона: поймаем в объектив панорамы Карийской тропы, отражения в ледяной реке Азмак и уникальную архитектуру Акьяки. Вы увидите этот край вне туристических шаблонов, получите представление о жизни побережья и посетите лучшие локации для съёмок.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по Карийской тропе

С утра мы покинем ликийский Фетхие и отправимся на карийские земли. Знакомство с городком Акьяка начнётся у подножия леса — в местах, где можно спокойно погулять, найти лучшие ракурсы и насладиться панорамой домиков с черепичными крышами на фоне гор. Здесь расположен участок трека Карийская тропа — мы обязательно по нему пройдём, запечатлевая вековые сосны и заряжаясь энергией природы.

Артефакты прошлого и гедонизм в настоящем

После леса предлагаю отдать должное водной стихии! По вашему желанию мы прокатимся на лодке, чтобы поймать в объектив магию живописной природы и её обитателей, посидим в кафе, где отведаем знаменитую рыбу в булке. Прогуляемся вдоль залива и скупаемся.

И это ещё не всё! В нашем путешествии за кадрами вас ждут: османское водохранилище, ликийская гробница и древняя крепость — фактурные локации, над которыми по сей день витает дух рыцарей.

Организационные детали