Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие

Погулять среди древних сосен, прокатиться на лодке по реке и заглянуть в скальную гробницу

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Приглашаю в путешествие по заповедным местам, куда пока не добрался массовый туризм.

Всего за 1 день вы успеете очень многое: сходить в поход по Карийской тропе, исследовать дивный городок Акьяка, искупаться в лазурном море, увидеть старинное водохранилище и побродить по руинам средневековой крепости. Всё это — под занимательные истории местного старожила.
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Карийской тропе

С утра мы покинем ликийский Фетхие и отправимся на карийские земли. По дороге отдохнём на озере Кёйджаиз и попробуем вкуснейший местный мёд. Знакомство с деревней Акьяка начнётся у подножия леса. В местах, где можно спокойно погулять и насладиться панорамой домиков с черепичными крышами на фоне гор. Здесь расположен участок трека Карийская тропа — мы обязательно по нему пройдём. Увидим вековые сосны и зарядимся энергией природы.

Артефакты прошлого и гедонизм в настоящем

После леса предлагаю отдать должное водной стихии! По вашему желанию, мы искупаемся, посидим в кафе у моря или прогуляемся вдоль реки. Или купим навынос знаменитую рыбу в булке и отправимся с ней на прогулку на катере. И это ещё не всё. Кроме того, в путешествии вас ждут: османское водохранилище, ликийская гробница и древняя крепость, над которой по сей день витает дух рыцарей карийского ордена.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на легковой машине Citroen C3. За день мы проедем 250 км по отличным дорогам.
  • Дополнительные расходы (по желанию): еда, напитки, катание на лодке — 3 евро

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Citroen Coşkunlar Fethiye
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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