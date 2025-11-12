Эта программа идеально подходит для любителей активного отдыха и природы, желающих испытать свои силы и получить незабываемые впечатления.
Вас ждёт захватывающее путешествие по бурным водам реки Даламан, одной из лучших локаций для рафтинга в Турции.
Подробный инструктаж, надёжное снаряжение и опытные инструкторы — всё для того, чтобы вы получили драйв, а не стресс.
Описание водной прогулки
Дорога в горы (8:00–11:00)
- Наш водитель заберёт вас из отеля и отвезёт к месту начала сплава. Время в пути — примерно 3 часа.
- По дороге предусмотрена остановка для плотного завтрака (входит в стоимость).
- Перед началом сплава — обязательный инструктаж по технике безопасности. Вам выдадут всё необходимое: шлем, спасжилет и весло.
Сплав по реке (11:00–13:00)
- Протяжённость — около 12 км, включая пороги 2–4 категории сложности.
- На воде вы проведёте около 3 часов.
- По пути — каньоны, скальные обрывы и удивительно чистая вода одной из самых живописных рек региона.
- Сделаем остановки, чтобы искупаться и — для желающих — прыгнуть в воду со скал.
После финиша (13:00–16:00)
- После сплава— сытный обед (включён в стоимость).
- Трансфер обратно — до вашего отеля в Фетхие и окрестностях.
Организационные детали
- Возрастные ограничения: участникам должно быть не менее 12 лет.
- Необходимые вещи: купальник, полотенце, солнцезащитный крем.
- Возможна покупка фото- и видеоматериалов после сплава (за дополнительную плату).
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в субботу в 07:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€78
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Фетхие
Провели экскурсии для 1647 туристов
Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!Задать вопрос
