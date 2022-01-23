Турецкая баня в Фетхие – это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время. Традиция турецкого хамама своими корнями уходят в далекое прошлое. Хотя ванны и душевые в домах сейчас широко используются в больших городах, но турецкая баня остается для турецкого народа до сих пор часто посещаемым местом отдыха, расслабления, оздоровления, очищения.
Что вас ждет
Мы заберем вас из отеля в назначенное время и прибудем в хамам, где о вас позаботятся наши профессиональные сотрудники. Следующие два часа будут посвящены только вам.
Добро пожаловать в аутентичный, стильно оформленный роскошный и теплый хамам, который состоит из нескольких частей: комнаты с горячим воздухом (сауны), мраморной комнаты, раздевалок.
Все комнаты в хамаме имеют традиционный турецкий дизайн.
Сауна
Для удобства предлагаем вам надеть турецкое тонкое тканое банное полотенце из натуральных материалов, таких как хлопок, лен, шелк и войти в сауну, где вы сможете хорошенько пропотеть.
Температура воздуха здесь составляет 40-50 °С. В этих условиях ваша кожа смягчится, поры расширятся. Вы можете мыть тело горячей или холодной водой в этой комнате.
Пилинг
Далее вас ждет сеанс пилинга специальной рукавицей — «кесе».
После процедуры ваше тело расслабиться, улучшиться состояние кожи и кровообращение.
Массаж
Следующий два этапа самые приятные.
Легкий пенный массаж еще больше расслабит вас, а после массажа всего тела с использованием натуральных масел, вы почувствуете себя полностью обновленным. За 25 минут: у вас будет чистое тело, душа и разум!
Теперь, когда вы легки как перышко мы отвезем вас в ваш отель. Крепко выспитесь и отдохните, чтобы насладиться следующим днем.
Важно знать
- если у вас есть проблемы со здоровьем, перед посещением хамама проконсультируйтесь врачом;
- увлажните свое тело до и после программы.
В стоимость экскурсии входит:
- трансфер из/в отель,
- сауна,
- пилинг,
- пенный массаж,
- масляный массаж(10 минут).
Туристы оплачивают самостоятельно:
- напитки,
- дополнительный массаж.