Турецкая баня в Фетхие

Знакомство с Турцией будет не полным без посещения хамама - места оздоровления и релакса

В группе
до 5 чел.
Знакомство с Турцией будет не полным без посещения хамама — места оздоровления и релакса.

Распарьте тело в жаркой сауне, очистите кожу специальной рукавицей для пилинга, ощутите блаженство во время массажа всего тела с аромамаслами.

В результате вы получите здоровье, спокойствие, легкость и безмятежность.
Турецкая баня в Фетхие
Турецкая баня в Фетхие
Турецкая баня в Фетхие
Турецкая баня в Фетхие
Турецкая баня в Фетхие
Турецкая баня в Фетхие
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Турецкая баня в Фетхие – это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время. Традиция турецкого хамама своими корнями уходят в далекое прошлое. Хотя ванны и душевые в домах сейчас широко используются в больших городах, но турецкая баня остается для турецкого народа до сих пор часто посещаемым местом отдыха, расслабления, оздоровления, очищения.

Что вас ждет

Мы заберем вас из отеля в назначенное время и прибудем в хамам, где о вас позаботятся наши профессиональные сотрудники. Следующие два часа будут посвящены только вам.
Добро пожаловать в аутентичный, стильно оформленный роскошный и теплый хамам, который состоит из нескольких частей: комнаты с горячим воздухом (сауны), мраморной комнаты, раздевалок.
Все комнаты в хамаме имеют традиционный турецкий дизайн.

Сауна

Для удобства предлагаем вам надеть турецкое тонкое тканое банное полотенце из натуральных материалов, таких как хлопок, лен, шелк и войти в сауну, где вы сможете хорошенько пропотеть.
Температура воздуха здесь составляет 40-50 °С. В этих условиях ваша кожа смягчится, поры расширятся. Вы можете мыть тело горячей или холодной водой в этой комнате.
Пилинг
Далее вас ждет сеанс пилинга специальной рукавицей — «кесе».
После процедуры ваше тело расслабиться, улучшиться состояние кожи и кровообращение.
Массаж

Следующий два этапа самые приятные.

Легкий пенный массаж еще больше расслабит вас, а после массажа всего тела с использованием натуральных масел, вы почувствуете себя полностью обновленным. За 25 минут: у вас будет чистое тело, душа и разум!
Теперь, когда вы легки как перышко мы отвезем вас в ваш отель. Крепко выспитесь и отдохните, чтобы насладиться следующим днем.

Важно знать

  • если у вас есть проблемы со здоровьем, перед посещением хамама проконсультируйтесь врачом;
  • увлажните свое тело до и после программы.

В стоимость экскурсии входит:

  • трансфер из/в отель,
  • сауна,
  • пилинг,
  • пенный массаж,
  • масляный массаж(10 минут).

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • напитки,
  • дополнительный массаж.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер из/в отель
  • сауна
  • пилинг
  • пенный массаж
  • масляный массаж(10 минут).
Что не входит
  • напитки
  • дополнительный массаж.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • Если у вас есть проблемы со здоровьем, перед посещением хамама проконсультируйтесь врачом
  • увлажните свое тело до и после программы.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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