Турецкая баня в Фетхие – это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время. Традиция турецкого хамама своими корнями уходят в далекое прошлое. Хотя ванны и душевые в домах сейчас широко используются в больших городах, но турецкая баня остается для турецкого народа до сих пор часто посещаемым местом отдыха, расслабления, оздоровления, очищения.

Что вас ждет

Мы заберем вас из отеля в назначенное время и прибудем в хамам, где о вас позаботятся наши профессиональные сотрудники. Следующие два часа будут посвящены только вам.

Добро пожаловать в аутентичный, стильно оформленный роскошный и теплый хамам, который состоит из нескольких частей: комнаты с горячим воздухом (сауны), мраморной комнаты, раздевалок.

Все комнаты в хамаме имеют традиционный турецкий дизайн.

Сауна

Для удобства предлагаем вам надеть турецкое тонкое тканое банное полотенце из натуральных материалов, таких как хлопок, лен, шелк и войти в сауну, где вы сможете хорошенько пропотеть.

Температура воздуха здесь составляет 40-50 °С. В этих условиях ваша кожа смягчится, поры расширятся. Вы можете мыть тело горячей или холодной водой в этой комнате.

Пилинг

Далее вас ждет сеанс пилинга специальной рукавицей — «кесе».

После процедуры ваше тело расслабиться, улучшиться состояние кожи и кровообращение.

Массаж

Следующий два этапа самые приятные.

Легкий пенный массаж еще больше расслабит вас, а после массажа всего тела с использованием натуральных масел, вы почувствуете себя полностью обновленным. За 25 минут: у вас будет чистое тело, душа и разум!

Теперь, когда вы легки как перышко мы отвезем вас в ваш отель. Крепко выспитесь и отдохните, чтобы насладиться следующим днем.

Важно знать

если у вас есть проблемы со здоровьем, перед посещением хамама проконсультируйтесь врачом;

увлажните свое тело до и после программы.

В стоимость экскурсии входит:

трансфер из/в отель,

сауна,

пилинг,

пенный массаж,

масляный массаж(10 минут).

Туристы оплачивают самостоятельно: